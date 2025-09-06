Cómo, cuándo y dónde ver por TV el Alcaraz vs Sinner de la final del US Open 2025

Hay partidos de tenis que parecen diseñados para la eternidad y pocos duelos despiertan tanta expectación como un Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner en la final de un Grand Slam.

Nueva York se prepara para vivir una batalla con aroma a cambio generacional definitivo, justo cuando el circuito ATP pide a gritos nuevos jefes tras el reinado inacabable del Big Three.

El escenario, el Arthur Ashe Stadium, se vestirá de gala este domingo 7 de septiembre de2025 para ver a dos jugadores que ya no solo representan la nueva era, sino que la encarnan con puño de hierro y raqueta afilada.

La hora en España las 20:00.

La rivalidad entre ambos ha ido creciendo hasta convertirse en el gran argumento del tenis actual.

En esta temporada, Alcaraz y Sinner han protagonizado finales en Roland Garros, Wimbledon y Cincinnati, repartiéndose títulos y dejando claro que el futuro (y presente) es suyo. La final del US Open no solo pondrá en juego el último grande del año, sino también el número uno mundial.

Si alguna vez hubo morbo en una final, aquí lo hay a raudales.

Horario peninsular y dónde ver la final Alcaraz–Sinner en España

La pregunta del millón para los aficionados españoles: ¿A qué hora hay que plantar la pizza y dejarse caer en el sofá? La respuesta es precisa: domingo 7 de septiembre a las 20:00 horas (horario peninsular español), justo cuando media España busca excusas para saltarse la cena familiar.

El partido se disputa en sesión diurna neoyorquina (14:00 hora local).

La retransmisión corre a cargo de Movistar Plus+, tanto por televisión como por su app móvil. También podrás seguir comentarios y clips destacados en medios digitales deportivos españoles.

No hay alternativa legal gratuita por TV en abierto; si buscas streaming online, deberás contar con suscripción a Movistar Plus+ o acceder a sus aplicaciones oficiales.

Día Hora local (NY) Hora peninsular (España) TV / Streaming Domingo 14:00 20:00 Movistar Plus+

Previa caliente: antecedentes y contexto

Ambos llegan lanzados. Carlos Alcaraz, tras tumbar a Novak Djokovic en semifinales con un tenis demoledor (6-4, 7-6(4), 6-2), no ha cedido un set en todo el torneo. Por su parte, Jannik Sinner sufrió más ante Félix Auger-Aliassime (6-1, 3-6, 6-3, 6-4), incluso requiriendo asistencia médica durante el partido. Pero nadie duda de la solidez física del italiano ni de su determinación tras coronarse campeón en Australia y Wimbledon este mismo año.

Ambos llegan con cuentas pendientes:

En Roland Garros ganó Alcaraz tras salvar tres puntos de partido.

En Wimbledon Sinner se tomó la revancha.

En Cincinnati ganó Alcaraz por retirada del italiano.

El balance total es favorable al murciano: 9 victorias por 5 del italiano. Sin embargo, las últimas cinco veces que han cruzado raquetas ha sido siempre en finales: un auténtico pulso por la hegemonía mundial.

Claves tácticas del partido

Hablar de Alcaraz–Sinner es hablar de velocidad endiablada contra potencia milimétrica:

Alcaraz explota su capacidad para cambiar ritmos, atacar la red sin miedo e improvisar ángulos imposibles. Su derecha paralela será un termómetro clave.

explota su capacidad para cambiar ritmos, atacar la red sin miedo e improvisar ángulos imposibles. Su derecha paralela será un termómetro clave. Sinner basa su juego en una regularidad aplastante desde el fondo y una solidez física capaz de mantenerle fresco tras tres horas intensas. Su revés plano cruzado puede hacer mucho daño al español si conecta temprano.

Ambos jugadores destacan por su capacidad para elevarse bajo presión:

Sinner ha ganado cuatro Grand Slams; Alcaraz busca su sexto.

El saque será decisivo: el italiano promedia más aces pero el español varía mejor direcciones.

El físico puede ser determinante si el partido se alarga más allá de tres sets.

No hay favorito claro según las casas de apuestas más consultadas: ligera ventaja para Alcaraz (cuota 1.85 frente a 2.05 para Sinner), aunque los pronósticos bailan según evoluciona la información sobre posibles molestias físicas del italiano.

Comparativa H2H y mapa de golpeo (2025)

En los últimos duelos directos:

Alcaraz domina especialmente en tierra batida.

Sinner ha mostrado superioridad sobre hierba.

El único precedente en Flushing Meadows fue hace tres años: maratón resuelto por Carlitos salvando bola de partido.

Mapa de golpeo reciente:

Alcaraz utiliza mucho la zona corta del revés rival; busca abrir pista con ángulos cortos y rematar con derechazos paralelos.

utiliza mucho la zona corta del revés rival; busca abrir pista con ángulos cortos y rematar con derechazos paralelos. Sinner prioriza profundidad constante, buscando empujar al español detrás de la línea y atacar con su drive cruzado largo.

Ambos alternan subidas a la red cuando detectan debilidad o pelota corta; será interesante ver quién impone antes sus patrones tácticos.

Curiosidades para saborear la previa

Será el decimoquinto enfrentamiento entre ambos: solo dos parejas han jugado más veces finales directas desde Nadal–Federer. El Arthur Ashe Stadium vuelve a tener aforo completo tras los ajustes sanitarios post-pandemia. Sinner puede igualar a Federer con cinco finales consecutivas de Grand Slam disputadas. Si gana Alcaraz será su sexto grande… ¡con solo 22 años! La organización ha adelantado dos horas la final respecto a ediciones previas buscando maximizar audiencia europea. Se espera presencia destacada de personalidades políticas estadounidenses durante el partido. El último encuentro entre ambos acabó antes de tiempo por abandono del italiano; las redes sociales ardieron con memes sobre “la maldición Sinner”. Ningún otro jugador ha disputado tantas finales consecutivas contra el mismo rival desde Djokovic–Nadal entre 2011 y 2012. Los clips más vistos este año en plataformas audiovisuales deportivas españolas han sido highlights entre ambos tenistas. La rivalidad arrancó hace tres años precisamente… ¡en Nueva York!

El tenis mundial ya tiene nuevos protagonistas; este domingo solo puede quedar uno en lo más alto… Y media España buscará excusa para no perderse ni un punto.