Rosa Villacastín presume con chulería del 8-M en el que se contagió Irene Montero y se lleva un baño épico

Es una de las periodistas míticas de España, una pluma privilegiada que le ha dado además para inmiscuirse también en el mundo de la literatura y, de paso, también ha probado con éxito el mundo de la radio y, especialmente de la televisión.

Sin embargo a Rosa Villacastín, como a otras celebridades que de repente les da por tener presencia en las redes sociales, no se le da muy bien eso de expresarse con corrección en las mismas.

La escritora, que fue de las que participó en la manifestación feminazi del 8 de marzo de 2020, la misma en la que, por ejemplo, estuvo Irene Montero, la podemita ministra de Igualdad y en la que, supuestamente, se contagió del coronavirus, tira ahora de chulería con respecto a su presencia en esas marchas.

Villacastín se pone tremendamente borde y suelta esta perla nada cultivada en Twitter:

La periodista, que igual pensaba que iba a llevarse la ovación generalizada, consiguió justamente lo contrario, que se llevase una tremenda ración de zascas enciclopédicos:

De rodillas llevas más tiempo y no flagelándote precisamente.

Doña Rosa:

Que el orgullo no la impida reconocer su error.

Yo,a Pedro Sánchez,no lo puedo ver no en pintura.

Pero ahora no le culpen ustedes de irresponsable, porque si está en Moncloa,es gracias a los inconscientes que le votaron,y siguen creyendo ciegamente en su palabra.

