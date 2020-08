La imagen de Messi abatido en el vestuario refleja mejor que nada la humillación del Barça

Humillación tremenda la del Barça. Parecían infantiles o casi mejor, un equipo de esos que disputan en los barrios partidos de solteros contra casados y los germanos del Bayern les pasan por encima.

El Barcelona de Lionel Messi sufrió este 14 de agosto de 2020 la peor derrota, desde que el actual capitán del equipo culé desembarcó en Cataluña para cambiar la historia del conjunto blaugrana.

El 8-2 en pies del Bayern Múnich es un durísimo golpe para el rosarino, que por primera vez desde la temporada 2007-2008 no celebrará un sólo título.

Minutos después de la derrota, se hicieron virales unas imágenes que tiene como protagonista al capitán del Barcelona.

Barcelona vs Bayern Munich game is literally the club version of Brazil 1-7 Germany.

— Troll Football (@TrollFootball) August 14, 2020