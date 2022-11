El desgarrador testimonio de Cristiano Ronaldo: habla por primera vez de la muerte de su hijo

Se te pondrán los pelos de punta.

Cristiano Ronaldo es noticia. Su rajada espectacular contra el Manchester United en una entrevista concedida a Pierce Morgan en Inglaterra fue el inicio de todo. Esta entrevista la están sacando por extractos y en el último habló a corazón abierto.

Su peor momento

No tuvo nada que ver con lo deportivo, sino de lo personal: por primera vez habló de la muerte de su hijo. CR7 confiesa que no supo cómo reaccionar y que no encontraba una razón para que le hubiese sucedido esa tragedia.

«Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema… es difícil», se sinceró Cristiano.

Cuenta cómo lo sufrió Georgina

«Es un momento difícil, porque no entendíamos por qué nos pasaba esto. Era difícil. La verdad, era complicado entender lo que estaba pasando en ese momento. El fútbol no para, teníamos muchas competiciones. Pero eso… Fue el momento más difícil que hemos sufrido, especialmente para Gio. Fue duro», explicó el todavía jugador del Manchester United.

Así dieron la noticia a sus hijos

Cristiano lloró al recordar el momento en que él y Georgina Rodríguez llegaron a casa tras el nacimiento de uno de sus gemelos y el fallecimiento del otro:

«Gio llegó a casa y los niños comenzaron a decir ¿dónde está el otro bebé, dónde está el otro bebé?».

Hizo una capilla en su sótano para hablar con su hijo y su padre

Cristiano Ronaldo desveló que guardó las cenizas de su hijo junto con las de su padre, fallecido en 2005, en una capilla creada en el sótano de su casa:

«Hablo con ellos todo el tiempo y están a mi lado. Me ayuda a ser mejor persona, mejor padre. Estoy orgulloso de eso… del mensaje que me envían, especialmente mi hijo».

La enfermedad de su hija

Cristiano se mostró más sincero que nunca durante esta entrevista y recordó otro episodio también relacionado con su familia. Concretamente con la salud de su hija pequeña, Bella Esmeralda.

Según palabras del futbolista, «tuvo que ser ingresada» y él se quedó a su lado, por lo que no pudo llegar a tiempo a los entrenamientos de pretemporada. El descontento del deportista llega porque desde la directiva del club inglés dudaron de ello, algo que le dolió bastante.