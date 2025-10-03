Maitia reunió solidaridad y siete estrellas Michelin en su IV Edición

El Hotel María Cristina acogió el psado 27 de septiembre una nueva edición de Maitia, su cena solidaria a favor de UNICEF España, en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La cita reunió a más de 150 invitados y estuvo marcada por la alta gastronomía. Los chefs Stefano Brunato (Hotel María Cristina), Elena Arzak (Arzak), Nacho Manzano (Casa Marcial), Javier Rivero y Gorka Rico (AMA Tolosa) y Joanna Artieda, reconocida como Best Pastry Chef in the World en 2024, firmaron un menú exclusivo para la ocasión.

El evento contó con la presencia del Presidente de la Cámara de Guipúzcoa, Mauricio Arregui, la Diputada General de Gipuzkoa, Eider Mendoza, la Segunda Teniente de Diputada, Maite Peña, la Presidenta de ADEGI, Isabel Busto, el Director General de ADEGI, Jose Miguel Ayerza, el Director General Adjunto de ADEGI, Paul Lizeaga y el Director del SSIFF, Jose Luis Rebordinos.

También formaron parte de la noche numerosas personalidades del ámbito cultural, entre ellas los actores Marta Hazas, Marc Clotet y Verónica Moral, que quisieron mostrar su compromiso con la iniciativa. La velada se completó con la música en directo de David Otero que ofreció un concierto acústico, antes de dar paso a la sesión de DJ Alex del Toro, quien prolongó la celebración hasta la madrugada.

Los fondos recaudados se destinarán a apoyar el trabajo de UNICEF con la infancia más vulnerable en todo el mundo, incluyendo contextos de emergencia de creciente gravedad.

Los recursos obtenidos en esta IV edición de Maitia permitirán garantizar acceso a agua, alimentos, vitaminas y vacunas, habilitar servicios de higiene y saneamiento y favorecer la educación de niños y adolescentes allí donde más falta haga. Además, UNICEF mantiene además abierta una fila cero para canalizar nuevas aportaciones a través de este link https://www.unicef.es/donacion-hotel-maria-cristina

Con esta IV edición, Maitia volvió a unir cine, cultura y solidaridad en uno de los escenarios más emblemáticos de San Sebastián.

Marriott International es aliado de UNICEF desde 1995, movilizando más de 45 millones de euros a favor de la infancia y contribuyendo así a mejorar las vidas de 4,5 millones de niñas y niños en más de 190 países. Para ayudar a lograrlo, los huéspedes de los hoteles de Marriott International que participan en el programa son invitados a realizar una donación voluntaria a UNICEF 1€ por noche durante su estancia a través del programa Check-Out for Children.