Dos muertos y 600 detenidos: la primera Champions del PSG desata el caos en Francia

Lo que debía ser una noche inolvidable para los hinchas del Paris Saint-Germain, tras conquistar por fin su primera Champions League, terminó convertida en una de las jornadas más negras que se recuerdan en la capital gala y varias ciudades del país.

El 1 de junio de 2025 pasará a la historia del fútbol francés tanto por el éxito deportivo como por el caos social que se desató durante las celebraciones.

La euforia por el contundente 5-0 ante el Inter de Milán se vio rápidamente eclipsada por una oleada de disturbios, enfrentamientos violentos y tragedias personales.

En total, al menos dos personas perdieron la vida —un joven apuñalado en Dax y una mujer arrollada en París mientras conducía su moto— mientras que los incidentes dejaron un balance provisional cercano a los 600 detenidos y casi 200 heridos, entre ellos una veintena de policías.

La imagen internacional del fútbol francés vuelve a quedar tocada por episodios violentos que parecen enquistados a cada gran cita.

Y en el centro de las bestiales algaradas, como casi siempre, bandas de magrebíes.

Paris, France! North African gangs set vehicles on fire, blocked roads, violence, shops looted, vandalism, horrific scenes after PSG won the Champions League. A man stands with a Palestinian flag in his hand. Islamic mob pic.twitter.com/eEyl2OH9ZA

— Kalu Singh Chouhan (@kscChouhan) June 1, 2025