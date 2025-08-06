Según diversos estudios, en España uno de cada cinco adultos afirma sentirse solo, cifra que se eleva en jóvenes, donde hasta uno de cada cuatro reconoce experimentar soledad habitualmente. Ante esta situación, Finca Von Martin recuerda que las mascotas se han convertido en aliadas esenciales, capaces de brindar compañía genuina, apoyo emocional y un propósito diario en la vida.

En Finca Von Martin saben que las mascotas aportan compañía y afecto incondicional, convirtiéndose en un apoyo clave en momentos difíciles. Numerosos testimonios confirman que un perro o gato puede reducir significativamente la sensación de vacío y aislamiento, debido a su lealtad y constante cariño. Expertos en psicología afirman que quienes tienen animales de compañía se sienten menos solos y encuentran en sus mascotas una fuente invaluable de apoyo emocional, especialmente cuando se sienten tristes o ansiosos.

Diversas investigaciones, compartidas por Finca Von Martin, también han documentado otros beneficios de compartir la vida con una mascota:

Reducción del estrés y ansiedad: En Finca Von Martin destacan cómo la interacción regular con mascotas incrementa la oxitocina, conocida como «hormona de la felicidad», disminuyendo al mismo tiempo el cortisol, hormona asociada al estrés.

En destacan cómo la interacción regular con mascotas incrementa la oxitocina, conocida como «hormona de la felicidad», disminuyendo al mismo tiempo el cortisol, hormona asociada al estrés. Menor sensación de soledad: Durante situaciones difíciles, como el confinamiento por la pandemia, muchos confirmaron que sus mascotas fueron pilares emocionales esenciales.

Durante situaciones difíciles, como el confinamiento por la pandemia, muchos confirmaron que sus mascotas fueron pilares emocionales esenciales. Estructura y propósito cotidiano: Para Finca Von Martin , atender a las necesidades diarias de un animal estructura las rutinas y eleva la autoestima.

Para , atender a las necesidades diarias de un animal estructura las rutinas y eleva la autoestima. Mayor interacción social y actividad física: Pasear con un perro fomenta la actividad física y promueve contactos sociales, algo que Finca Von Martin observa a diario en sus clientes.

Pasear con un perro fomenta la actividad física y promueve contactos sociales, algo que observa a diario en sus clientes. Mejor salud cardiovascular: Estudios revelan que tener mascotas reduce la presión arterial y mejora la salud del corazón, un beneficio que Finca Von Martin considera fundamental para el bienestar integral.

Desde Finca Von Martin confirman estos beneficios: «Cada día la conexión entre una persona y su mascota puede cambiar vidas. Un perro no solo ofrece alegría; también devuelve la ilusión a quien se siente solo, brindando una razón para levantarse cada mañana. Esas miradas de complicidad y esa compañía fiel recuerdan por qué los llaman los mejores amigos».

Sobre Finca Von Martin

Finca Von Martin es un centro canino ubicado en la Comunidad de Madrid, comprometido con la excelencia, la seriedad y el profesionalismo en el cuidado animal. La misión de Finca Von Martin es proporcionar compañeros caninos saludables, felices y bien socializados, basados en una profunda conexión emocional y amor hacia los animales, promoviendo así relaciones positivas y duraderas entre mascotas y personas.