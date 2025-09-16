Cuándo, dónde y cómo ver por TV el Real Madrid-Olympique de Marsella de Champions

El otoño madrileño trae de vuelta la música celestial de la Champions League al Santiago Bernabéu, donde esta noche se inaugura la fase liga con un duelo que promete emociones y, por qué no, algún sobresalto.

El Real Madrid, bajo el mando de Xabi Alonso, arranca su camino hacia la ansiada decimosexta orejona ante un Olympique de Marsella que regresa a Chamartín tras más de una década de ausencia. Los blancos llegan lanzados tras cuatro victorias consecutivas en Liga y con la afición pidiendo espectáculo y goles. Por su parte, el conjunto marsellés desembarca en Madrid con ganas de revancha histórica y la ilusión intacta.

A día de hoy, 16 de septiembre de 2025, el partido genera expectación no sólo por ser estreno europeo sino por el morbo añadido: Xabi Alonso, leyenda blanca en los banquillos; Mbappé y Vinicius en ataque; y un Marsella renovado que busca aguar la fiesta a los locales. El recuerdo de la pasada edición, cuando los madridistas se vieron forzados a disputar una incómoda repesca por un mal arranque, está muy presente tanto en las gradas como en el vestuario.

Horario y cómo ver el Real Madrid-Olympique de Marsella por TV

El encuentro se disputará en el Santiago Bernabéu, que lucirá sus mejores galas para recibir a 84.000 espectadores.

La cita es a las 21:00 horas (hora peninsular española), coincidiendo con el prime time futbolero.

Para quienes prefieran seguirlo desde casa o desde cualquier rincón del planeta fútbol:

TV en España: Movistar Liga de Campeones.

Movistar Liga de Campeones. Streaming: Movistar Plus+.

Movistar Plus+. Latinoamérica: ESPN y Disney+ emitirán el partido en directo.

ESPN y Disney+ emitirán el partido en directo. Radio: Cobertura especial en RPP (Perú) y otras emisoras internacionales.

Si la tecnología falla o te pilla sin batería, siempre queda el clásico minuto a minuto online o los infalibles grupos de WhatsApp familiares.

Antecedentes recientes: dos equipos con destinos cruzados

El Real Madrid llega líder e invicto en LaLiga tras superar con oficio a Osasuna, Oviedo, Mallorca y Real Sociedad. La última victoria (2-1) ante los donostiarras sirvió para alimentar la moral blanca antes del debut continental. El equipo muestra solidez defensiva y variedad ofensiva, aunque Alonso insiste en que no hay margen para relajaciones.

El Olympique de Marsella, por su parte, regresa a la Champions tras quedar segundo en la Ligue 1. Su arranque liguero ha sido irregular: dos victorias y dos derrotas les sitúan séptimos. Vienen de golear al Lorient pero su historial en Chamartín es poco halagüeño; nunca han ganado aquí y sólo han sumado decepciones.

Posible alineación del Real Madrid: rotaciones controladas y banquillo de lujo

La gran incógnita era si Camavinga y Bellingham, recién recuperados de sus lesiones, entrarían directamente al once. Finalmente ambos estarán en el banquillo listos para revolucionar el partido si hace falta. Xabi Alonso opta por rotaciones mínimas tras el esfuerzo físico ante la Real Sociedad y confía en mantener su columna vertebral:

Once probable del Real Madrid:

Portero: Courtois

Defensas: Trent Alexander-Arnold (vuelve tras descansar), Huijsen, Militao, Álvaro Carreras

Centrocampistas: Tchouaméni (en labores defensivas), Valverde (vuelve al once), Arda Güler

Delanteros: Mastantuono (titular por derecha), Vinicius (preferido sobre Rodrygo), Mbappé (referencia ofensiva)

En resumen:

Posición Jugador Portero Courtois Lateral derecho Trent Alexander-Arnold Centrales Huijsen, Militao Lateral izquierdo Álvaro Carreras Pivote Tchouaméni Interior derecho Valverde Interior izquierdo Arda Güler Extremo derecho Mastantuono Extremo izquierdo Vinicius Delantero Mbappé

En la recámara esperan Camavinga y Bellingham para dar oxígeno o cambiar el ritmo si el partido se atasca.

El Olympique de Marsella: bloque titular con bajas sensibles

El equipo francés dirigido por De Zerbi afronta este reto sin Aguerd por lesión pero con su bloque habitual. Su posible once incluye nombres reconocibles como Rulli bajo palos; Pavard, Balerdi, Medina y Emerson formando la defensa; Höjbjerg y Kondogbia en mediocampo; Weah, Greenwood y Angel Gomes como enganche ofensivo; Aubameyang como referencia goleadora.

Marsella se encomienda al talento individual y a un estilo directo para intentar sorprender a los blancos. Pablo Longoria, presidente marsellés y fanático confeso del PC Fútbol, ha declarado que «la Champions el año pasado la veíamos desde el sofá», dejando claro que este regreso es para disfrutarlo sin complejos.

Pronóstico del encuentro: favoritismo blanco pero ojo al susto

Las casas de apuestas dan como claro favorito al Real Madrid (cuota media 1.35), mientras que una victoria marsellesa rondaría cuotas superiores a 7.00. El empate cotiza cerca de 4.50. Los expertos prevén dominio local pero nadie descarta sorpresas; esto es fútbol y no siempre gana quien más camisetas vende.

El ambiente será eléctrico pero también exigente: cada error puede costar caro ante un rival sin nada que perder. El recuerdo del tropiezo inicial hace doce meses sirve como advertencia para no confiarse demasiado.

Curiosidades sobre el partido y sus protagonistas

El Marsella no gana en Madrid desde tiempos inmemoriales… ni siquiera ha marcado más de un gol aquí.

no gana en Madrid desde tiempos inmemoriales… ni siquiera ha marcado más de un gol aquí. El presidente marsellés asegura que ficharía a Ceballos si pudiera; lo intentó pero no hubo suerte.

Xabi Alonso debuta como entrenador blanco en Champions tras haberlo hecho como jugador… ¿Superará su propio legado?

Mastantuono es uno de los debutantes más jóvenes del torneo esta temporada.

Camavinga habla cinco idiomas pero todavía le cuesta entender algunos cánticos del fondo sur.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue hace más de quince años; desde entonces han cambiado entrenadores, sistemas… ¡y hasta las luces LED del estadio!

Vinicius suma ya cinco partidos consecutivos marcando entre todas las competiciones.

Aubameyang jugó hace dos años contra el Madrid… pero entonces vestía otra camiseta.

Queda todo listo para una noche europea que promete emociones fuertes… y algún giro inesperado digno del mejor thriller futbolístico.