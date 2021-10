Chiste: ¿Sabes porque Cristóbal Colón pudo descubrir América?

¿Sabes porque Cristóbal Colón pudo descubrir América?

Porque ERA SOLTERO!!!

Si Cristóbal Colón hubiese tenido esposa, habría tenido que oír:

– ¿Que vas a donde?

– ¿A descubrir qué?

– ¿Y por qué tienes que ir tú?

– ¿Y por qué no mandan a otro?

– ¡Todo lo ves redondo!

– ¿Estás loco o eres idiota?

– ¡No conoces ni a mi familia y quieres descubrir el nuevo mundo!

– ¿¡Que sólo van a viajar hombres!?

– ¿Me crees estupida?

– ¿Y por qué no puedo ir yo si eres el jefe?

– ¡Desgraciado, ya no sabes qué inventar para estar fuera de casa!

– ¡Si cruzas esa puerta yo me voy con mi madre!!! Sinvergüenza!

– ¿Quién es esa tal María?

– ¿Qué Pinta?

– ¿Y la muy zorra se hace la Santa!

– ¿Y dices que es una Niña?

– ¡Todo lo tenías planeado, cabrón!

Vas a encontrarte con unas indias.

– ¡A mí no me vas engañar!

– ¿Qué la Reina Isabel va a vender sus joyas para que viajes?

– ¿Me crees imbécil o qué?

– ¡¿Y entonces qué…, te dio las joyas por que si?!

– ¿Qué tienes que ver con esa vieja zorra?

– ¡No permitiré que vayas a ningún lado!

– No va a pasar nada si el mundo sigue plano.

– ¡Así que ni te vistas porque NO VAS!