Tras gastarse cientos de millones y no pasar de octavos en la Champions League

El PSG estaría negociando el fichaje de José Mourinho

Luis Campos, asesor deportivo del París Saint German, se habría reunido con Jorge Méndes, representante de Mourinho. Por lo visto "The Special One" no estaría muy a gusto en Roma y buscaría otros proyectos más ganadores.