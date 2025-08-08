Jaume Anglada, en estado crítico tras ser atropellado en su moto: la conmoción por las graves lesiones del cantante amigo del Rey

La noche del 8 de agosto ha marcado un antes y un después en la vida de Jaume Anglada, referente de la música de autor balear y figura muy cercana a la familia real española.

El cantante, de 52 años, fue brutalmente arrollado en su moto por un coche que circulaba en sentido contrario en la avenida Joan Miró de Palma, a escasos metros del club náutico de Calanova.

La maniobra ilegal del conductor, un joven de 20 años que posteriormente huyó del lugar, dejó a Anglada en estado crítico y sumió a la isla en una oleada de preocupación e indignación.

Testigos presenciales no dudaron en colaborar con la Policía Local, facilitando la matrícula del vehículo, lo que permitió la rápida detención del responsable en su domicilio, apenas una hora después del suceso.

El detenido, que triplicaba la tasa de alcoholemia permitida según las pruebas, se enfrenta a cargos por lesiones graves y abandono del lugar del accidente.

Estado de salud: lesiones de extrema gravedad y pronóstico reservado

El impacto dejó a Jaume Anglada con heridas de extrema gravedad. Tras ser estabilizado de urgencia en el lugar, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Son Espases, donde permanece ingresado en la UCI bajo pronóstico crítico. El parte médico es contundente:

Traumatismo craneoencefálico grave

Extirpación del bazo

Rotura de cadera, mandíbula y costillas

Politratumatismo de consideración

Los médicos insisten en la necesidad de mantenerlo bajo observación permanente debido a la gravedad de sus lesiones. El entorno del artista ha pedido discreción y respeto en estos momentos tan delicados, mientras la sociedad mallorquina y el mundo de la cultura aguardan con esperanza algún signo de mejoría.

Un círculo íntimo que arropa al artista: familia, amistad real y apoyo social

En este trance, la figura de Pilar Aguiló, esposa de Anglada y madre de sus dos hijos, se ha convertido en el pilar emocional del cantante y su familia. Farmacéutica y nutricionista, conocida en Palma por su trabajo en el bienestar integral, ha mantenido siempre un perfil bajo, alejada de los focos, a pesar del círculo de amistades tan mediático que rodea a la familia, incluyendo a los Reyes de España.

La relación de Jaume Anglada con Felipe VI y la reina Letizia va más allá de la simple admiración artística. El vínculo, forjado hace décadas durante las regatas y veranos en Mallorca, se ha mantenido sólido con el paso de los años. No es extraño ver al monarca, a la reina y a sus hijas, Leonor y Sofía, disfrutar de los conciertos del cantante, tanto en actos públicos como en reuniones privadas. De hecho, hace apenas unos días, Anglada ofreció un concierto en el Real Club Náutico de Palma en el que el propio Felipe VI bailó y compartió una velada distendida con su amigo.

El entorno artístico y social de la isla, así como numerosas personalidades del mundo de la cultura y la política, han expresado su apoyo y cariño al músico, que en los últimos días había anunciado un nuevo concierto en La Movida Café, ahora suspendido a la espera de su evolución.

El perfil de Jaume Anglada: de referente cultural a símbolo de la sociedad mallorquina

Más allá de la tragedia, la figura de Jaume Anglada representa el espíritu de la música de autor en Baleares. Cantautor, actor y presentador, su carrera se ha caracterizado por una profunda conexión con la isla y sus gentes. Su dúo con Carolina Cerezuela ha sido especialmente aplaudido, convirtiéndoles en habituales de veladas y encuentros sociales en Mallorca.

Anglada ha combinado su faceta artística con una vida discreta y familiar, manteniéndose siempre cercano a sus raíces y a la realidad social de su entorno. Su amistad con los reyes ha trascendido lo personal para convertirse en un símbolo de la Mallorca más auténtica y abierta, donde la cultura y la convivencia ocupan un lugar central.

Reacciones y sensaciones en la isla: indignación, apoyo y esperanza

La noticia del accidente ha generado una ola de indignación en Palma y en toda la isla. La brutalidad del choque, la huida del conductor y la gravedad de las lesiones han impactado profundamente a la opinión pública. Los vecinos de Cala Mayor continúan consternados, comentando la tragedia ocurrida prácticamente a la puerta de sus casas.

En redes sociales y medios de comunicación, el mensaje es unánime: apoyo y ánimo para Anglada y su familia, y una llamada a la reflexión sobre la responsabilidad al volante y las consecuencias de las imprudencias al conducir. El caso pone de relieve la importancia de la colaboración ciudadana y la rápida actuación policial, que han permitido la detención del responsable en tiempo récord.

Una espera tensa y solidaria: el futuro inmediato de Jaume Anglada

A la espera de nuevos partes médicos, la situación de Jaume Anglada sigue siendo crítica. La incertidumbre es máxima, pero también lo es la esperanza de su entorno y de quienes, en Mallorca y en toda España, reconocen en él a un referente cultural y humano. Su familia, amigos y admiradores mantienen la fe en su recuperación, mientras el calendario cultural de la isla queda marcado por la ausencia de uno de sus grandes protagonistas.

La evolución de Anglada en las próximas horas será clave para determinar el alcance definitivo de sus lesiones y las posibilidades de una recuperación que toda la sociedad balear espera con ansia.

Palma, la música y la cultura mallorquina contienen hoy la respiración, pendientes de un artista cuya vida y obra han dejado huella en la isla y en el corazón de quienes le conocen.