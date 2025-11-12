Adiós a Los Javis: la pareja se divorcia tras 13 años de intensa relación sentimental

La noticia ha conmocionado el panorama cultural en España: Javier Ambrossi y Javier Calvo, más conocidos como Los Javis, han decidido poner fin a su relación amorosa después de trece años juntos.

La ruptura, confirmada por fuentes cercanas a ambos, se produce en un momento clave para su carrera, justo cuando están inmersos en el rodaje de su nueva película, La bola negra, uno de los proyectos más ambiciosos que han llevado a cabo hasta la fecha.

A lo largo de los años surgieron rumores sobre una posible relación abierta o crisis puntuales entre ellos; sin embargo, el entorno siempre defendió la fortaleza y autenticidad del vínculo. El anuncio sobre su separación, filtrado exclusivamente por un medio reconocido, ha causado sorpresa e incluso tristeza tanto en la industria como entre sus seguidores.

No se han revelado detalles sobre las razones detrás de esta ruptura. Algunas fuentes sugieren que podría deberse a la evolución natural del vínculo o a los retos personales que conlleva mantener una vida tan expuesta vinculada al mundo artístico. Lo cierto es que, pese al adiós emocional, ambos han priorizado continuar con su proyecto común; una muestra clara de madurez poco habitual en el universo del espectáculo.

El vínculo entre Ambrossi (Madrid, 41 años) y Calvo (Murcia, 34 años) ha trascendido lo meramente sentimental; su colaboración creativa ha dejado una huella imborrable en la industria audiovisual española. Desde que comenzaron su relación en 2012, sus vidas personal y profesional han ido de la mano. Se mudaron juntos, compartieron ilusiones y lograron fundar una productora propia, Suma Content, desde donde han impulsado algunos de los títulos más representativos de la última década.

Entre sus obras más destacadas se encuentran La llamada, adaptación cinematográfica de su exitoso musical teatral, así como series como Paquita Salas, Veneno y La Mesías, que han cosechado elogios tanto de la crítica como del público. Su estilo único —una combinación de sensibilidad, humor y compromiso social— ha convertido sus narrativas en referentes para nuevas generaciones de espectadores y creadores.

A pesar de la separación, el fin de Los Javis no implica el cierre de su colaboración artística. Ambos han dejado claro que seguirán trabajando juntos y mantendrán todos los compromisos profesionales que tienen en curso. De hecho, fuentes cercanas al entorno aseguran que “están colaborando mejor que nunca” y que La bola negra representa “el proyecto más hermoso de sus vidas”.

Este nuevo largometraje, cuyo rodaje acaba de concluir su fase principal, cuenta con un elenco estelar que incluye a Penélope Cruz, Glenn Close y el debutante Guitarricadelafuente. La película se inspira en un texto inacabado del gran Federico García Lorca y aborda temas como el amor, el deseo y la memoria queer a través de diversas generaciones. La expectación es enorme y se espera que la cinta llegue a las salas en 2026.

Trayectoria marcada por la complicidad

El trayecto profesional de Ambrossi y Calvo siempre ha estado caracterizado por una profunda complicidad y un deseo constante de desafiar las etiquetas. Ambos iniciaron sus carreras como actores; Calvo ganó notoriedad en la serie Física o química mientras que Ambrossi destacó en Cuéntame. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que su verdadera pasión era contar historias desde la creación y dirección, lo que les llevó a forjar un dúo creativo imparable.

Además de desempeñarse como guionistas, directores y productores, han sido figuras habituales en televisión. Han ejercido como profesores de interpretación en Operación Triunfo y han sido jurados en programas como Mask Singer y Drag Race España. Incluso presentaron la gala de los Premios Goya en 2024 junto a Ana Belén, consolidando así su presencia mediática e influencia dentro del sector.

El futuro de Los Javis: juntos en la pantalla, por separado en la vida

Con la vista puesta en el estreno de La bola negra y otros proyectos por venir, Ambrossi y Calvo se embarcan en una nueva etapa: seguir siendo un tándem profesional sin ser ya pareja sentimental. Su situación plantea preguntas sobre cómo separar los afectos personales del trabajo conjunto; sin embargo, también brinda un ejemplo admirable de respeto mutuo y compromiso con el arte por encima de las circunstancias personales.

La historia de Los Javis es esencialmente la crónica de dos creadores capaces de transformar su intimidad en obras que trascienden lo privado para conectar con el público. Ahora que cierran este capítulo juntos pero separados, tanto la industria como los espectadores esperan ansiosos ver cómo evoluciona esta pareja artística tan querida y talentosa del cine español.