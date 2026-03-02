El negocio de las hijas de Zapatero se evapora ‘sospechosamente’ de Internet tras pillar 1,6 millones a la sombra del expresidente

La agencia Whathefav, gestionada por Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho desaparecer su presencia en línea de manera súbita.

Entre 2020 y 2024, logró acumular unos 1,6 millones de euros en ingresos, pero ahora ni contestan correos ni llamadas, y su página web se encuentra inactiva.

Este repentino apagón coincide con dos importantes acontecimientos: la detención de Julio Martínez, un cliente esencial relacionado con el rescate de Plus Ultra, y la captura del propio Nicolás Maduro por parte de EEUU, que dejó sin efecto su proyecto en Venezuela conocido como El Server.

Las hermanas, que son las únicas accionistas, distribuyeron en 2023-2024 unos 124.000 euros en dividendos, manteniendo además reservas de 50.700 euros y 135.000 euros en caja al finalizar 2024.

Julio Martínez, apodado cariñosamente Julito, es un amigo cercano de Zapatero y dirige la empresa Análisis Relevante. Durante el periodo entre 2020 y 2024, pagó alrededor de 200.000 euros a Whathefav por servicios relacionados con diseño y comunicación, lo que se traduce en facturas mensuales de aproximadamente 3.000 euros. Los investigadores tienen sospechas sobre la posibilidad de que estas transacciones encubrieran comisiones por la mediación del ex presidente en el rescate de los 53 millones destinados a Plus Ultra en 2021, una aerolínea con vínculos venezolanos que apenas tiene cuota de mercado.

Apenas días después del arresto por blanqueo ocurrido en diciembre, Whathefav borró sus perfiles en las redes sociales como X (Twitter) e Instagram, dejando solo un puñado de publicaciones antiguas. Su página web ahora muestra un error que indica que ha sido eliminada.

Entre sus otros clientes se encuentran:

Huawei , una potente empresa china del sector telecomunicaciones.

, una potente empresa china del sector telecomunicaciones. Grupo AGEM , dirigido por Pedro Hermosilla .

, dirigido por . Diversos medios como Público , La Razón , El Español y El Plural .

, , y . La firma de eSports conocida como Neox Games.

En 2022 lograron facturar unos 301.191 euros, lo que representa un incremento del 24% respecto al año anterior. Con cinco empleados a finales de 2024, sus ingresos anuales rondaban el medio millón.

El capítulo venezolano y El Server

El proyecto conocido como El Server, un portal dedicado a videojuegos y eSports registrado en Panamá el pasado 12 de abril de 2023, operaba desde lugares como Venezuela y la República Dominicana. Whathefav se encargó de su promoción desde principios de 2024, buscando creadores de contenido para potenciarlo.

Este portal surgió tan solo dos meses después de que Zapatero visitara a Caracas el pasado 19 de enero, donde fue recibido por Maduro y Delcy Rodríguez. En esa ocasión prometió actuar como mediador con la oposición para las elecciones previstas para 2024, unas elecciones ya marcadas por sospechas de fraude.

Su última actividad registrada tanto en TikTok como en su página web fue el mismo sábado en que tuvo lugar la captura del Maduro en Fuerte Tiuna, durante la denominada Operación Determinación Absoluta llevada a cabo por el Pentágono. Actualmente, su sitio web muestra un error «desconocido» mientras sus redes sociales permanecen silenciosas.