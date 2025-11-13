Cómo, cuándo y dónde ver por TV el partido Alcaraz vs Musetti de la ATP Finals de este jueves 13 de noviembre

Este jueves 13 de noviembre, Turín se prepara para un enfrentamiento que promete ser electrizante. Carlos Alcaraz se medirá ante Lorenzo Musetti en la jornada final de la fase de grupos de las ATP Finals, que tendrá lugar en el Inalpi Arena.

El partido, programado para comenzar no antes de las 20:30 horas, será transmitido en directo por Movistar Plus+ (dial 7), con opciones para seguirlo también en streaming y por radio para aquellos que no puedan permanecer frente al televisor. Un evento que podría definir tanto el número uno del mundo como el acceso a las esperadas semifinales.

La atmósfera en Turín está cargada de una expectación palpable, típica de las grandes noches del tenis.

La afición local se aferra a la esperanza que representa Musetti, mientras la ausencia de Novak Djokovic —quien cedió su lugar al joven italiano debido a una lesión— añade un toque extra de emoción a una jornada ya de por sí intensa.

Antecedentes y la batalla por el liderato

Alcaraz llega a este crucial enfrentamiento tras haber cosechado dos victorias difíciles: primero superó a Álex de Miñaur y luego logró una remontada épica frente a Taylor Fritz (6-7, 7-5, 6-3), donde demostró su explosividad y capacidad resolutiva, características que lo destacan en el circuito actual. Por su parte, Musetti, quien entró al torneo casi por casualidad, logró recuperarse tras perder ante Fritz y venció a De Miñaur en un duelo vibrante, evidenciando su habilidad para competir incluso bajo presión en casa.

En su historial de enfrentamientos directos, Alcaraz tiene un dominio claro: ha ganado siete de los ocho partidos disputados anteriormente. La única derrota fue en la final de Hamburgo en 2022, donde Musetti dio la campanada. En este 2025, el murciano ha conseguido salir victorioso en sus tres últimos encuentros contra el italiano, lo que le otorga una ventaja tanto psicológica como estadística para este choque.

Claves de la jornada y opciones de clasificación

El grupo Jimmy Connors está más reñido que nunca. Alcaraz podría avanzar como líder si logra la victoria; sin embargo, incluso si pierde en tres sets —dependiendo además del resultado entre Fritz y De Miñaur programado para las 14:00— podría clasificar a semifinales. Por otro lado, si cae en dos sets y Fritz gana a De Miñaur, podría despedirse del torneo; un desenlace poco probable pero que mantiene la tensión hasta el último instante.

Además del pase a semifinales, Alcaraz se juega también el número uno mundial: si gana un set asegura terminar la temporada al frente del ranking; mientras que una derrota podría llevarlo a enfrentarse con Jannik Sinner, otro gran aspirante al título y actual campeón defensor.

Dónde ver el partido y cómo seguirlo

El encuentro podrá seguirse de varias maneras:

Televisión : En directo por Movistar Plus+ (dial 7), con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero y Álex Corretja.

: En directo por Movistar Plus+ (dial 7), con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero y Álex Corretja. Streaming : A través de la aplicación Movistar Plus+, accesible desde móviles, tablets y smart TVs; también estará disponible en Tennis TV (de pago).

: A través de la aplicación Movistar Plus+, accesible desde móviles, tablets y smart TVs; también estará disponible en Tennis TV (de pago). Radio : Emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, Radio Marca y la Ser ofrecerán narración en vivo.

: Emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, Radio Marca y la Ser ofrecerán narración en vivo. Cobertura digital: Medios como MARCA y AS realizarán seguimiento minuto a minuto con crónicas y reacciones al instante.

El partido se jugará al final del día; por lo tanto no comenzará antes de las 20:30 horas (horario peninsular español), siendo las 19:30 horas en Canarias.

Pronóstico y ambiente: ¿habrá sorpresas?

Las casas de apuestas colocan a Alcaraz como favorito gracias a su estilo agresivo y su capacidad para recuperarse en momentos críticos. Sin embargo, Musetti competirá ante su público local con gran moral tras su reciente victoria; aunque carece de experiencia en este tipo de situaciones decisivas. Sin duda alguna, la afición italiana será un factor determinante; no sería la primera vez que un ambiente tan efervescente altera los planes establecidos.

Todo dependerá de cómo ambos jugadores manejen el primer set. Alcaraz solo necesita ganar un set para asegurar su clasificación y liderato. Podría optar por una táctica más conservadora; mientras tanto, Musetti buscará sorprenderle e intentar aprovechar cualquier signo de nerviosismo del español. La pista rápida del Inalpi Arena favorece claramente el juego ofensivo del murciano; sin embargo, Musetti ha demostrado ser capaz de adaptarse e incomodar a cualquier rival.

El contexto de la temporada y lo que está en juego

Este partido llega tras una temporada llena de emociones para Alcaraz. Ha conquistado títulos importantes como los obtenidos en Róterdam, Queen’s, Tokio así como los Masters 1000 celebrados en Roma, Montecarlo y Cincinnati; además se coronó campeón en Roland Garros y el US Open. Musetti también ha mostrado avances significativos; disputó la final del ATP 250 celebrado en Atenas dejando claro su crecimiento dentro del circuito.

El torneo maestro celebrado en Turín cierra un año repleto de cambios inesperados y nuevas promesas emergentes. Este duelo será sin duda uno de los momentos más esperados tanto por aficionados como analistas.

Curiosidades del duelo y sus protagonistas

Alcaraz ha ganado siete veces frente a Musetti en ocho encuentros.

La única victoria del italiano fue en Hamburgo 2022.

El encuentro tendrá lugar en el Inalpi Arena; sede desde 2021 para las ATP Finals.

Musetti accedió al torneo tras la baja inesperada de Djokovic debido a una lesión tras ganar Atenas.

Si gana solo un set hoy, Alcaraz finalizará el año como número uno mundial.

La última vez que Alcaraz jugó durante la noche turinesa fue hace exactamente 726 días.

El grupo Jimmy Connors es considerado uno de los más equilibrados vistos recientemente.

Movistar Plus+ contará con José Antonio Mielgo narrando junto a Roberto Carretero; Álex Corretja aportará sus análisis.

Las emisoras españolas transmitirán directamente desde Turín para seguir cada momento decisivo.

Si Alcaraz avanza como segundo clasificado podría encontrarse con Jannik Sinner; eso sería lo que muchos consideran una final anticipada.

Así que solo queda ajustar bien el volumen del televisor o preparar ese sofá cómodo. Esta noche promete ser inolvidable para todos los amantes del tenis. ¡Nadie querrá perderse cómo concluye esta emocionante historia!