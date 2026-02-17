Dónde, cómo y cuándo ver por TV el Benfica vs Real Madrid de Champions este martes

Benfica y Real Madrid se enfrentan esta noche en la ida de los playoffs de la Champions League, un duelo que promete ser emocionante tras el 4-2 que los lisboetas infligieron a los merengues hace tres semanas.

El Estadio da Luz será el escenario de este encuentro, programado para el 17 de febrero a las 21:00 horas (hora peninsular española). Los hombres de Álvaro Arbeloa intentan borrar esa amarga derrota, mientras que los dirigidos por José Mourinho aspiran a repetir la hazaña ante su afición.

Los madridistas llegan con la moral tocada, pero en buena forma: han cosechado cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, destacando un contundente 4-1 frente a la Real Sociedad, donde Vinícius Júnior brilló con un doblete.

Sin embargo, esa caída en Lisboa les ha llevado a este repechaje, donde se verán las caras nuevamente con el Benfica, bajo la batuta del inquebrantable Mou, quien advierte: «No hay resultado definitivo hasta los 180 minutos». Por su parte, los portugueses presentan una racha positiva con cuatro triunfos y un empate reciente, recuperando a jugadores clave como Fredrik Aursnes, Amar Dedić y el colombiano Richard Ríos, quien ya está disponible tras su lesión en el hombro.

En España, el partido podrá seguirse a través de Movistar Liga de Campeones, así como mediante streaming en la aplicación de Movistar+ para dispositivos móviles, tablets y Smart TVs. También estará disponible por medio de Orange TV. En cuanto a las emisoras de radio, no faltan opciones: COPE, SER, Onda Cero, RNE y Radio Marca ofrecerán narraciones en directo. El árbitro del encuentro será François Letexier, asistido por Jérome Brisard en el VAR, quien pitará en un estadio que fue testigo de la consecución de la Décima por parte del Madrid en 2014.

Horarios por zonas

Para que no te pierdas ningún detalle, aquí tienes los horarios relevantes:

Zona horaria Hora del partido España peninsular 21:00 Islas Canarias 20:00 México (CDMX) 14:00 Argentina/Chile 17:00 Colombia/Perú 15:00

Las posibles alineaciones prometen acción:

Benfica : Trubin; Dedić, Otamendi, Araújo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.

: Trubin; Dedić, Otamendi, Araújo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga; Güler, Mbappé, Vinícius.

Mientras tanto, Arbeloa pide calma: «Nuestro objetivo es la Champions, no vengarnos». Sin embargo, con un dueto letal como el formado por Mbappé y Vinícius, el Madrid parece estar al acecho. El conjunto portugués cuenta con la solidez de Otamendi como defensa y la amenaza constante que representa Pavlidis. La predicción más cauta apunta a un empate 1-1 que dejaría todo abierto para el partido de vuelta en el Bernabéu. En Champions League, las revanchas suelen ser complejas y siempre hay sorpresas bajo la manga cuando está Mourinho al mando.

En Okdiario, podrás seguir minuto a minuto desde una hora antes junto a Antonio Esteva. ¿Se repetirá la pesadilla blanca o serán los de Chamartín quienes conquisten Lisboa?

Curiosidades del Benfica-Real Madrid

El Estadio da Luz fue escenario de la final de la Champions 2014 , donde el Madrid logró su ansiada Décima frente al Atlético.

fue escenario de la final de la , donde el Madrid logró su ansiada frente al Atlético. Ahora al mando del Benfica está José Mourinho , ex entrenador del Madrid que ya les propinó un 4-2 hace unas semanas.

, ex entrenador del Madrid que ya les propinó un 4-2 hace unas semanas. El delantero brasileño Vinícius Júnior llega con doblete bajo el brazo tras su último partido liguero. ¿Podrá repetirlo ante su verdugo?

llega con doblete bajo el brazo tras su último partido liguero. ¿Podrá repetirlo ante su verdugo? El árbitro francés Letexier , con experiencia en finales europeas, ha sido clave en partidos polémicos gracias al VAR.

, con experiencia en finales europeas, ha sido clave en partidos polémicos gracias al VAR. La capacidad del Estadio da Luz es para unas impresionantes 68.000 personas que crean un ambiente asfixiante para los visitantes.

¡Que comience el espectáculo y que gane quien menos se espera!