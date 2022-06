Nos equivocábamos: Mick Jagger demuestra la inmortalidad de los Rolling Stones

Cada vez que Michael Philip Jagger es un tema de conversación, nos viene a la cabeza su imagen: un cantante casi octogenario y de salud delicada. Esa preocupación está latente y nos esperamos lo peor.

Sin embargo, con la gira europea que comienza en Madrid, el cantante demuestra que nos equivocábamos: al grupo le queda mucho por hacer y Jagger no ha perdido ni las ganas ni la pasión por la música, y la verdad que estaban más que justificadas al celebrar los 60 años de la banda. Estas ganas se pueden ver en el último tuit publicado por la banda.

Muchas gracias Madrid for an amazing opening show! Hope you enjoyed Out Of Time – that’s the first time the Stones have ever played it live 🎸🙌

Photo: Dave Hogan pic.twitter.com/nzrqETxmmB

— The Rolling Stones (@RollingStones) June 1, 2022