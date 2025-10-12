Morante brinda el toro a Ayuso y enciende la tarde madrileña

Las Ventas vibró esta tarde con un gesto que unió arte y mensaje. Morante de la Puebla, fiel a su estilo de torero romántico y temperamento andaluz, alzó la voz en el centro del ruedo antes de iniciar su faena. “Va por usted y por todo lo que defiende. Es usted una valiente”, dijo mirando al tendido, donde Isabel Díaz Ayuso correspondía con una sonrisa contenida. No hizo falta más: el público se puso en pie y la plaza entera rugió con una ovación tan sonora como el eco de las palabras del maestro.

La faena, brindada a la presidenta madrileña, tuvo tanto de arte como de guiño político. En el aire flotaba el reconocimiento a una figura que ha hecho de la tauromaquia una bandera de identidad cultural. No son pocas las veces que Ayuso ha reivindicado que “la libertad también consiste en poder disfrutar de los toros”, y su presencia en los tendidos de Las Ventas fue, de nuevo, prueba palpable de su compromiso con una tradición que Madrid ha reforzado en su catálogo patrimonial.

El sevillano toreó con la lentitud de los elegidos, dibujando verónicas que parecían retener el tiempo, mientras la plaza seguía ovacionando el gesto inicial. La tarde se tornó celebración: del toreo, de la palabra valiente y del respeto mutuo entre una figura política y un artista del ruedo.

Morante, que lleva años abanderando la defensa del arte taurino frente a sus detractores, transformó su faena en declaración. Y cuando el paseíllo concluyó, muchos lo entendieron como lo que fue: una tarde madrileña de emoción redonda, con bravura, temple y un mensaje que resonó más allá de los chiqueros.