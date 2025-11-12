Alice Campello habla abiertamente: la verdad sobre su separación de Álvaro Morata

El verano pasado, Alice Campello y Álvaro Morata se convirtieron en el centro de atención. Después de compartir momentos románticos durante la celebración de la Eurocopa, su separación sorprendió a todos tan solo un mes después. La noticia dejó atónitos a seguidores y medios. Nadie podía imaginar que tras esa fachada de felicidad se escondía una batalla silenciosa contra la presión mediática y problemas de salud mental.

Las razones verdaderas: más allá del amor

En una reciente entrevista, Alice Campello explicó los verdaderos motivos detrás de su distanciamiento: “Los dos estábamos medicados en ese momento”. No se trató de una crisis amorosa típica ni de la falta de amor entre ellos. Ambos estaban enfrentando un periodo de vulnerabilidad emocional, acentuada por la medicación, lo que les dificultó manejar sus propias emociones y las del otro.

Campello fue contundente al hablar sobre la impulsividad y el desequilibrio que experimentaban: “Ninguno de los dos estaba bien personalmente. Tuvimos una impulsividad que no era normal. Cuando estás tomando medicamentos, a veces no sabes gestionarlos bien y sus efectos son complicados. En resumen, ninguno de los dos estábamos bien”.

Presión mediática y salud mental

La presión del público y las críticas constantes jugaron un papel crucial en su situación. Morata reveló en su documental que sufrió episodios de depresión y ataques de pánico. La presión en los estadios, los insultos en redes sociales y la constante exposición mediática afectaron gravemente su salud psicológica, llegando incluso a considerar abandonar el fútbol. Alice compartió lo complicado que fue ver cómo la ansiedad dominaba a Morata, hasta el punto que tocar un balón le generaba angustia.

Ambos decidieron buscar ayuda profesional. Morata consultó a una psiquiatra recomendada por Campello, quien también necesitó apoyo para afrontar esta difícil etapa. El futbolista admitió que recurrir a la medicación fue fundamental para lidiar con la Eurocopa y otros momentos críticos en su carrera.

El peso del escrutinio público

La vida en pareja, expuesta ante miles de miradas curiosas, se volvió insostenible cuando ninguno podía ofrecer lo mejor de sí mismo. “¿Cómo puedes estar bien junto a alguien si no puedes dar lo mejor? Solo puedes aportar cosas negativas; es natural que surjan roces, no es saludable”, reflexionó la modelo italiana.

Campello defendió con firmeza la autenticidad de su relación y lo que compartían en redes sociales. “Nuestro amor es inmenso, pero ese momento fue muy complicado. Me entristece que haya personas que piensen que era todo una farsa”, comentó durante un pódcast con Laura Escanes.

Reconciliación y nuevas perspectivas

Cinco meses después de separarse, decidieron darse otra oportunidad. Tras el fichaje de Morata por el Como, se trasladaron a Italia y desde entonces han estado reconstruyendo su vida familiar junto a sus cuatro hijos. “Es hermoso poder volver a elegir a esa persona y elegirla nuevamente”, expresó Campello, orgullosa de haber superado el bache y del fortalecimiento que han logrado tras esta crisis.

Elementos clave para comprender su historia

La separación no fue resultado de una falta de amor, sino más bien por cuestiones relacionadas con la salud mental y efectos secundarios de la medicación.

La presión mediática y los insultos perjudicaron seriamente a Morata y su entorno cercano.

Ambos buscaron apoyo profesional y aceptaron priorizar su bienestar individual.

La reconciliación resalta la importancia del entendimiento mutuo y del apoyo familiar.

La historia de Alice Campello y Álvaro Morata pone de relieve cómo la fama puede intensificar problemas personales y emocionales; sin embargo, también muestra cómo el amor y el apoyo pueden convertir las crisis en oportunidades para crecer juntos.