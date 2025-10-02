Telefónica pone en venta su filial de la Venezuela chavista

La reestructuración de Telefónica en Iberoamérica ha cobrado velocidad en los últimos meses.

Después de años de expansión, la empresa ha decidido concentrar sus esfuerzos estratégicos en Europa y Brasil, mientras disminuye su presencia en el resto de Latinoamérica.

Curiosamente, la Venezuela chavista se mantiene como uno de los últimos refugios de la multinacional española en la región, a pesar de los rumores sobre una posible venta y un entorno político y económico especialmente complicado.

Este panorama ha suscitado numerosas preguntas sobre el futuro de la operadora en un país aquejado por la inestabilidad y las limitaciones para las multinacionales.

La decisión de desprenderse de filiales en Argentina, Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay responde a la necesidad de equilibrar sus cuentas y dirigir sus inversiones hacia mercados más rentables y estables.

Sin embargo, en Venezuela, Telefónica ha decidido recientemente invertir 500 millones de dólares para desplegar tecnología 5G y fortalecer su red 4G, adoptando una estrategia que contrasta con sus acciones en otros países cercanos.

Desinversiones en Hispanoamérica: una tendencia evidente

A lo largo de la última década, Telefónica ha llevado a cabo una reducción progresiva de su presencia en Hispanoamérica con el fin de mejorar su cartera y enfocarse en mercados que ofrezcan mayores márgenes de rentabilidad. Brasil es el único país que se alinea con los intereses estratégicos de la compañía, junto a España, Reino Unido y Alemania, considerándose un mercado prioritario. Las demás filiales han sido vendidas o están siendo desinvertidas.

En Argentina, la venta a Grupo Clarín por 1.245 millones de dólares ha permitido a Telefónica desvincularse del futuro regulatorio del país.

En Perú, su filial fue transferida a Integra Tec Internacional a cambio de asumir una deuda superior a 2.000 millones de euros, reflejando las dificultades del mercado.

Uruguay, Colombia y Ecuador también han visto salir a Telefónica, que ha optado por asumir pérdidas a corto plazo para asegurar una mayor estabilidad financiera.

Esta estrategia no solo responde a la presión ejercida por los accionistas, sino también a la necesidad imperiosa de reducir una deuda que limitaba el crecimiento global del gigante español. El apoyo incondicional de los principales accionistas, como SEPI, STC y Criteria Caixa, ha sido fundamental para llevar adelante estas decisiones audaces.

El caso de Venezuela: ¿venta o inversión a largo plazo?

En medio del ciclo de desinversiones, Venezuela emerge como un caso atípico aunque cargado de incertidumbre. Las dificultades para repatriar beneficios, la constante depreciación del bolívar y las estrictas regulaciones impuestas por el régimen de Nicolás Maduro convierten operar en el país en un desafío continuo. A pesar de estas adversidades, la empresa anunció recientemente una inversión significativa para ampliar su cobertura móvil y desplegar redes 5G tras obtener nuevas licencias.

No obstante, persisten los rumores sobre una posible venta de su filial venezolana. El presidente de Telefónica Venezuela, José Luis Rodríguez Zarco, ha negado públicamente cualquier operación inminente, afirmando que «nadie me ha hablado en absoluto sobre vender la operadora aquí». Cualquier eventual traspaso requeriría luz verde del regulador venezolano; según Rodríguez Zarco, «mientras yo esté aquí no se va a vender».

La situación resulta peculiar: mientras que la estrategia global apunta hacia un repliegue generalizado, Venezuela recibe inversiones destinadas a modernizar sus infraestructuras. El contexto político complica cualquier movimiento corporativo; además, Telefónica enfrenta las mismas dificultades que otras multinacionales para operar y repatriar capital.

Brasil: único enclave estratégico

El contraste entre Brasil y el resto de Hispanoamérica es evidente. Este país sudamericano se mantiene como el mercado “core” para Telefónica gracias a márgenes operativos muy superiores al resto de la región. La apuesta por Brasil responde tanto al tamaño del mercado como a su estabilidad regulatoria y económica; factores que lo distinguen claramente de sus vecinos.

Margen EBITDA en Brasil: 40%

Margen EBITDA en Hispanoamérica: 18%

Esta diferencia significativa en rentabilidad explica por qué se concentran recursos allí mientras se abandonan territorios donde las operaciones han dejado de ser sostenibles debido a la competencia feroz y la volatilidad económica.

Implicaciones económicas y sociales

El repliegue gradual de Telefónica en Latinoamérica tiene efectos directos sobre los mercados locales. La venta de filiales ha fortalecido el liderazgo competidor como Telecom Argentina o Millicom en varios países; esto reduce considerablemente la pluralidad dentro del sector telecomunicaciones. Además, la salida esta multinacional limita las oportunidades para innovar y modernizar redes cruciales especialmente donde el acceso a tecnología avanzada depende enormemente del capital extranjero.

En este contexto complejo, Venezuela queda como un enclave estratégico pero lleno de desafíos. La inversión puede interpretarse como un intento por mantener presencia mientras se evalúan las condiciones para una posible salida futura; todo esto siempre sujeto al vaivén político y económico del país.

Transformación digital y visión futura

La retirada gradual del continente contrasta con las ambiciones de Telefónica por convertirse en una “techco”, es decir, una empresa tecnológica enfocada principalmente en plataformas digitales e inteligencia artificial así como servicios basados en la nube. Esta transición ya está consolidada en Europa; sin embargo, Latinoamérica enfrenta obstáculos significativos debido a la falta inversión adecuada y cambios necesarios dentro del modelo empresarial que impiden replicar ese éxito europeo.

Iniciativas como Open Gateway buscan promover abrir redes mediante APIs estandarizadas; esto muestra claramente su compromiso con la digitalización. Sin embargo, contar con menos presencia territorial limita notablemente su capacidad para liderar el ecosistema digital latinoamericano.

Retos y perspectivas

La estrategia actual adoptada por Telefónica en Iberoamérica responde al imperativo irrenunciable de rentabilidad financiera; no obstante deja abiertas muchas preguntas sobre cuál será su papel futuro dentro mercados emergentes. En este sentido Venezuela aparece como un termómetro entre inversión constante versus posible venta; un escenario que está bajo observación atenta tanto dentro como fuera del sector ante los próximos pasos que dará esta multinacional española mientras sigue reajustando su portafolio buscando equilibrio entre expansión tecnológica sostenibilidad económica.

El pulso entre inversión frente desinversión marca el compás para esta multinacional que tras décadas jugando un papel protagónico ahora redefine su posición dentro del tablero internacional. El desenlace venezolano será clave para comprender hasta dónde llega realmente esta transformación.