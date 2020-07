Los mensajes subidos de tono de Makoke con su nuevo novio que avergüenzan a Kiko Matamoros

Sin buscarlo ni pretenderlo, Makoke se convertía en protagonista indiscutible de la emisión de ‘Viva la vida’ del último fin de semana de julio de 2020.

Era el sábado 25 de julio cuando el formato que actualmente dirige Toñi Moreno destapaba que el corazón de la modelo vuelve a estar ocupado; esta vez, por un hombre de su misma edad, con quien habría compartido escapada veraniega en Ibiza, además de con su hijo Javier Tudela y más amigos.

Tal y como expusieron en el programa, un equipo de investigación siguió sus pasos en la isla Pitiusa al más puro estilo CSI para contrastar dicha información y, para ampliarla, se dio voz a varios confidentes que notificaron algunos de sus movimientos por la isla.

«Es un señor muy apuesto, de unos 50 años, al que se le notaba que tenía dinero y con el que tenía una actitud muy cariñosa», reveló uno de ellos.

Al día siguiente, el 26 de julio, el formato dio un paso más y mostró los mensajes subidos de tono que intercambiaron Makoke y su nuevo novio mientras ella estaba en plató. «Tírate al agua», le decía ella en la conversación, a lo que él replicaba que «no, a ti prefiero»; «no, déjalo, ya tengo bastante», aseguraba Makoke, que le pidió que no le escribiera entre las 16.00 y las 20.00 horas, pues «me voy a poner nerviosa y no es plan de que me ponga tontorrona, y a ver qué hago».

El misterioso hombre que «tan bueno está» según José Antonio Avilés y «tan buen cuerpo» tiene según la presentadora cumplió su promesa, pero le envió una imagen, ya que «dijiste que no te escribiera, no que no te mandara fotos…».

La modelo se mensajeaba con su chico durante la emisión de #VivaLaVida318 🔥 https://t.co/F7fjo943sA — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) July 26, 2020

«Esta con los tatuajes que no me llegaste a conocer», apuntó el, a lo cual ella preguntó: «¿No te llegué a conocer? ¿Están tapados?».

La postura que Makoke optó por tomar fue la del silencio y la discreción más absoluta y explicó que, aunque alguna vez «haya vendido exclusivas», no quiere decir «que siempre que tenga pareja lo tenga que hacer» porque «yo tengo una vida privada».

«No quiero hablar en este momento de quién está o no en mi corazón y me pone nerviosa este tema», subrayó minutos antes de asegurar que «cuando sea una relación formal la contaré».

La reacción de Kiko Matamoros

El día que vieron la luz las capturas del chat, Makoke ya no se hallaba en Telecinco, pero en su lugar estaba Kiko Matamoros, su exmarido, que no daba crédito a lo que veían sus ojos.