Myriam Hernández «Nunca me imaginé ser un referente»

Después de un gran 2024 con su gira internacional “Invencible”, presentada en 15 países entre América Latina, Estados Unidos y Europa, la cantante llegará este lunes a la Quinta Vergara con un show concentrado en los grandes éxitos de su admirada trayectoria en la canción romántica. Uno de los cancioneros más contundentes e internacionales de la música chilena.

“Me he estado preparando en forma muy intensa, muy entretenidamente. Soy parte de todo lo que se va a ver en el escenario” dijo la cantante en conversación con la prensa hoy en Viña del Mar. Y sobre su ánimo comenta “Me siento más motivada que nunca, con mucha energía, muy agradecida de está invitación”.

Tras veintitrés años la destacada artista chilena se presenta hoy en el Festival de Viña del Mar, en lo que será su sexta presentación en el evento, certamen en que ha sido Jurado, Animadora, Reina y una exitosa cantante además de memorables duetos junto a artistas como José Feliciano y Karol G.

Y consultada sobre posibles colaboraciones en el escenario está noche “Me hubiese encantado tener colaboraciones pero creo que han pasado 23 años sin pisar el escenario de Viña con mi show entonces creo que nos debemos un momento íntimo con el público”.

Además sobre su intención de seguir colaborando: “Obviamente a todas las artistas a las cuales admiro y quiero porque tengo un cariño muy grande por todas mis colegas, incluso de la nueva generación con cuales he tenido algunas colaboraciones, me encantaría que ellas también el día de mañana tengan su lugar en Viña y juntas van haber muchos escenarios donde vamos a poder también disfrutar pisar un escenario juntas” dice la cantante.

También ante la pregunta de qué le parece ser considerada una influencia para otros artistas: “Nunca me imaginé ser un referente, así como fueron otros artistas referentes para mí serlo, y la historia te va dando esa posibilidad. Y me siento inmensamente orgullosa y agradecida, porque además todas las mujeres que me lo han hecho saber, han sido hombres también, que han sido muchas como Karol G, Denise Rosenthal, Karen Paola, Flor de Rap, Javiera Mena, Nicole, Denisse Malebrán, tantas artistas a las cuales respeto y quiero, me han hecho sentir que de alguna una u otra manera he sido un referente o me agradecen por haber ayudado a abrir puertas“ dijo Myriam Hernández.

Una voz impoluta con un repertorio portentoso e inextinguible que el público ha hecho parte de sus vidas como éxitos que al pasar de las décadas conservan su originalidad en la balada latina. Un estilo que la artista definió desde su primer disco publicado en 1988 y que mantiene vigente en sus más recientes álbumes ‘Sinergia’ (2022) y ‘Tauro’ (2024), ambos editados por la propia artista y con millones de reproducciones para canciones nuevas como ‘Hasta aquí’, ‘Ya es tarde’, ‘Nos lo hemos dicho todo’, ‘Invencible’ (que da nombre a su gira) y ‘Solo cuídate y adiós’.

¿Cómo será el repertorio en Viña del Mar?, ¿Escucharemos ‘Peligroso amor’, ‘Te pareces tanto a él’, ‘El Hombre que yo amo’, ‘Herida’ (autoría de la cantante), ‘Un hombre secreto’, ‘Huele a peligro’, ‘Se me fue’, ‘He vuelto por ti’ (otra de las composiciones importantes de la propia Myriam) o ‘Mañana’?. Pero ¿podrían quedar fuera éxitos como ‘Eres’, ‘Mío’, ‘Tonto’, ‘Ese hombre’, ‘La fuerza del amor’, ‘Deseo’, ‘Si yo me vuelvo a enamorar’, ‘No te he robado nada’, ‘Dónde estará mi primavera’ o ‘Rescátame’ (éxito inédito en las radios nacionales el 2010)? Eso sólo se sabrá cuando la artista suba al escenario de la Quinta Vergara.

Desde su debut en la Quinta Vergara como Jurado Internacional que Myriam Hernández ha sido una voz importante en la historia del certamen viñamarino, elegida Reina de Viña del Mar por la prensa tuvo una fulminante primera actuación que fue un impulso influyente para su proyección a lo largo de América Latina. Y este lunes 24 de febrero se producirá su esperado regreso al Festival de Viña del Mar en la que será su sexta presentación en el evento (1989, 1991, 1994, 2001 y 2002), 23 años después de su anterior noche en el espectáculo internacional, show que será transmitido internacionalmente a través de Disney+.

La cantante próximamente anunciará su gira internacional que ya tiene su regreso confirmado a Nicaragua el 26 de abril.