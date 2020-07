La meta profesional que María Teresa Campos nunca alcanzó y hoy le atormenta: «Muchas veces me he lo he planteado»

Cuando, tras una larga temporada dedicada a las ondas, una jovencísima María Teresa Campos Luque comenzó a dar sus primeros pasos en la pequeña pantalla patria nunca hubiera imaginado que terminaría siendo bautizada como la ‘Reina de las Mañanas’ y recogiendo dos premios Ondas. Seguramente, allá por 1980, tampoco se habría figurado que 25 años más tarde nacería en San Mateo (California) una plataforma dedicada a la difusión de contenido audiovisual variado que recibiría el nombre de YouTube, donde, con el paso del tiempo, acabaría creándose su propia sección.

Pero la vida da muchas vueltas y hoy, a sus recién estrenados 79 años, la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego tiene un canal en la plataforma en el que, tras poco más de un mes de andadura, ya suma cerca de 20.000 suscriptores interesados en consumir entrevistas personales a rostros populares como los Javis, Toñi Moreno, David Broncano, Jorge Javier Vázquez y, este jueves 16 de julio de 2020, a Poty.

Durante el coloquio con el que ella se ha referido como su «querido gran amigo», el coreógrafo se ha abierto en canal y ha hablado sobre el paso del tiempo, sus proyectos pasados y futuros y ha recordado cantidad de anécdotas y experiencias personales. Sin embargo, el momento más interesante de la sexta entrega de ‘Enredados por María Teresa Campos’ llegaba cuando ella espetaba: «¿A que no saben ustedes dónde ha dado él las Campanadas de fin de año?».

«Hace años, Telemadrid me propuso dar las Campanadas con Paloma Ferre, y llegué a pensar que era una broma con cámara oculta. Pero, oye, que me planté a dar las Campanadas y fue algo inédito, yo no podía creer estar en aquel balcón en la Puerta del Sol», replicaba Poty.

Era entonces cuando María Teresa agregaba un llamativo dato: «Es verdad que siempre todos queremos más; yo estoy súper agradecida por todo lo que la vida y mi profesión me ha dado, pero la verdad es que muchas veces me he planteado que nunca he hecho las Campanadas…«.

«¿Tú no has hecho las Campanadas?», respondía el convidado visiblemente sorprendido, a lo cual ella repetía que «no, nunca, pero ahora ya no las hago».

Después de invitarla a «venirte conmigo a Estados Unidos», Poty le recordaba que las dio también este pasado año en Times Square (Nueva York) para la cadena americana Univision en un directo que se prolongó durante siete horas.