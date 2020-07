Pillan al ‘Emperador’ Adriano borracho como una cuba en una favela de Brasil

Adriano Leite vuelve a ser noticia.

El brasileño fue visto en una favela de Rio de Janeiro, iba borracho como una cuba y, como se ve en las imágenes, para caminar que tenía que apoyarse en otra persona para poder andar.

El vídeo ha sido difundido por la periodista brasileña Fábia Oliveira del periódico O Día, y muestra en estado de embriaguez a quien en su día fue desatacado como el sucesor de Ronaldo Nazario.

Ya en 2016 informes brasileños informaban que el delantero reside en Vila Cruzeiro, una de las favelas más peligrosas y pobres de Río de Janeiro. Donde debe pagar para que un grupo de criminales lo mantenga con vida.

Abogados brasileños aseguran que «El emperador» pasó de cobrar 80 mil euros por semana a tener que pagarle a la banda «Comando Rojo» para poder vivir en el barrio sin problemas.

El exdelantero fue conocido como «el emperador» por su capacidad de destrozar a goles el área de sus rivales, sus mayores glorias las alcanzó en sus días como jugador del Inter de Milan.

El propio jugador reconoció en una entrevista para la televisión de Brasil su pasado con el alcohol, recordando como un episodio fundamental la muerte de su padre cuando jugaba en Italia.

“Solo yo sé cuánto he sufrido. La muerte de mi padre me dejó con este gran vacío, me sentí muy solo. Después de su muerte todo empeoró, porque me aislé.

Estaba solo en Italia, triste y deprimido, entonces comencé a beber. Solo me sentía feliz cuando bebía, lo hacía todas las noches. Bebía todo lo que pasaba por mis manos: vino, whisky, vodka, cerveza. Un montón de cerveza. No dejé de beber y al final tuve que dejar el Inter”, explicaba Adriano al programa R7.