El presidente de Correos acusa ahora al personal de las oficinas de los ‘votos fantamas’ del 4-M

No sorprende que el amigo de Pedro Sánchez se vaya por por cerros de Úbeda.

Juan Manuel Serrano, presidente de Correos, quiere quitarse del medio a toda prisa de la polémica por los ‘votos fantasmas’ del 4-M y no ha encontrado mejor solución que endilgarle el muerto a los trabajadores de las oficinas.

Hasta la fecha se había intentado vender que era un error del sistema cuando muchos usuarios empezaron a tupir las redes sociales y a ponerse en contacto con medios de comunicación denunciando un posible fraude.

Y es que de repente varios usuarios de Correos comprobaron como en el ticket que les había entregado el empleado de turno figuraba, sin que ellos hubiesen votado nada, el concepto de ‘voto emitido’.

Sin embargo, tal y como este 2 de mayo de 2021 publica Carlos Cuesta en Okdiario, la cúpula de la empresa postal, presidida por Serrano, ha ido un paso más allá y ahora pone el foco en quienes están en las ventanillas de admisión.

Se pone como ejemplo lo sucedido en una oficina de Cádiz para intentar culpabilizar a una trabajadora del error cometido:

La empleada de la Sucursal 3 de Cádiz admite un voto por correo dirigido a Mesa electoral a las 11:50. El voto estaba destinado al proceso electoral a la Asamblea de Madrid . Dicho voto es un producto gratuito que no tiene importes al estar exento.

A partir de ese momento, en Correos tienen claro a quien colgarle el sambenito:

Motivada por la afluencia de público a esa hora y el afán de la empleada en dar un servicio de calidad pero fluido, olvida emitir el ticket de caja totalizando la operación y da paso a la siguiente clienta. Dicha clienta primero aporta unos enseres y solicita tarifa y embalaje para el mismo, la empleada ha olvidado en ese momento que no había totalizado el ticket anterior y realiza la venta del embalaje y la admisión del envío de esta nueva clienta.

Y explica Correos en sus alegaciones que:

El sistema informático que soporta los servicios que las oficinas de Correos prestan a los ciudadanos (incluido la admisión del voto por correo), va acumulando los importes correspondientes a estos servicios en una ‘bolsa de cobro’. Esto permite que, hasta que dicha bolsa con el importe total no se vacía por el empleado, el sistema no genera el ticket de caja que se entrega al cliente. En este caso, al realizarse una única operación al cliente atendido con anterioridad, la admisión del voto, con importe cero, el empleado de la oficina por un error humano olvidó ‘vaciar’ esta bolsa, con lo que el ticket no se generó.