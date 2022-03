Graciano Palomo: “A Montero le debería dar vergüenza gastarse 20.000 millones en los tiempos que corren”

Mientras la inflación está en el 7,4% y la luz alcanza un máximo histórico con 544,98 €/MWh, el Gobierno PSOE-Podemos riega con 20.319 millones al último capricho de Irene Montero: el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025.

El periodista Graciano Palomo carga contra este nuevo despilfarro de dinero en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital), una acción que debería avergonzar al Ejecutivo teniendo en cuenta la disparatada factura eléctrica a la que tienen que hacer frente los españoles.

En este sentido, subraya que “nadie pone en duda la igualdad de la mujer hoy en día” pero ya que se celebra el feminismo, deberían acordarse de las madres y mujeres ucranianas que están luchando por la libertad y contra la tiranía».

Así, se recaudan millones en España cuando hay asuntos más importantes a los que dedicar el dinero, señala el periodista.

“ Nadie va a estar en contra de la igualdad entre el hombre y la mujer, pero hay muchas maneras de hacerlo. Toda esa generación actual conduce a la melancolía y a la irrelevancia. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse en lo que quiera, pero no con el dinero de los demás”.

Este 8M ha estado marcado por la división dentro del movimiento.

La Comisión 8M y el Movimiento Feminista de Madrid, convocaron dos movilizaciones en Madrid por el Día de la Mujer, haciendo públicos los manifiestos que coinciden en exigir cambios en la educación o la justicia, así como medidas para luchar contra la violencia de género. Difiriendo en normas que incluyen la identidad de género.

“Ser ministro en España no es un toque de distinción. Que se manifiesten lo que quieran y que digan dónde y cómo se han gastado el dinero. Hay cosas más interesantes en las ocuparse como la forma en la que se intenta aplastar a una nación [Ucrania] que resiste con una fortaleza heroica y admirable. Tengo envidia de Zelenski. No sé qué hubiera pasado en España si desgraciadamente hubiéramos tenido una invasión como la que está sufriendo el pueblo ucraniano. Me preocupa que el mundo libre está amenazado en su estado de bienestar, en su propia libertad y en su propia identidad”.