Graciano Palomo: «La herencia que recibirá Feijóo de Sánchez, será infinitamente peor que la letal que a Rajoy le dejó ZP»

El periodista y escritor GRACIANO PALOMO acaba de publicar su décimoséptimo libro bajo el título SIETE DÍAS DE FURIA Y PUÑALES, que básicamente describe la caída de la anterior dirección en el Partido Popular y la llegada de Alberto Nuñez Feijóo al puente de mando.

Un libro que no deja a nadie indiferente como suele ser habitual en las obras de Graciano Palomo. Pero que aporta información inédita y relevante para el presente y para el futuro.

El periodista está considerado como el principal experto en los avatares del centro derecha español . Contesta a las preguntas de PERIODISTA DIGTAL.

-¿Por qué echan a Pablo Casado? -Casado llegó a la jefatura del Partido Popular en un momento de gran crisis del partido cuando la moción de censura (1 de junio 2018) de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy y su gobierno triunfó al socaire de la sentencia Gürtel. Tenía 36 años, aunque bastante experiencia política dentro del PP.

Aprovechó hábilmente el enfrentamiento a muerte entre la ex vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y la secretaria general y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal , para ganar el congreso extraordinario.

Encontró un PP deshecho, desarbolado y desmoralizado. Lo primero que hizo fue intentar acabar con la corrupción –parece que lo consiguió- y poner en pie una otrora gran formación de centro derecha. Cometió errores, pero lo sustancial es que no “tiraba” electoralmente y tras las últimas elecciones catalanas empezó la conjura entre los dirigentes porque no veían un líder capaz de derrotar a Sánchez. Lo de Ayuso fue la espoleta pero antes se había producido un mar de fondo en el sentido que le indico. Casado habla abiertamente de “golpe de estado” y sólo pide hoy que se respete su legado.

AYUSO Y ALMEIDA.

-¿Tuvo celos Casado de Ayuso?

-Se podría de alguna manera afirmar eso, sin duda, aunque él lo niega tajantemente. Ayuso y Martínez Almeida fueron cooptados directamente por Casado contra la opinión de todo el mundo en aquel momento. Se decían que en Madrid (capital y Comunidad), el PP debía colocar a candidatos más potentes y más conocidos, por ejemplo, ex ministros. El triunfo rutilante de Díaz Ayuso pudo encender los celos de Pablo, azuzados por el secretario general García Egea que también se había enfrentado a otros barones como Fernandez Mañueco, Moreno, Nuñez en Castila la Mancha, Mongo, Iturgáiz y un largo etcétera…El desenlace final con ataques televisados en directo fue el puñal que decidió la suerte de Casado y todo su equipo. Se ha visto ahora que la Justicia ha dado carpetazo al caso del hermano de Ayuso el inmenso error cometido. El ataque (sin más que un anónimo) enfureció a la militancia a los dirigentes locales, provinciales y los barones. Todos le abandonaron en masa, incluso los que eran sus amigos personales y le debían todo en política.

-¿Aspira Ayuso a liderar el PP nacional?

-Ayuso se ha mostrado como una líder muy potente en un territorio clave. Es joven y nunca se sabe. Sin embargo, ahora está a muerte con Alberto Nuñez Feijòo; no veo ninguna intención de hacerle precisamente la “cama” en ese sentido, entre otras cosas, porque no puede en estas circunstancias. Creo que su intención es revalidar sus resultados (extraordinarios) en Madrid dentro de unos meses y luego Dios dirá. Ayuso lo que reamente quiere es desalojar a Sánchez de La Moncloa, después de todas las trapecerías que le ha hecho durante la pandemia y continúa. La izquierda no la soporta, porque les pone en evidencia, y ella tampoco a la izquierda; creo que les ha tomado la medida.



EL PAPEL DE M.A.R.

