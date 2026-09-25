Edgar Barrera, el «niño de la frontera»

A los Latín Grammy, que se celebrarán el 12 de noviembre acude con 10 nominaciones.

El pasado miércoles 9 de septiembre, “la Academia Latina de las Artes y Ciencias de la Grabación”, dio a conocer la serie de artistas y productores que competirán este año para llevarse las estatuillas en reconocimiento a su trabajo en la música.

Edgar Barrera, reconocido compositor de música latina, obtiene diversas nominaciones al Latín Grammy en su 26.ª entrega anual de noviembre del 2026, entre las que destacan grabación de año, canción de año y compositor del año.

Con nominaciones para artistas como Bad Bunny, Karol G, Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade entre otros. En esta ocasión, el compositor y productor Edgar Barrera, reconocido por sus múltiples premios y sus grandes éxitos en la música en español contemporánea, obtiene 10 nominaciones al Latín Grammy, rompiendo una vez más su propio récord de 9 nominaciones del 2025.

Por su trabajo excepcional y el cariño por parte del público ha logrado mantener su nombre como uno de los compositores más escuchado en habla española. A los Latín Grammy, que se celebrará el 12 de noviembre 2026, acude con 10 nominaciones lo que hace una suma en su vida de productor de 89 nominaciones.

En los “Electric Air Studios” de North Miami, rodeado de una colección de guitarras Gibson, un piano de cola y varios instrumentos de percusión, Edgar Barrera se encuentra creando canciones para Maluma, Shakira, Karol G, Peso Pluma ,Grupo Frontera, Carín León, XXX Tentación, Ariana Grande, Selena Gomez, Bud Bonny, Madona, Rauw Alejandro, Christian Nadal, Ed Shearan, Camila Cabello, María Becerra, Ketin, Elena Rose, Becky G, Prince Royce, J.Balvín, Camilo, y hasta un total de 40 artistas más y casi la totalidad de los cantantes de música latina del momento como, Luis Fonsi, Lenny Tavares, lali Exposito, Fanny Lu, Tayna, Joe Montana, Big One, “Semo”, Christopher Velez, Melissa Robles, Richy Montaner…

“No estoy acostumbrado a esto”, admite Barrera, vestido con zapatos de Prada y una chaqueta de Chanel. Su voz tiene un matiz de vulnerabilidad mientras se debate entre sonreír o mantener una actitud seria ante la cámara. Este raro momento de vacilación de un hombre que normalmente se muestra tan seguro en el estudio de grabación subraya la paradoja de Edgar Barrera: una figura imponente de la música latina que la mayoría de las veces está detrás de la escena.

Este año, el joven de 35 años consolidó aún más su formidable impacto en la industria de la música. Terminó 2024 con 23 créditos de canciones como compositor y 19 como productor, con temas que van desde estrellas del pop como Maluma, Shakira y Karol G hasta inconformistas de la música mexicana como Peso Pluma , Grupo Frontera y Carín León. Conseguir su segunda nominación consecutiva al compositor del año de los premios Grammy, fue destacándose como el único latino y el único productor en lograr esta distinción durante dos años consecutivos.

También obtuvo tres premios Grammy Latinos, que incluyeron victorias consecutivas para compositor del año y productor del año. Barrera, quien encabezó la lista de fin de año “Hot Latin Songs Producers” en 2023, finaliza 2024 en esta lista como el número dos. Terminó el año 2025 consolidándose como la figura más ganadora de la música latina al llevarse tres premios “Latin Grammy”, lo que elevó el total de su carrera a 29 gramófonos latinos. Como compositor, ha ganado 38 premios BMI, lo que lo convierte en uno de los escritores jóvenes, más premiados de la música latina.

“Edgar es alguien que sabe lo que quiere, y eso, para mí, es algo que lo distingue de todos los demás compositores”, -dice Peso Pluma. – Barrera, ha colaborado con el creador de éxitos de música mexicana en varios temas, incluidos “14-14” y “Santal 33”, del innovador álbum de “Peso Éxodo” en 2024, que debutó en el puesto número 5 del BMI. “Es alguien muy dedicado con muchos valores, una persona muy educada que te respeta musicalmente como artista”, agrega el creador del éxito, “Vino Tinto”.

Peso Pluma, es uno de los muchos artistas que han elogiado la ética de trabajo constante y la humildad de Barrera y comenta: “Es uno de los productores más importantes de nuestro tiempo y, sin embargo, es uno de los seres humanos más humildes”. También, dice Maluma: “Es la misma persona que el día que comenzó a componer como ahora. No se le ha subido el éxito a la cabeza y esa es una cualidad increíble”. La superestrella colombiana atribuyó muchos de sus éxitos a su colaboración con Barrera.

