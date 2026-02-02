Invictus España se moviliza en Canyelles tras el brutal asalto con machetes a dos menores

La asociación Invictus España ha anunciado hoy su movilización inmediata tras el grave suceso ocurrido en el barrio de Canyelles (Barcelona), donde dos menores de edad han sido víctimas de un asalto perpetrado por un grupo de individuos armados con armas blancas.

​Según los testimonios recogidos y la información sobre el suceso, los atacantes —identificados por las víctimas y testigos como jóvenes de origen marroquí y magrebí— utilizaron machetes de grandes dimensiones para intimidar a los menores y sustraerles sus pertenencias. Este incidente ha disparado la preocupación vecinal ante la presencia de bandas que actúan con extrema violencia en el distrito.

​Apoyo directo a las víctimas y presencia en el barrio

​Desde la Asociación Invictus España han confirmado que ya se encuentran en contacto permanente con la familia de los agredidos para brindarles el soporte necesario tras el traumático encuentro. La entidad ha decidido tomar un rol activo para denunciar la degradación de la seguridad en la zona.

​En las próximas horas, tanto el Presidente como el Vicepresidente de Invictus España visitarán personalmente el barrio de Canyelles. El objetivo de este desplazamiento es doble:

​Reunirse con los vecinos: Escuchar de primera mano la situación de inseguridad y el temor ante la reincidencia de este grupo de agresores.

​Evaluar la problemática: Analizar la procedencia y el modus operandi de estas bandas para exigir a las autoridades un control efectivo y el cese de la impunidad en las calles.

​»Es intolerable que nuestros jóvenes sean asaltados con machetes a plena luz del día. Vamos a estar al lado de los vecinos de Canyelles para exigir soluciones reales frente a este tipo de delincuencia», han declarado desde la directiva.

​Invictus España busca visibilizar un problema que los residentes consideran insostenible y presionar para que se refuerce la seguridad y el orden en el barrio de forma inmediata.