Los talibanes decapitan a una jugadora de vóley en Afganistán

Los talibanes siguen demostrando que el discurso de moderación era una gran farsa para calmar a la comunidad internacional.

El régimen de Afganistán acabó con la vida de la joven jugadora de la selección juvenil de vóley Mahjabin Hakimi, quien según informó el medio Persian Independent fue decapitada por los talibanes en Kabul.

El encargado de contar la historia fue su entrenadora, quien por razones de seguridad utilizó el seudónimo Suraya Afzali. La muerte de la deportista se produjo a principios de este mes, pero la familia optó por no difundirlo por temor a represalias por parte de los encargados de gobernar el país asiático.

El citado medio relató que “nadie más que la familia de Mahjabin sabía la hora y la forma exacta” de lo sucedido. Sin embargo, la entrenadora aclaró que “probablemente” el crimen ocurrió a principios de octubre y la familia había sido “amenazada” de no hablar al respecto. “Todas las jugadoras del equipo de voleibol y el resto de las mujeres atletas están en una mala situación, desesperadas y asustadas. Todas se han visto obligadas a huir y vivir en lugares desconocidos”, graficó Afzali.

Sólo dos atletas del combinado juvenil de ese deporte lograron huir del país, mientras que el resto del plantel se encuentra escondido, a la espera de ayuda por parte de organizaciones internacionales para poder cruzar la frontera. Mahjabin Hakimi, además de defender la bandera nacional, también se desempeñaba en un equipo municipal de la capital afgana.

Vale recordar que los talibanes, tras volver al poder, decretaron que las mujeres no podrán realizar deportes que “expongan sus cuerpos”. Así lo confirmó el vicejefe de la Comisión de Cultura del nuevo gobierno de Afganistán, Ahmadullah Wasiq, durante una entrevista con la emisora australiana SBS News en septiembre.

“No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket porque no es necesario que las mujeres jueguen al cricket. Pueden tener que afrontar situaciones en que no estén cubiertos su rostro o su cuerpo. El islam no permite que las mujeres sean vistas así”, manifestó.

Según los reportes, el equipo nacional de vóley femenino de Afganistán se creó en 1978, pero debió detener sus actividades entre 1992 y 2002 por la guerra civil y el posterior ascenso al poder del régimen talibán.