La ‘cláusula de la cocaína’: el truco que puede hacer todavía más millonario a Keith Urban tras el divorcio de Nicole Kidman

Un pastón.

En las últimas horas, la ruptura matrimonial entre Nicole Kidman y Keith Urban ha causado revuelo tanto en la industria cinematográfica como en la musical.

Lo que se creía una de las parejas más estables de Hollywood ha llegado a su fin de manera sorprendente tras 19 años juntos, dejando un legado que mezcla amor, batallas personales, contratos millonarios y una cláusula tan curiosa como controvertida: la famosa cláusula de la cocaína.

El núcleo de este divorcio se encuentra en el acuerdo prenupcial que ambos firmaron antes de unirse en matrimonio en Sídney en 2006.

En medio de los habituales términos económicos y patrimoniales, se incluyó una condición inusual: Kidman debía abonar a Urban 600.000 dólares por cada año de matrimonio durante el cual él permaneciera sobrio y alejado de las drogas. Esta medida, conocida popularmente como la cláusula de la cocaína, buscaba asegurar la estabilidad y bienestar en la pareja, especialmente considerando el pasado del cantante country con las adicciones.

El origen de una cláusula insólita

Este acuerdo no era meramente formal. Para Nicole Kidman, la estabilidad emocional y el estado sobrio de Urban eran esenciales. De hecho, poco después del enlace, la actriz llevó a cabo una intervención crucial que resultó en el ingreso del músico a un centro de rehabilitación. Urban ha compartido en varias ocasiones cómo ese gesto le cambió la vida: «Ese fue el momento en que realmente debí haberme ido, pero ella eligió quedarse. Siempre le estaré agradecido».

El cantante logró superar su adicción tras un arduo proceso y, desde entonces, ha mantenido su distancia tanto del alcohol como de las drogas. Gracias a su esfuerzo constante y a esa singular cláusula del contrato, Urban recibirá ahora un total aproximado de 11 millones de dólares tras el divorcio, correspondiente a sus 19 años demostrados de sobriedad.

¿Por qué una cláusula así?

El contexto es clave aquí. Urban nunca ocultó sus problemas con las adicciones, que casi arruinaron su relación al inicio. Kidman, lejos de dar media vuelta, optó por un acuerdo que blindaba su convivencia y ofrecía incentivos para mantener la estabilidad. Como bien dice Urban: «Conocer a Nic, enamorarme y comenzar nuestra relación se convirtió en mi camino hacia la sobriedad».

En una conversación con Oprah Winfrey, el músico reveló cómo la intervención de Kidman tuvo un impacto profundo en su vida. La pareja se trasladó a vivir a Nashville después del tratamiento y formaron una familia con dos hijas: Sunday Rose y Faith Margaret, quienes actualmente tienen 17 y 14 años respectivamente.

Curiosidades y datos sorprendentes del caso

La historia detrás de esta cláusula ha generado una serie de datos y anécdotas dignas de mención:

Urban ha recibido 600.000 dólares por cada año que ha estado sobrio , sumando un total cercano a los 11 millones tras 19 años.

, sumando un total cercano a los 11 millones tras 19 años. La cifra varía según diferentes medios: algunos mencionan hasta 900.000 dólares anuales, lo que elevaría el total más allá de los 17 millones; sin embargo, la mayoría coincide en fijar el importe en 600.000 dólares por año.

La cláusula ha cobrado protagonismo en redes sociales y foros legales, donde muchos consideran este caso un ejemplo extremo sobre cómo los contratos prenupciales pueden adaptarse a las vivencias personales de los famosos.

Urban siempre ha sido abierto sobre su pasado; reconoce que debe no solo su recuperación a Nicole Kidman, sino también el éxito renovado en su carrera musical después del tratamiento.

Rankings y cifras del divorcio

Con este acuerdo bajo el brazo, el divorcio entre Kidman y Urban se posiciona entre las separaciones más peculiares y costosas del mundo del espectáculo. En cuanto a acuerdos prenupciales notables, esta cláusula de la cocaína se encuentra entre las más comentadas recientemente; junto a casos como los de Tom Cruise con Katie Holmes o Jeff Bezos con MacKenzie Scott, aunque estos últimos tenían matices económicos más convencionales.

Pareja Cláusula peculiar Importe estimado Kidman-Urban 600.000$/año por sobriedad 11 millones $ Cruise-Holmes Compensación por años juntos 10 millones $ Bezos-Scott División de acciones de Amazon 36.000 millones $

Además, esta cláusula ha suscitado debates acerca de la ética y efectividad de estas medidas dentro del ámbito matrimonial; también sobre cómo las adicciones influyen tanto en lo público como en lo privado para las celebridades.

El impacto en la familia y el futuro

Con la separación ya oficializada, tanto Nicole Kidman como Keith Urban han priorizado proteger a sus hijas mientras gestionan serenamente su patrimonio familiar; valorado alrededor de unos 282 millones de dólares distribuidos entre propiedades ubicadas en Estados Unidos, Australia y Europa. La actriz alterna su residencia entre Londres y Nashville, asumiendo principalmente la custodia de las niñas; mientras Urban continúa enfocado en su carrera musical con giras internacionales por delante.

La noticia ha dejado al público con una mezcla entre asombro e interés. La cláusula de la cocaína sin duda quedará grabada como uno de los ejemplos más singulares dentro del mundo prenupcial hollywoodense; reafirmando que allí donde hay glamour también hay historias que superan cualquier guion cinematográfico.