En enero de 2021, hizo historia al encabezar cuatro listas de géneros diferentes (pop, rhythm, tropical y regional mexicano) con cuatro temas diferentes, una hazaña sin precedentes para un compositor latino.

Pero ¿cómo este “niño fronterizo” nacido en 1990 y criado entre Roma, Texas, Tamaulipas, y México, ha podido convertirse en uno de los compositores y productores más solicitados de la música latina en el mundo?

Edgar Barrera creció en un hogar lleno de música. Su padre, miembro de la banda “grupera” de los años 70, “Mister Chivo” de Miguel Alemán, le inculcó una profunda pasión por la música; y descubrir que su tío había participado en la composición de un álbum de Elvis Crespo esto, alimentó aún más las ambiciones musicales de Edgar.

“En mi casa siempre había música a todas horas. Todas esas noches veía a mi papá escuchando vinilos porque su banda grababa muchos “covers”. Mientras se crio en México, regresaba con regularidad a Estados Unidos para estudiar, algo habitual en los pueblos fronterizos. Sin embargo, la pasión de Barrera por la música latina a menudo lo ponía en conflicto con el plan de estudios musical más rígido de la escuela.

“Recuerdo-dice Edgar-, qué en la escuela me regañaban todo el tiempo. Estaba prohibido tocar canciones gruperas o cualquier otro tipo que no fuera la música clásica que nos enseñaban, o el jazz”.

Sin embargo, esto no lo desanimó y, junto con compañeros de clase que pensaban como él, se entregaron a los placeres de tocar canciones como el tema de ska-punk mexicano “Pachuco” de Maldita Vecindá y Los Hijos del 5to Patio; la cumbia mexicana de “Juana La Cubana” de Fito Olivares y Su Grupo. Durante estos años escolares, tocaba el saxofón. Cuando era preadolescente, ya había aprendido a tocar el bajo y la guitarra.

Los chicos de Roma (la escuela de Edgar), que eran formidables competidores, entraban al espacio de ensayo tocando una canción sincronizada que habían preparado llamada ‘Carnavalito’. Casi como decir: “Hola, somos de Roma y hemos entrado al edificio”-dice Roel Rangel- “Era inusual escuchar este sonido tribal latino. Pero los chicos de Roma trajeron ese sabor latino, pasando de “Tchaikovsky” a “El Humahuaqueño”, era una locura”.

“Recuerdo que éramos los rebeldes en la escuela cuando jugábamos a esas canciones”, dice Barrera. “Sentíamos que estábamos tocando lo prohibido y, al fin y al cabo, era lo que a mí me gustaba tocar”.

Se matriculo en la universidad, inicialmente como estudiante de ingeniería electrónica y tomó una clase de guitarra clásica. “Ahí fue cuando empezó a estudiar música más en serio”. Su profesor de guitarra lo instó a que hiciera una audición para el “Berklee College of Music”. En cambio, se desvió hacia el estudio de música de Miami del compositor y productor colombiano Andrés Castro, una figura venerada en la música latina conocida por escribir algunos de los grandes éxitos de Carlos Vives.

“Conocí a Edgar a través de un amigo mío, Luigi, que trabajaba con AB Quintanilla. Tenía 18 o 19 años y estudiaba ingeniería electrónica. Quería hacer un master, porque iba a valer la pena para su carrera. Estaban decidiendo si debía estudiar eso o seguir con la música”, casi sin darle importancia Castro le dijo a Barrera, que era bienvenido a trabajar en su estudio.

Barrera le tomó la palabra y condujo desde Texas hasta Miami. “Obviamente, fue un cambio de vida ir a vivir a Miami. Ahora estaba comprometido con su carrera musical al máximo.

Durante una sesión de grabación, con el reconocido cantautor panameño Omar Alfanno, el joven Edgar, de quien se esperaba que se limitara a observar, propuso una idea para una canción con la que Castro y Alfanno estaban teniendo dificultades. Alfanno, sorprendido al principio, le advirtió: «Joven, así no se hacen las cosas» -recuerda Castro- destacando el respeto que se requiere durante las sesiones de composición de canciones.

Sin embargo, impresionado por la perspicacia de Barrera, Alfanno le dio una oportunidad, lo que marcó la entrada oficial de Barrera en el mundo de la composición profesional de canciones.

