Gerónimo Rauch es Jean Valjean en el tour mundial de Les Misérables: The Arena Spectacular en Japón

Sir Cameron Mackintosh vuelve a elegir a Gerónimo Rauch como Jean Valjean, en ‘Les Misérables: The Arena Spectacular’, una majestuosa versión en formato concierto que celebra en grande el 40º aniversario del musical más aclamado de todos los tiempos. Esta gira mundial recorrerá grandes arenas internacionales, de Asia, con funciones en Japón, China, Filipinas y Singapur.

“Desde la primera vez que mis hermanas pusieron en VHS el concierto del 10º aniversario de Les Misérables en nuestra casa de Argentina, quedé completamente cautivado”, confiesa.

Inspirado por Colm Wilkinson como Jean Valjean, aquel adolescente comenzó un camino que lo llevaría a convertirse en una de las grandes voces del género musical.

Su primer acercamiento profesional a Les Misérables fue como Feuilly en Argentina. En 2010, interpretó por primera vez a Jean Valjean en la producción española, papel que lo catapultó al Queen’s Theatre del West End londinense, invitado personalmente por Sir Cameron Mackintosh.

Desde entonces, Rauch ha sido parte de las celebraciones del 25º y 30º aniversario, y ahora regresa como Valjean en este formato sin precedentes, con una madurez artística y vocal que lo posiciona como uno de los grandes intérpretes del personaje en el mundo.

Además, es importante destacar que Gerónimo Rauch será el único artista hispano y latinoamericano en formar parte de esta prestigiosa producción internacional. Su elección no es casual: se trata del único intérprete en la historia que ha encarnado a Jean Valjean, el protagonista, el rol más emblemático del musical, inmortalizado en el cine por Hugh Jackman y también a El Fantasma de la Ópera tanto en español como en inglés.

Antes de embarcarse en su gira mundial, Gerónimo Rauch protagoniza Cinema All In, una producción única y original en Buenos Aires presentada por Dixi Group, Punt Vermell, Kryptonite y Rose Talent by Larrosa. Creada y dirigida por Marcos y Gerónimo Rauch (Rauch & Rauch), esta innovadora experiencia escénica fusiona la magia del teatro musical con la narrativa cinematográfica, ofreciendo un viaje inmersivo a través de los momentos más icónicos de la gran pantalla.

Más que un concierto o una obra de teatro, Cinema All In es un homenaje a la Época Dorada de Hollywood y al poder del cine para emocionar e inspirar.

A través de una narrativa emocional, música en vivo impresionante y visuales impactantes, Rauch guía al público en un viaje personal y artístico que revive momentos clásicos del cine.

La producción cuenta con dirección musical de Tomás Mayer Wolf, coreografía de Georgina Tirotta y diseño de vestuario de Javier Poncio. En escena participan 25 artistas entre bailarines, músicos y cantantes que ofrecen una actuación inolvidable.

Elogiada por el público y la crítica

Cinema All In se ha convertido en un éxito rotundo en la escena teatral de Buenos Aires, agotando todas sus funciones.

“Pensar en volver a interpretar este papel llena mi corazón de felicidad, gratitud y una inmensa alegría”, comparte Rauch. “Los Miserables ha cambiado mi vida de tantas maneras, y me siento profundamente agradecido con todos los que han sido parte de este camino.”

Este nuevo capítulo no solo lo reconecta con sus raíces, sino que también reafirma su lugar como uno de los Valjean más icónicos del panorama internacional, como un artista polifacético capaz de cautivar al público en cualquier formato.