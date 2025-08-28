Luis Díaz enciende al Bayern: dos partidos, dos goles y un impacto inmediato de 70 millones

Múnich respira fútbol, ​​y en este arranque de temporada tiene un nuevo ídolo: Luis Díaz . El colombiano, fichado a golpe de talonario por 70 millones de euros desde el Liverpool, no ha tardado en justificar su inversión. Dos partidos, dos goles y un título bajo el brazo : el inicio no podía ser más soñado.

El 16 de agosto , en su estreno oficial, fue clave en la Supercopa de Alemania . Con el duelo igualado frente al Stuttgart, apareció en el minuto 77 para firmar el 2-1 y entregar la primera corona del curso al Bayern. Fue su carta de presentación: contundencia, coraje y gol decisivo.

Una semana después, volvió a encender el Allianz Arena. En la jornada inaugural de la Bundesliga , dentro de la espectacular goleada 6-0 al Leipzig, Díaz anotó un golazo de derecha clavado a la escuadra y además participó en dos tantos de Harry Kane . Suya fue la diana que subió la máquina bávara hasta aplastarla sin contemplaciones.

Los números no mienten: ocho goles del Bayern , repartidos entre Kane (4), Olise (2) y Díaz (2) .

El colombiano se ha instalado en el once inicial desde el primer día, disputando los 180 minutos completos, al mismo nivel de intocables como Neuer, Kimmich o Stanisic.

Pero más allá de su despliegue físico y sus diagonales imposibles, está la estadística que enamora: Díaz promedia un gol por partido , un ritmo que jamás alcanzó ni en el Porto ni en Liverpool. Sus registros recuerdan a su mejor inicio con los ‘Reds’ en 2023-24, cuando también arrancó con dos tantos en dos encuentros.

El impacto no es solo deportivo, sino también histórico. Díaz se convierte en el tercer fichaje más caro del Bayern (solo por detrás de Kane y Lucas Hernández) y ocupa el séptimo lugar en el ranking mundial de este mercado de verano . En seis años, su valor de mercado se ha multiplicado por diez: de 7 a 70 millones.

En Baviera ya lo saben: los 70 millones de Luis Díaz no son un gasto, son una declaración de intenciones . El colombiano ha llegado para brillar en grande, y sus primeros pasos en Múnich se convierten en protagonista de la temporada.