La selección española ya conoce a sus tres rivales en el Mundial 2026

La historia no necesita presentaciones cuando empieza a rodar el balón. España, con la mirada puesta en la Copa del Mundo 2026, encara un grupo H que huele a Sudáfrica 2010, a aquella mezcla de ansiedad y promesa que sólo el fútbol sabe regalar. Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde forman el triángulo de sombras y luces sobre el mapa que dibuja el destino de la Roja. Cada rival trae un cargamento de historias propias, y cada historia se entrelaza con la de los nuestros en una crónica que se escribe a golpe de esfuerzo, paciencia y fe ciega en el juego.

Luis de la Fuente ha tejido un bloque que parece respirar en sincronía. Dos onces titulares que conocen el idioma del balón, que se miran y entienden sin palabras. Yamal, pequeño gigante de la ilusión, se alza como faro y motor; su paso leve es el impulso que levanta a toda una nación. Alrededor, Carvajal y Rodri guardan la compostura de quienes han aprendido a sostener la calma en medio del rugido.

En el vestuario, las historias se cuentan sin palabras, pero se sienten en cada pausa de la respiración. El estado físico de los consistentes y habituales aparece como un rumor: unas dudas que no pesan, porque la planificación ha sido un rosario de precauciones y entrenamientos minuciosos. La certeza de que este equipo sabe jugar, de que cada paso es una decisión y cada movimiento, una declaración de intenciones.

Uruguay trae la certeza de la clase trabajadora: capitanes que inspiran respeto, una estructura que busca sostenerse ante la duda, y un peso que no se mide en goles sino en la voluntad de competir. La ausencia de las viejas figuras que marcaron época no anula el hambre; al contrario, añade una capa de esperanza y miedo al mismo tiempo, un recordatorio de que la eternidad en el fútbol sólo pertenece a los que entienden de resistencia.

Arabia Saudita llega empujada por una inversión que ya se siente en el campo. Renard escribe la estrategia con paciencia, y los nombres que emergen en Al Hilal y otros clubes europeos traen la promesa de desequilibrio. Cada toque de balón, cada desmarque, parece una nota de música que invita a escuchar con atención: se abre una composición que podría cambiar el tempo del grupo si las melodías encajan.

Cabo Verde, debutante con la mirada fija en el horizonte, entra en escena con la frescura de quien sabe que cada minuto es una página en blanco. La historia de un pequeño país que se atreve a soñar se escucha en cada sprint, en cada defensa que se sostiene con el corazón. Logan Costa, el recuerdo del orgullo herido por la lesión, tarde como un símbolo: la posibilidad de que la distancia entre el sueño y la realidad se acorte con cada jornada de entrenamiento y cada titular de prensa que glorifique la constancia.

Con el horizonte de la fase de grupos en la memoria y la mirada puesta en el cruce de eliminatorias, la selección española llega con la sombra y la luz entrelazadas. El relato de este Mundial no se escribe sólo con goles; se escribe con la emoción de las familias que laten en las gradas, con las noches en vela de los entrenadores que miden cada decisión, con la promesa de que cada partido puede convertirse en una página imborrable.