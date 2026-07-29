Zidane asume el mando de la selección de Francia

La era Zidane en la selección francesa ha comenzado oficialmente. Este martes, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó el nombramiento de Zinedine Zidane como nuevo entrenador de Les Bleus, poniendo fin a una larga espera y sucediendo a Didier Deschamps, quien dirigió al equipo durante 14 años y conquistó el Mundial de Rusia 2018.

El acuerdo extiende hasta más allá de la Copa del Mundo de 2030, consolidando un proyecto a largo plazo para la selección gala. En rueda de prensa, Zidane no ocultó su emoción: «Estoy preparado para este desafío», afirmó el técnico de 54 años, quien reconoció haber rechazado todas las ofertas de clubes recibidas en los últimos cinco años porque «solo quería entrenar a la selección».

Philippe Diallo, presidente de la FFF, acompañó a Zidane en la presentación oficial en París, haciendo público un acuerdo que era «un secreto a voces». El regreso marca un hito histórico: dos décadas después de su último partido con la camiseta francesa —la polémica final del Mundial de Alemania 2006, donde fue expulsado tras el cabezazo a Materazzi—, Zidane vuelve al banquillo que muchos consideran diseñado para él.

Su trayectoria como entrenador se ha desarrollado exclusivamente en el Real Madrid, donde acumuló tres Champions League consecutivas (2016-2018) antes de una segunda etapa (2019-2021). Ahora, Zidane heredará una selección que, bajo Deschamps, llegó a dos finales mundiales consecutivas (Rusia 2018 y Catar 2022), aunque cayó en la última ante Argentina.

El nuevo seleccionador rindió homenaje a su predecesor y excompañero del Mundial 98, asegurando que buscará mantener el legado victorioso. Sobre su filosofía táctica, Zidane anticipó que su estilo estará influenciado por su experiencia en el fútbol español.

Con su aura de leyenda y un contrato que proyecta estabilidad, Zidane asume el timón de una selección con expectativas máximas.