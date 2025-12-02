Si el Gobierno lo permite

Se acabó el dinero: Recortes en 2026

Archivado en: Economía

El Gobierno ha presentado su Cuadro Macroeconómico y la conclusión es demoledora: o no saben hacer números… o nos están mintiendo a todos.

Las cifras que propone el Ministerio de Economía son simplemente incompatibles entre sí, y mucho más incompatibles aún con la realidad fiscal de España y con las nuevas reglas de disciplina presupuestaria de la UE.

Según el Gobierno, el PIB nominal crecerá un 5,5 % en 2025 y un 4,3 % en 2026. Pero al mismo tiempo, dicen que el déficit caerá mágicamente a solo 42.000 millones en 2025 y 36.800 en 2026.

Sin embargo, si sumamos lo que realmente crecerán los ingresos y los gastos, las cifras revelan lo contrario: el déficit no baja, se dispara.

✔️ Ingresos estimados 2025 → 716.745 M€

✔️ Ingresos estimados 2026 → 763.333 M€ (+46.588 M€)

Pero…

❌ Gastos estimados 2025 → 769.225 M€

❌ Gastos estimados 2026 → 845.686 M€ (+76.461 M€)

Se han olvidado de sumar, 7.000 millones de subidas de salarios, 8.000 millones más de intereses, 13.000 millones más de pensiones y 10.000 millones como mínimo a rearme

👉 Resultado real:

📌 Déficit 2025: –52.480 M€ (–3,1 % del PIB)

📌 Déficit 2026: –82.353 M€ (–4,7 % del PIB)

Muy lejos —lejísimos— de lo que exige Bruselas. Y completamente incompatible con la promesa del Gobierno.

Este vídeo explica:

– Por qué el cuadro macroeconómico no cuadra por ningún lado

– Cómo los gastos crecen mucho más rápido que los ingresos

– Por qué es imposible cumplir los objetivos de déficit

– Qué recortes exigirá la UE en 2025 y 2026

– Y por qué el Gobierno está retrasando su publicación hasta después de las elecciones

La economía española no tiene “margen fiscal”: tiene un agujero fiscal. Y cuanto más se esconda, más duro será el ajuste cuando llegue la realidad.