-Muchos afirman que detrás del éxito político de Ayuso está Miguel Angel Rodríguez (MAR)…

-MAR ha tenido un rol determinante en la carrera de Isabel Díaz Ayuso, sin duda. Muy importante. En mi libro explico el porqué, las razones. Ayuso siempre admiró a Rodríguez desde su época de joven militante de Nuevas Generaciones y éste se ha entregado totalmente a su causa isabelina”. Ha comprado el “Rodriguez style”, es decir, que la mejor defensa es un buen ataque y a la izqueirda hay que enfrentarla, no amilanarse. Es parte del éxito de la lideresa madrileña. Sin embargo, es la personalidad de la lideresa la que marca la impronta esa tan especial que tiene.

-Dicen que Feijóo es igual o parecido a Rajoy…

-Son estilos parecidos, pero diferentes, en efecto. Gente seria, un poco aburrida como líderes, que funcionan con papeles, datos y cifras. Y partidarios de grandes acuerdos de Estado con la izquierda moderada, si es que existe actualmente izquierda moderada. Feijoo cree más en los equipos que Rajoy y es menos reservón que el ex presidente en momentos decisivos. Rajoy recibió una herencia letal de Zapatero, y Feijóo la recibirá aún peor…Cuando se siente en Moncloa se llevará las manos a la cabeza…Creo que él sabe perfectamente lo que le espera. La “izquierdona” ha empezado ya antes de llegar a tratar de desacreditarle. Es un hombre que se mueve mucho mejor en las responsabilidades que en la oposición. La gente percibe que tiene “hechuras presidenciales”.

-¿Pactará con VOX?

– Feijoo acordará con VOX si no tiene más remedio, obviamente. Pero le gustaría más estar en la posición que actualmente disfruta su amigo “el Califa”, Juanma Moreno Bonilla. Feijoo viene de la izquierda y en mi libro explicocada paso de esa evolución. Fue cooptado para el PP gallego por un hombre conservador y del Opus Dei, José Manuel Romay Becaria y hoy es un dirigente asentado en el centro derecha europeísta. VOX está muy contento con él, mucho más que con Pablo Casado.



EL FUTURO DE FEIJÓO.

-¿Feijóo aguantará si no gobierna?

– Es una hipótesis difícil de aceptar al día de hoy. Está diez puntos como mínimo en las encuestas, aunque debería tener muy presente las experiencias de Aznar y Rajoy como jefes de gobierno. Sobre todo en dos asuntos claves: cooptar a los mejores (no a los más pelotas) y dar una vuelta al panorama mediático que mayoritariamente de izquierdas y le ve como un peligro para mantenerse en el poder. Si Feijòo desprecia como hicieron sus antecesores a la parte mediática no de izquierdas acabará como su amigo Rajoy…

Respondiendo a su pregunta al día de hoy, si, es un ganador nato como lo demuestra su trayectoria política. Feijoo ha conseguido en unos meses pasar de la muerte súbita del PP, su desaparición a colocarlo a las puertas de La Moncloa. Dependerá de los resultados. Si pierde por un puñado de escaños, seguirá. Si pierde por goleada se irá. Ya quiso irse antes de su victoria última por mayoría absoluta. La familia tira, tiene un hijo de corta edad porque fue padre muy tarde. La vida política en primer plano es durísima…Se paga un alto estipendio personal y familiar.

Feijòo ha insuflado una gran moral de victoria en muy poco tiempo y es respetado por empresarios, sindicatos, y hasta el Papa Francisco con el que mantiene fluida relación. El gallego no tiene vocación de marginal y en donde se muestra a gusto es en la gestión. Tipo serio y riguroso.

A MODO DE CONSEJO.

-Usted conoce de primera mano las dos experiencias de poder del PP con Aznar y Rajoy. Con el tiempo transcurrido se atrevería a dar algún consejo a Feijóo.

-Pues no, ni me atrevo ni quiero. Es lo suficientemente inteligente y no es esa mi labor. Ahora bien, si quiero decir y afirmo que si llegada al poder tiene alguna intención de permanencia debería vigilar estos tres corolarios.