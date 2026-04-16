Alcaraz se despide del Godó por una lesión en la muñeca

Carlos Alcaraz ha tenido que despedirse del Torneo Conde de Godó este miércoles 15 de abril de 2026, tan solo un día después de un debut triunfal. Las molestias en su muñeca derecha, que ya le llevaron a solicitar asistencia médica durante el partido contra Otto Virtanen, han empeorado, convirtiéndose en una lesión más preocupante. En una rueda de prensa breve y sin posibilidad de preguntas, el murciano comentó: “Es una lesión un poco más seria de lo que esperábamos. No voy a poder seguir”.

El español, que ocupa actualmente el puesto número 2 del mundo, llegó a Barcelona con el título de favorito y un aliciente adicional: ganar el torneo habría significado recuperar el número uno del ranking ATP, perdido tras su derrota en la final de Montecarlo ante Jannik Sinner. Su estreno el martes fue complicado: acabó con un 6-4, 6-2 frente al finlandés, pero tuvo que recibir vendaje y masaje en la muñeca cuando el marcador indicaba 5-4 en el primer set. A pesar de haber levantado bolas de set y romper el servicio rival para sellar la victoria, las alarmas ya estaban encendidas. “He sentido este malestar alguna vez antes y no ha ido a más”, expresó entonces, confiado en poder competir el jueves contra Tomas Machac.

Sin embargo, decidió suspender su entrenamiento matutino y las pruebas médicas confirmaron lo que temía. “Sentí que me falló la muñeca en un resto”, explicó Alcaraz, priorizando su salud para lo que queda de gira sobre tierra batida. Con dos títulos en el Godó (2022 y 2023), sabe que Barcelona es un torneo fundamental, pero no está dispuesto a arriesgarse. En la crónica detallada de AS sobre su retirada, se destaca su deseo: “Espero volver lo antes posible”.

Un calendario exigente

Alcaraz llegó a la Ciudad Condal tras participar en la final de Montecarlo, su primer gran desafío sobre arcilla esta temporada. La tierra batida demanda mucho más: “Es una superficie que exige bastante, con diferentes viajes y condiciones”, reconoció tras su debut. Venció a Virtanen gracias a roturas clave –una por set y una tercera adicional–, pero el vendaje en su mano derecha evidenciaba problemas. Históricamente, las lesiones han condicionado sus temporadas: se perdió Madrid 2025 por dolencias similares y también se ausentó de la Copa Davis por problemas con los isquiotibiales. Este Godó representaba su oportunidad para reivindicarse y escalar al número uno, pero la muñeca ha dicho basta.

El torneo continúa sin él. Hoy, Jaume Munar y Rafa Nadal (que acaba de llegar de Marrakech) protagonizan enfrentamientos españoles en primera ronda. Sin Alcaraz, el cuadro se abre considerablemente: ¿aprovechará Sinner para afianzarse aún más en la cima? Las predicciones apuntan a una baja prolongada, aunque sin plazos oficiales confirmados. Las casas de apuestas ya están ajustando sus cuotas para el Madrid Open (la próxima semana): su ausencia incrementa las posibilidades para rivales como Zverev o Rune. Con cierto escepticismo, uno se pregunta si esta «lesión un poquito más seria» no es otro capítulo repetido en la historia de un prodigio que avanza demasiado rápido.

La evolución marcará si podrá estar presente en Madrid, donde ya se perdió la edición anterior. Alcaraz insiste en que se recuperará rápidamente con ayuda de fisioterapeutas y médicos; sin embargo, la gira sobre tierra –con Roland Garros programado para mayo– pende ahora mismo de un hilo. Barcelona pierde brillo sin su estrella local, mientras los aficionados murmuran: ¿será esto una maldición del Godó o simplemente el precio a pagar por tanta ambición?

Curiosidades sobre Alcaraz y el Godó

Alcaraz conquistó el Conde de Godó con solo 19 años en 2022, convirtiéndose en el campeón más joven desde que lo hiciera Nadal en 2005.

conquistó el Conde de Godó con solo 19 años en 2022, convirtiéndose en el campeón más joven desde que lo hiciera en 2005. Su debut en Barcelona fue con vendaje; logró levantar tres match points contra Virtanen; irónico destino.

Desde 2022 ha perdido el número uno por lesiones hasta cuatro veces; Sinner lo mantiene con una ventaja de 5.200 puntos.

por lesiones hasta cuatro veces; Sinner lo mantiene con una ventaja de 5.200 puntos. El Godó 2026 ofrece 561.000 euros al campeón; mientras tanto, Alcaraz solo recibe los premios correspondientes a la primera ronda.

solo recibe los premios correspondientes a la primera ronda. Frase icónica tras Montecarlo: “Ser número uno si gano en Barcelona es una motivación extra”. Cruda realidad: adiós corona.

El mundo del tenis aguarda ansioso al invencible Carlitos, pero por ahora es la muñeca quien lleva la voz cantante.