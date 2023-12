Madrid despedira el año y dará la bienvenida al 2024 con música y actividades familiares

El espíritu navideño brilla en Madrid, una ciudad con estrella que invita a disfrutar de estas entrañables fiestas a través de la cuidada programación diseñada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte. Desde conciertos en iglesias, balcones y plazas, pasando por actividades especialmente pensadas para los más pequeños y para los mayores y una destacada presencia musical con Estados Unidos como protagonista en Matadero Madrid. Entre las propuestas para la última semana de 2023 y el inicio de 2024, destaca el esperado concierto de Reyes en el Teatro Real a cargo de Estrella Morente y la Banda Sinfónica Municipal.

MÚSICA EN LOS BALCONES

Fecha: del 26 al 28 de diciembre

Dónde: balcón de la Casa de la Panadería y balcón de la Casa de la Villa

En la Plaza Mayor, el Coro de Jóvenes de Madrid iluminará la noche del 26 de diciembre con su actuación en el balcón de la Casa de la Panadería. Al día siguiente, el 27, la energía contagiosa de las Gospel Ladies resonará en el balcón de la Casa de la Villa, en la plaza de la Villa y el día 28, en este mismo escenario, actuará la cantante madrileña Roni Di Capo, acompañada de su banda. Los conciertos comenzarán a las 20:00 horas.

MÚSICA EN LAS PLAZAS

Fecha: 29 y 30 de diciembre

Dónde: plaza de la Paja

La plaza de la Paja se une este año a las celebraciones navideñas con la actuación, el día 29, a las 20:00 h, de la londinense Izo FitzRoy.Principio del formulario

No podía faltar en este escenario la zambomba flamenca-gitana que ofrecerá La Casa Gitana el día 30, a las 12:00 h. Y, a las 20:00 h, el grupo Swing Engine Street Sextet anticipará la celebración del nuevo año con el mejor sonido de Nueva Orleans.

MÚSICA EN LAS IGLESIAS

Fecha: 28 y 29 de diciembre y 2 y 3 de enero

Dónde: Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, calle Puerto Rico, 1 y en la Real Iglesia Parroquial de San Ginés, calle Arenal, 13

En la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, el 28 de diciembre, los espectadores podrán disfrutar de la voz de Katia Guerreiro, considerada la nueva gran dama del fado. Y el día 29, Sandra Carrasco & David de Arahal ofrecerán La Navidad de Pepe Marchena, acompañados del baile de Carmen Talegona y los coros, palmas y percusión de Los Mellis. Los conciertos comenzarán a las a las 20:00 h, con acceso gratuito previa descarga de entradas en www.navidadmadrid.com.

En la Real Iglesia Parroquial de San Ginés, el 2 de enero, Cecilia Bercovich ofrecerá un recital acompañado por la mezzosoprano Marina Pardo y el pianista Miguel Huertas. Y clausurando el ciclo de música en las iglesias, el día 3 de enero, acogerá la actuación de KamBrass Quintet. Los conciertos comenzarán a las 18:30 h, con acceso gratuito previa descarga de entradas en www.navidadmadrid.com.

MATADERO MADRID

Fecha: 26 al 30 de diciembre y 2 y 3 de enero

Dónde: Matadero Madrid. Paseo de la Chopera, 14

Cada día, del 26 al 30 de diciembre, a las 13:00 horas, Matadero Madrid será escenario de la actuación de la Banda de Madrid, Navidad de encuentro, que llevará a los espectadores a través de un fascinante viaje por la rica tradición musical norteamericana, abarcando canciones y ritmos de diversas épocas y estilos, desde villancicos, swing, góspel, jazz y rock and roll, hasta las grandes melodías del cine. Y cada tarde, a las 18:30 horas, la música continuará con las actuaciones de destacados artistas y bandas.

El día 26, la banda femenina Cherry & The Ladies revivirá la música, la estética y el espíritu primigenios del rock and roll y el blues. El 27, será el turno de The Soul Jacket, una banda de Vigo que suena como si fuera de Memphis y que retoma el espíritu del rock americano de los 70. El 28 actuará The Cinelli Brothers, la banda británica liderada por los hermanos Marco (guitarra y voz) y Alessandro Cinelli (batería), reconocida en todo el mundo por su capacidad para reformular el blues eléctrico de Chicago y Texas y convertirlo en un espectáculo.

El día 29, Javier Botella Quintet & Dómisol Sisters llevan a este escenario My Way: El legado de Sinatra, un concierto en el que homenajean el legado musical de ‘La voz’ junto a su quinteto habitual y con la colaboración de algunos invitados de excepción que se suman a la cita. Y el sábado 30, a las 18:00 h, la patinadora urbana Laura Rollerdancer, catalizadora del espíritu roller en Madrid, impartirá una clase de roller dance, con música a cargo del DJ Pablo del Fresno y con exhibiciones profesionales de roller, a las 18:30 h.

El 2 de enero, a las 13:00 h, viajamos hasta Nueva Orleans con el quinteto Barba Dixie Band, un concierto que es también un paseo musical por todo el recinto y partirá del escenario de Plaza de Matadero. Y por la tarde, a las 18:00 h, más de 70 jóvenes provenientes de Kansas City, los marching mustangs The Blue Valley North Marching Band, llegan a Matadero para celebrar con los madrileños la Navidad marchando y tocando una gran variedad de instrumentos musicales.

