Expulsado de por vida este entrenador de fútbol americano por golpear a un jugador de 9 años

Un animal de bellota este Gerrel Williams.

No sólo por su tamaño o su peso, sino sobre todo por su conducta.

Un entrenador estadounidense de fútbol americano juvenil fue expulsado de por vida de ese deporte, así como de un segundo trabajo, después que en pleno juego golpeara dos veces a un jugador de su propio equipo, de nueve años o menos, haciéndolo caer al suelo.

El hecho ocurrió en Georgia (EE.UU.), donde el agresor, Gerrel Williams, además de fungir como entrenador de los Savannah Gators era también empleado de la Oficina del Sheriff del condado de Chatham.

Y tampoco allí tardaron en echarlo del trabajo, pues el hombre fue filmado cuando golpeaba al niño durante un juego del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Juvenil, celebrado el 7 de diciembre en Kissimmee, Florida.

Someone shared this with me. It was on their Facebook page. Supposedly happened in Florida during some championships during the past week. Anyone know disposition? Should’ve been arrested . . . . . Absolutely, totally uncalled for. We have to rid sports of “coaches” like this. pic.twitter.com/X57VMr7Rfe

— Chris Fore (@CoachFore) December 9, 2020