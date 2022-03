Rosalía tenía razón: sí hay mucha ‘motomami’ en la calle

Este 18 de marzo de 2022 sale a la venta el nuevo álbum de Rosalía, ‘Motomami‘, tras haber estado casi tres años sin lanzar ningún disco nuevo. La cantante catalana es conocida por mezclar diferentes estilos en sus canciones, como el reggeaton y el flamenco.

Durante su entrevista de este 17 de marzo de 2022 en El Hormiguero, la cantante aseguró que muchas de las canciones que hay en ‘Motomami’ no serían como son si no hubiese habido Pandemia y que el disco «no habría sido igual«. Esto es así, porque estuvo casi dos años lejos de sus seres queridos y muchas de las canciones hablan de la distancia y el aislamiento.

Este álbum, con nombre tan peculiar, ha hecho que muchas personas se pregunten qué significa exactamente. Las personas con mayor edad ni se imagina que lo que Rosalía quería decir con ‘motomami’ es representar la «energía femenina» y «fuerza«. Entre los jóvenes, algunos dicen que ser una motomami es una «chica chula». En cambio, para las jóvenes sí que asocian el término con el empoderamiento de la mujer. Lo que quiere transmitir es que ser una ‘motomami’ es una actitud.

Desde Periodista Digital nos lanzamos a la calle para ver si Rosalía tiene o no razón sobre si el concepto ser una ‘motomami’ está en cualquier rincón.

Durante la entrevista, le dijo a Nuria Roca, que ser una motomami o no, es decisión de cada persona, que «si tu te sientes una motomami, eres una motomami y punto«.

También, explicó por qué tiene la mariposa de diamantes ‘falsos’ que tiene en los dientes a pesar de que en varias ocasiones reconoció que le daban miedo. Dice que le transmiten lo mismo que cuando se tiene que subir a un escenario, «respecto«. Además de ser un símbolo de transformación.

Antes del nuevo lanzamiento, Rosalía estuvo subiendo diversos tweets en donde iba explicando que es ser una ‘motomami’. Hay un total de 20 tweets aunque todavía solo ha subido 19. Algunos de ellos son:

Una motomami es muy suyaaaa y se transforma 8/20 — R O S A L Í A (@rosalia) March 6, 2022

16/20 una motomami dice hoy voy un poco motomami pq se ha bebido unas copillas — R O S A L Í A (@rosalia) March 15, 2022