La confianza de los CTO para escalar la IA cae por tercer año consecutivo, según un informe de Akkodis

Una nueva investigación publicada hoy por Akkodis, líder global en consultoría de ingeniería digital y parte del Grupo Adecco, revela que la confianza de los directores de tecnología (CTO) para escalar proyectos de inteligencia artificial continúa disminuyendo. En 2026, solo el 48 % de los CTO afirma sentirse confiado para ampliar el uso de la IA, frente al 82 % registrado en 2024, a pesar de que la adopción de esta tecnología sigue acelerándose y las empresas afrontan una presión creciente para convertir sus ambiciones en resultados a gran escala.

La tercera edición del informe de Akkodis, «What CTOs Think 2026: Scaling the agentic enterprise with confidence», recoge las opiniones de 500 directores de tecnología dentro del estudio «Business Leaders 2026″ del Grupo Adecco, realizado entre 2.000 ejecutivos de nivel C y titulado «The human premium: Leadership beyond the algorithm«. El informe muestra que, aunque la inversión en IA continúa aumentando, las organizaciones están menos limitadas por el acceso a la tecnología que por la complejidad de integrar la inteligencia artificial en sistemas empresariales, flujos de trabajo y procesos de toma de decisiones.

La IA agéntica emerge como la gran tendencia empresarial

La investigación identifica la IA agéntica —sistemas capaces de planificar, tomar decisiones y ejecutar tareas— como la tendencia tecnológica con mayor impacto para las organizaciones en 2026. El 40 % de los CTO la señala como uno de los principales impulsores de transformación.

Este cambio refleja la transición de una inteligencia artificial concebida como herramienta de apoyo a una que participa activamente en la ejecución de tareas, lo que introduce nuevas exigencias en materia de gobernanza, responsabilidad y diseño de modelos operativos.

Sin embargo, pese a su creciente adopción, la mayoría de las organizaciones aún no ha desarrollado las estructuras necesarias para escalar eficazmente estos sistemas. Más de la mitad de los CTO (57 %) afirma utilizar IA para determinar qué tareas son más adecuadas para las personas y cuáles para las máquinas, aunque la falta de claridad en esta distribución sigue limitando el progreso.

Por qué las organizaciones tienen dificultades para escalar la IA

Los resultados muestran un cambio claro: el desafío ya no consiste en desplegar inteligencia artificial, sino en integrarla dentro del funcionamiento de la empresa. A medida que las organizaciones avanzan más allá de los proyectos piloto, aumenta la complejidad relacionada con la alineación directiva, la gobernanza y la confianza de los empleados.

Entre los datos más destacados:

Solo el 44 % de los CTO considera que los equipos directivos poseen conocimientos suficientes sobre IA.

Apenas el 46 % dispone de marcos consolidados para una inteligencia artificial responsable.

Solo el 36 % se muestra satisfecho con el nivel de confianza de la plantilla hacia estas tecnologías.

Los principales obstáculos señalados por los responsables tecnológicos son:

Falta de competencias tecnológicas internas (32 %).

Incertidumbre sobre el retorno de la inversión (31 %).

Falta de urgencia a nivel empresarial (27 %).

En conjunto, estos resultados indican que el escalado de la IA es cada vez más un desafío operativo que tecnológico, lo que exige rediseñar la forma en que sistemas, procesos y decisiones interactúan dentro de las organizaciones.

La transformación digital pasa de la eficiencia a la innovación

El informe también destaca un cambio fundamental en la manera en que las empresas perciben el valor de la transformación digital. Por primera vez, los CTO sitúan la innovación, y no la eficiencia, como principal motivo para invertir en tecnología.

Este cambio refleja el paso de una estrategia centrada en la reducción de costes hacia otra orientada al crecimiento, la diferenciación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

A medida que las capacidades de la IA maduran, los beneficios marginales derivados de la eficiencia disminuyen, mientras que la innovación adquiere un papel cada vez más relevante como fuente de ventaja competitiva. Aunque esta tendencia es global, las prioridades varían según el sector, desde el desarrollo del talento en la industria aeroespacial hasta la aceleración de la innovación en ciencias de la vida o el fortalecimiento de la resiliencia en el sector energético.

La IA transforma el trabajo, pero no lo elimina

Lejos de provocar una destrucción masiva de empleo, la inteligencia artificial está redefiniendo la estructura del trabajo en términos de habilidades y tareas:

El 50 % de los CTO afirma que la IA está modificando las competencias requeridas.

El 49 % observa cambios en las actividades diarias de los empleados.

Solo el 21 % señala reducciones de plantilla atribuibles a la IA.

Estos resultados refuerzan la necesidad de rediseñar los flujos de trabajo y las responsabilidades para adaptarlos a una fuerza laboral híbrida compuesta por personas y sistemas inteligentes.

«Lo que estamos viendo no es una desaceleración en la adopción de la IA, sino un momento de realismo», afirmó Jo Debecker, presidente y consejero delegado de Akkodis. «Las organizaciones están dejando atrás la fase experimental y enfrentándose a la realidad de escalar la inteligencia artificial en entornos complejos. El reto ya no es implantar IA, sino integrarla en la forma en que se realiza el trabajo. Las empresas que avanzan son aquellas que están rediseñando sus modelos operativos para alinear tecnología, conocimiento humano y gobernanza con el fin de obtener resultados consistentes».

De los proyectos piloto a la orquestación empresarial

El informe identifica tres modelos organizativos emergentes:

Task Automators : organizaciones que utilizan la IA principalmente para ganar eficiencia.

: organizaciones que utilizan la IA principalmente para ganar eficiencia. Pilot Operators : empresas que experimentan con IA pero encuentran dificultades para escalarla.

: empresas que experimentan con IA pero encuentran dificultades para escalarla. Enterprise Orchestrators: compañías que integran la IA en sus flujos de trabajo y procesos de decisión.

Según Akkodis, las organizaciones que obtienen mejores resultados son aquellas que superan la fase de proyectos aislados y consiguen orquestar la inteligencia artificial a través de sistemas, procesos y equipos, combinando tecnología y experiencia humana para generar resultados medibles.

El informe completo puede consultarse aquí.

Acerca de Akkodis

Akkodis es una empresa global de consultoría en ingeniería digital que ayuda a las organizaciones a innovar y acelerar su transformación.