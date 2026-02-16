Barcelona, en el top mundial del robo callejero

Las ciudades más visitadas del planeta también figuran entre las más peligrosas para los turistas. Así lo advierte el último ranking global publicado por Radical Storage, la mayor red digital de consignas de equipaje de Europa, tras analizar más de 13.000 reseñas sobre robos, fraudes y problemas de seguridad.

París, Roma y Barcelona lideran el inquietante listado. Sus monumentos, museos y rutas históricas se mezclan con un submundo de delincuencia oportunista que actúa entre multitudes y flashes de cámaras.

En París, los alrededores de la Torre Eiffel y Montmartre concentran el mayor número de incidentes. Las estafas más comunes son la falsa “pulsera de la amistad”, los supuestos donativos solidarios y los clásicos hurtos por distracción, como el truculento “anillo caído”.

Roma no se queda atrás: sus calles céntricas y el transporte público son terreno fértil para carteristas experimentados que operan con precisión milimétrica entre turistas y mochilas.

Y Barcelona, tercera en el ranking, confirma su temida reputación: carteristas en Las Ramblas, engaños en el Park Güell y timos entre los visitantes de la Sagrada Familia convierten la capital catalana en una trampa para incautos.

Completan el “top ten” de ciudades más peligrosas Bangkok, Orlando, Estambul, Nueva York, Milán, Las Vegas y Delhi.

En el extremo opuesto, destinos como Varsovia, Zúrich o Doha se consolidan como oasis de tranquilidad, con apenas un 0,1% de reseñas relacionadas con robos o inseguridad.

El placer de viajar sigue ahí, pero la advertencia está sobre la mesa: la próxima selfie podría costarte más de un susto.