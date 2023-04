Jorge Javier Vázquez atiza otra vez a Ana Obregón: «Ha confundido la vida con un plató de televisión»

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a atacar a Ana Obregón en su columna de la revista Lecturas en su edición del 19 de abril de 2023. El periodista retrata de la siguiente forma a la actriz:

«La reconozco una capacidad de trabajo incuestionable y una profesionalidad indiscutible. Pero sus avatares emocionales me han traído siempre bastante al fresco. Quizás porque siempre detectaba en ellos poco calados, escasa profundidad. Se echaba novios con facilidad, parecía que se enamoraba más o menos, pero cuando la relación se iba al traste le faltaba tiempo para salir en una porta la mar de sonriente contando con todos lujo de detalles lo mal que lo estaba pasando».

Vázquez asegura que «nunca me la he creído, he ahí problema. Ha confundido la vida con un plató de televisión y al final en su caso es difícil adivinar cuándo se apagan la luces y empieza la verdad. Quizás porque la verdad no exista».

Esta larga reflexión le sirve al conductor de Sálvame para analizar el comportamiento de la popular actriz y la gestión mediática que ha hecho de su maternidad subrogada. «Ella que nos ha hecho partícipes de cualquier acontecimientos de su existencia con música y efectos especiales, ha sido incapaz de ser discreta por una sola vez en su vida. No solo por ella, que también, sino por todos aquellos que siguen sufriendo por la pérdida prematura de Aless Lequio«, afirma el presentador.

Para Vázquez la actitud de Ana Obregón es un ejemplo de «un aplastante egoísmo aderezado con insoportables aderezado con insoportables dosis de exhibicionismo». «Como ha sucedido a lo largo de trayectoria, su dolor ha pasado a un segundo plano: lo importante ahora es salir mona en las revistas y que la no se olvide de que existe», remata el periodista de Mediaset sobre la actitud de la madrileña.

Ana Obregón lleva semanas siendo actualidad en España por la noticia de su maternidad mediante la técnica del vientre de alquiler, ilegal en nuestro país. Este método, la edad de la actriz (68 años) y el hecho de que el esperma utilizado para traer al mundo a Ana Sandra sea de su hijo fallecido Aless han convertido el asunto en uno de los más controvertidos de la actualidad española y ha generado un inusitado debate en el que han entrado todos los medios de comunicación y hasta los distintos partidos políticos del arco parlamentario. Desde el principio Jorge Javier Vázquez ha sido muy crítico con Ana Obregón.