El 3 de enero, a las 13:00 h, la coreógrafa Carolyn Corbet, junto a su cuerpo de bailarinas, dirigirá un taller de baile country line dance (danza en línea), con música en vivo a cargo de DD Dunn & The Louisiana Cats, que esa misma tarde, a las 18:30 h, ofrecerán un concierto de música country.

También habrá actividades en el Espacio Nube de la Casa del Lector. Del 26 al 30 de diciembre, de 12:00 a 14:00 h, Carolina Barreira impartirá el taller de creación de títeres Mujercitas.

En el Aulario de Nave 17, hasta el 3 de enero, se desarrollará un cautivador ciclo de literatura y narraciones orales para toda la familia. La programación abarca sesiones dobles, diseñadas específicamente para el público infantil a las 17:00 h y para adultos a las 19:00 h. Además, los días 2 y 3 de enero, a las 12:00 h, el artista valenciano Carles Giuliani dirigirá un estimulante Taller de rap dirigido a jóvenes y adultos, culminando con una muestra el último día a las 17:00 horas.

En el Espacio El Taller, hasta el 3 de enero, la compañía Minimons, reconocida por su especialización en la creación de instalaciones participativas que generan aventuras sensoriales, brinda la oportunidad de sumergirnos en una experiencia única con Souvenir de Navidad. Esta instalación dramatizada invita a la colaboración activa del público de todas las edades para su desarrollo.

En la Sala Plató de Cineteca, del 26 al 28 de diciembre, en diversos horarios, la compañía de teatro Eudald Ferré presentará el espectáculo interactivo La (pequeña) Moby Dick. Y Milímetro, la pieza escénica Ciudades (Arquitecturas en movimiento) los días 29 y 30, a las 13:00 y a las 17:30 h. Y los días 2 y 3 de enero, a las 13:00 y a las 17:30 h, la compañía Luz, micro y punto presentará Celeste, un espectáculo de teatro de sombras. Entradas para los espectáculos 3,5€. Venta de entradas enwww.navidadmadrid.com.

En Cineteca Madrid, dentro del Ciclo Siempre Clásicos, se proyectará, el 26 de diciembre, la película Cita en San Luis, de Vincente Minnelli; el día 27, Cuento de Navidad, de Edwin L. Marin; el 28, A.I. Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg; el 29, El mago de Oz, de Victor Fleming; el día 30, Ha nacido una estrella, de George Cukor; el 2 de enero, Ciudadano Kane, de Orson Welles; el día 3, El apartamento, deBilly Wilder; el 4, Lost in Translation, deSofia Coppola, y finalizará el ciclo el día 5 de enero con la proyección de Atrapado en el tiempo, deHarold Ramis.

Además, en Terrario, Matadero Madrid ofrecerá talleres de dulces navideños americanos con Gastronomix y de creación artística en familia con Art-Stories.

LOS COROS DE LOS DISTRITOS MADRILEÑOS EN CENTROCENTRO

Fecha: 26 de diciembre al 4 de enero

Dónde: CentroCentro-Auditorio. Plaza Cibeles, 1

La Federación Coral de Madrid ha preparado una programación musical muy especial estas Navidades con las formaciones corales de los diferentes distritos de la capital, del 26 de diciembre al 4 de enero.

NAVIDAD CASTELLANA ARRABEL EN CONCIERTO

Fecha: 29 de diciembre

Dónde: Centro Cultural Dotacional Integrado de Arganzuela. Calle Canarias, 17

La Asociación Arrabel, con una trayectoria de más de 40 años dedicada a recuperar y difundir la cultura tradicional castellana, actuará el día 29 de diciembre, a las 20:00 h, con un repertorio que incluye villancicos, aguinaldos, pastorelas, romances y rondas de pascua tradicionales de Madrid y otras regiones de Castilla.

ESTRELLA MORENTE CON LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID

Fecha: 5 de enero

Dónde: Palacio Real de Madrid

Estrella Morente es una figura que reúne talento, tradición, ritmo, pasión y, también, curiosidad. Hija del maestro Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, a los cuatro años ya se arrancaba por cantes de Levante y a los siete ya había grabado una taranta con el mismísimo Sabicas a la guitarra. Su voz adolescente se oye en uno de los más relevantes discos de su padre, Omega, y con solo 21 años ya tenía dos discos superventas.

Desde entonces, ha dejado una marca indeleble en la escena musical, participando en bandas sonoras para directores internacionalmente reconocidos como Carlos Saura (Buñuel y la mesa del rey Salomón) y Pedro Almodóvar (Volver). Ha recibido prestigiosos honores como la Medalla de Andalucía, el Premio Ondas y el Micrófono de Oro. Asimismo, ha destacado como directora de la primera Cátedra de flamencología del mundo en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Su carrera incluye innumerables giras por todo el mundo, colaboraciones con artistas de renombre como Paco de Lucía, Pat Metheny y Michael Nyman y la producción de diez discos.

Su actuación, el próximo 5 de enero, a las 12:00 h, junto a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por el maestro Jan Cober, es una oportunidad para vivir una experiencia en la que el flamenco alcanza una dimensión especial. La cita tendrá un carácter benéfico y toda la recaudación irá destinada a la Fundación Aladina, cuya misión principal es acompañar y hacer felices a los niños enfermos de cáncer durante todo el proceso de la enfermedad.

Toda la programación se puede consultar en https://www.navidadmadrid.com