Seis Naciones de Rugby: Irlanda debe frenar la sangría tras la humillante derrota en París

Francia comenzó el Seis Naciones 2026 con una actuación arrolladora el jueves 5 de febrero en el Stade de France, donde Louis Bielle-Biarrey brilló con un doblete y Antoine Dupont volvió a la acción ante un público entregado. Los galos se fueron al descanso con un contundente 22-0 y ampliaron su ventaja hasta el definitivo 36-14, dejando a Irlanda en la urgente necesidad de «frenar la hemorragia» tras un primer tiempo calamitoso.

Los chicos de verde, bajo el mando de Andy Farrell, apenas lograron crear peligro al inicio, a pesar de un brillante chip de Sam Prendergast que mantuvo vivo el balón.

Francia, actual campeona tras recuperar el título en 2025 frente a estos mismos rivales (42-27), tomó rápidamente las riendas del encuentro con ensayos de Bielle-Biarrey (12′), Matthieu Jalibert (21′) y Charles Ollivon (33′), además de un penalti convertido por Thomas Ramos. Al llegar al descanso, las estadísticas hablaban por sí solas: los locales dominaron con un 63% de posesión y un 60% del territorio, realizando 78 carries frente a los escasos 39 de Irlanda.

En la segunda parte, Irlanda mostró signos de vida con tries de Nick Timoney (58′) y Michael Milne (61′), ambos transformados por Prendergast, acercándose a un 29-14 que ilusionaba. Sin embargo, Theo Attissogbe selló el marcador final con un espectacular ensayo en el minuto 80.

Aunque James Ryan dio un golpe tardío aplastando a Jalibert, ya era demasiado tarde para cualquier reacción. La ovación para Dupont, quien salió en el minuto 73, evidenció su estatus como uno de los mejores medios melés del mundo después de casi un año fuera.

Este tropiezo complica las aspiraciones irlandesas, que defienden su subcampeonato obtenido en 2025 y buscan nuevamente conquistar el Grand Slam, tras haber ganado la Triple Corona. Históricamente, Francia e Irlanda han sido protagonistas: los galos cuentan con 19 títulos outright desde el año 2000, mientras que los verdes suman 16. En sus últimos cinco enfrentamientos, la balanza estaba equilibrada (tres victorias para Irlanda y dos para Francia), pero ayer los bleus se tomaron su revancha tras la derrota sufrida en 2024 (38-17).

De cara al próximo partido, Irlanda se medirá a Italia el 14 de febrero en el Aviva Stadium, un encuentro que teóricamente podría resultar más asequible para recuperar fuerzas. Los azzurri dirigidos por Gonzalo Quesada ocupan actualmente la décima posición en el ranking mundial y son conocidos por su irregularidad. Las casas de apuestas favorecen claramente a los locales con cuotas alrededor de 1.20; sin embargo, existe cierto escepticismo: ¿realizará Farrell cambios significativos en su XV tras este duro golpe? La predicción apunta hacia una victoria irlandesa por 25-10, aunque como bien se sabe, el rugby es caprichoso y otro resbalón podría hundir sus esperanzas.

Francia lidera ahora la tabla provisional con una diferencia de +22 puntos y se prepara para enfrentar a Gales el 15 de febrero en Cardiff. Los dragones, situados en undécima posición, buscan redimirse después del wooden spoon que recibieron en 2025. Otras citas interesantes incluyen el choque entre Inglaterra y Gales el 7 de febrero en Twickenham, que podría definir pronto a los favoritos del torneo; los ingleses están comandados por Maro Itoje, quienes finalizaron terceros en la edición anterior.

El torneo promete emociones fuertes: finales como la esperada entre Francia e Inglaterra programada para el 14 de marzo en París se perfilan como encuentros decisivos. Irlanda necesita hacer ajustes tácticos –más agresividad en el breakdown donde cedieron cuatro turnovers– así como físicos; sus cifras defensivas (86 tackles contra solo 46) no bastaron esta vez. Farrell deberá inspirar a su equipo: «Es necesario detener esta hemorragia», clamó tras el partido. Con algo de humor negro, si Irlanda no reacciona pronto, este próximo St. Patrick’s Day en Dublín podría convertirse en una celebración amarga.

Curiosidades sobre el France-Ireland y sus protagonistas:

Louis Bielle-Biarrey , con solo 22 años, se convierte en el primer jugador desde 2018 que marca doblete en su debut dentro del Seis Naciones.

, con solo 22 años, se convierte en el primer jugador desde 2018 que marca doblete en su debut dentro del Seis Naciones. El regreso internacional de Antoine Dupont , quien recibió aplausos entusiastas tras ganar oro olímpico con Francia VII en 2024, fue celebrado por todos.

, quien recibió aplausos entusiastas tras ganar oro olímpico con Francia VII en 2024, fue celebrado por todos. Irlanda ha encadenado tres derrotas consecutivas en París desde 2022; su última victoria allí data de 2018.

El registro del público fue impresionante: hasta 80.000 espectadores asistieron al Stade de France, marcando así un récord para un partido inaugural del Seis Naciones.

El joven Sam Prendergast , debutante con dos conversiones exitosas, casi logra marcar ese primer ensayo galo gracias a su hábil chip en el minuto ocho.

, debutante con dos conversiones exitosas, casi logra marcar ese primer ensayo galo gracias a su hábil chip en el minuto ocho. Francia ha logrado cinco ensayos ante Irlanda por primera vez desde hace dos años; mientras tanto, Irlanda no había quedado sin marcar puntos durante toda una primera parte desde hace tres años.

Este Seis Naciones 2026 ya está calentando motores y Irlanda debe apresurarse si no quiere quedar fuera del festín rugbístico.