  • ESP
    España América
Deportes Fútbol

Un colombiano que llegó para reinar en Baviera

Luis Díaz enciende al Bayern: dos partidos, dos goles y un impacto inmediato de 70 millones

El extremo cafetero arrancó su aventura alemana con una Supercopa decisiva y un estreno demoledor en la Bundesliga. Su fichaje ya se codea con los más caros de la historia del club y promete marcar época.

Luis Díaz enciende al Bayern: dos partidos, dos goles y un impacto inmediato de 70 millones
Luis Díaz PD.
Archivado en: Fútbol

Más información

Jay Vine

La Vuelta a España 2025 entra la montaña de verdad y Jay Vine impone su bigote

El Arthur Ashe Stadium

Open USA y la particularidad del Arthur Ashe Stadium: olor a marihuana, gritos y el fenómeno Alcaraz

Múnich respira fútbol, ​​y en este arranque de temporada tiene un nuevo ídolo: Luis Díaz . El colombiano, fichado a golpe de talonario por 70 millones de euros desde el Liverpool, no ha tardado en justificar su inversión. Dos partidos, dos goles y un título bajo el brazo : el inicio no podía ser más soñado.

El 16 de agosto , en su estreno oficial, fue clave en la Supercopa de Alemania . Con el duelo igualado frente al Stuttgart, apareció en el minuto 77 para firmar el 2-1 y entregar la primera corona del curso al Bayern. Fue su carta de presentación: contundencia, coraje y gol decisivo.

Una semana después, volvió a encender el Allianz Arena. En la jornada inaugural de la Bundesliga , dentro de la espectacular goleada 6-0 al Leipzig, Díaz anotó un golazo de derecha clavado a la escuadra y además participó en dos tantos de Harry Kane . Suya fue la diana que subió la máquina bávara hasta aplastarla sin contemplaciones.

Los números no mienten: ocho goles del Bayern , repartidos entre Kane (4), Olise (2) y Díaz (2) .

El colombiano se ha instalado en el once inicial desde el primer día, disputando los 180 minutos completos, al mismo nivel de intocables como Neuer, Kimmich o Stanisic.

Pero más allá de su despliegue físico y sus diagonales imposibles, está la estadística que enamora: Díaz promedia un gol por partido , un ritmo que jamás alcanzó ni en el Porto ni en Liverpool. Sus registros recuerdan a su mejor inicio con los ‘Reds’ en 2023-24, cuando también arrancó con dos tantos en dos encuentros.

El impacto no es solo deportivo, sino también histórico. Díaz se convierte en el tercer fichaje más caro del Bayern (solo por detrás de Kane y Lucas Hernández) y ocupa el séptimo lugar en el ranking mundial de este mercado de verano . En seis años, su valor de mercado se ha multiplicado por diez: de 7 a 70 millones.

En Baviera ya lo saben: los 70 millones de Luis Díaz no son un gasto, son una declaración de intenciones . El colombiano ha llegado para brillar en grande, y sus primeros pasos en Múnich se convierten en protagonista de la temporada.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

APARATOS DE FITNESS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]