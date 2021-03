¿Gestionó Baltasar Garzón el rescate millonario del Gobierno de Sánchez a la aerolínea chavista Plus Ultra?

Dicen que cuando el río suena es que agua lleva.

Y lo cierto es que el millonario rescate del Gobierno Sánchez a la aerolínea chavista Plus Ultra habría estado gestionado o promovido por el abogado de esa compañía.

Y no es precisamente un hombre de poca monta.

Según medios como Vozpópuli e Hispanidad todas las miradas apuntan hacia Baltasar Garzón, el juez expulsado de la carrera judicial por prevaricación y pareja de la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

Como bien sabemos el Gobierno de Sánchez e Iglesias ha regalado 53 millones de euros a la aerolinea Plus Ultra vinculada al chavismo. Saben ustedes quien es el abogado de esa aerolinea que ha gestionado la ayuda del Gobierno ? Pues si. Baltasar Garzón. Como te quedas ? pic.twitter.com/x9Q4SpQkTM

Dentro del sector empresarial español existe un enfado importante dado que Plus Ultra, que recibe un montante nada despreciable de 53 millones de euros, no es una compañía que se pueda considerar estratégica.

Tanto es así que muchos empresarios de renombre aseguran que esta noticia es un precedente pésimo para el reparto de los fondos europeos e incluso se teme que desde Bruselas alguien opte por cerra el grifo a España ante una decisión que solo puede corresponderse con un interés político.

De hecho, el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano se huele que esta ayuda no deja de ser un trampantojo y ha pedido en Europa que se investiguen a fondo las motivaciones que hay detrás de este rescate:

Hoy en el telediario de Antena 3 he explicado que el rescate del Gobierno a Plus Ultra huele muy mal y, que, por eso, le he pedido a la Comisión Europea que investigue 👇 15/ pic.twitter.com/CBdLo80QoS

— Luis Garicano (@lugaricano) March 19, 2021