A medida que la carrera de Barrera florecía, la música latina también experimentó cambios dinámicos. A fines de la década de 2010, mientras la popularidad de la música urbana se disparaba, y el crecimiento comercial del reggaetón eclipsaba a otros géneros latinos, la música regional mexicana comenzó a forjar una identidad nueva y emocionante. Si bien el género de la frontera sur de Estados Unidos y México había seguido siendo una fuerza duradera dentro de las comunidades de habla hispana en Estados Unidos y México durante décadas, un híbrido regional “mexicano-urbano”, comenzó a ascender en las listas latinas estadounidenses, liderado por Natana el Cano; Junior H y Fuerza Regida; seguido por Peso Pluma.

Paralelamente a este movimiento surgió la música de Christian Nodal, una superestrella que innova dentro de los confines de la música mexicana con su mezcla única conocida como “mariacheño”, una fusión de música mariachi y norteña. Su enfoque innovador alcanzó un nuevo nivel en 2021, cuando surge el tema: “Botella Tras Botella”, una colaboración con el rapero mexicano Gera MX, coescrita y coproducida por Barrera que se convirtió en la primera canción de música regional mexicana en ingresar a la lista “Hot 100” en todos sus géneros.

“Trabajar con Edgar siempre fue muy divertido. Siempre había una conexión instantánea en las canciones. Él venía de la escuela urbana y traerlo a mi mundo siempre fue un desafío”, explica Nodal. “Creo que por eso pudimos llegar a un punto medio entre lo urbano y lo regional. Siempre tuvimos muy buena química y encontramos las letras y las melodías que podían llegar al corazón para que la gente pudiera disfrutarlas y sentirlas. Siempre fue muy genuino”.

Entre las principales apuestas de Barrera estaba la contratación en 2022 del Grupo Frontera, que acababa de lanzar su primer gran éxito, “No se va”, que alcanzó el puesto número 3 en la lista “Hot Latin Songs”.

“Él se arriesgó con nosotros cuando apenas estábamos empezando”, dice – Grupo Frontera- “Ni siquiera sabíamos lo que estábamos haciendo y él ha estado con nosotros a cada paso. Nuestro vínculo con Edgar es muy especial porque somos del mismo pueblo. Tenemos valores y tradiciones similares, y él realmente nos entiende. Eso se refleja en la música que hacemos juntos”. Y Barrera agrega: “Ellos comparten conmigo un crecimiento muy similar porque crecimos en la frontera. Tenemos los mismos valores y nos entendemos muy bien cuando trabajamos”.

“Aparte de ser uno de los mejores técnicamente, es muy detallista. Todos los que trabajan conmigo lo saben y siempre está a la altura. Lo increíble de Edgar es su capacidad para unir artistas, compositores y productores y asegurarse siempre de que las cosas se hagan con el equipo adecuado para lograr el mejor resultado”, comenta Shakira, quien colaboró ​​con Barrera en sus últimos éxitos como “Soltera”; “El jefe”; Con Fuerza Regida y “Entre Paréntesis”

“Soy creativo antes que ejecutivo y les doy mucha libertad a los artistas”, añade Barrera, enfatizando su compromiso con sus relaciones con ellos. “En lo que se refiere a los negocios, trato de educar a los compositores”, dice. “Les ayudo a crear su propia editorial y luego hacemos un negocio juntos: tu editorial con mi editorial. Intento no ser su dueño sino su socio.

En este marco de crecimiento mutuo, Barrera sigue ampliando los límites musicales. “Se avecinan muchos experimentos nuevos con artistas, estamos experimentando con cosas nuevas”, comenta sobre la música que está por llegar. El papel de Barrera fluctúa entre mentor, colaborador musical e innovador.

Recientemente, por ejemplo, pase tiempo con Shakira mientras se preparaba para su gira de estadios “Las Mujeres Ya No Lloran” en 2025, haciendo nuevos arreglos para su banda en vivo. Ha estado trabajando en nueva música con Peso Pluma y, también, con Karol G. “Al día siguiente de trabajar con Peso Pluma, trabajó con Karol otros tres días seguidos, y siempre es un soplo de aire fresco hacer corridos con Peso Pluma un día y luego hacer otro tipo de música con Karol”- dice Barrera- “Me gusta lo diferente, porque no puedo hacer lo mismo con un artista y luego lo mismo con otro”.

Sin embargo, pese al vertiginoso ritmo de vida profesional, estoy abrazando un nuevo desarrollo personal: la paternidad. “Ahora pienso, como cuando escribo una letra, y cuando mi hija la escuche, pensará que era de su padre. Por ello, siempre he tratado de transmitir un buen mensaje en las canciones”.