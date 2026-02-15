Detienen al imán de Ripoll por presunto abuso sexual a una niña de 13 años

Ripoll vuelve a ser noticia, y no precisamente por su tranquilidad. El Imán de la mezquita del municipio ha sido detenido acusado de presuntamente agredir sexualmente a una menor.

La noticia, estremecedora por sí sola, se agrava por la forma en que el Ayuntamiento —gobernado por Aliança Catalana— se enteró del suceso: no por los Mossos, sino “por un marroquí”, según anunció públicamente la alcaldesa Silvia Orriols.

El arresto se produjo el jueves, aunque el Consistorio no tuvo constancia oficial hasta dos días después, tras enterarse “por canales no oficiales”. Un portavoz de los Mossos d’Esquadra confirmó la detención, pero se amparó en los protocolos de confidencialidad sobre delitos sexuales para no ofrecer más detalles.

La reacción de Orriols fue inmediata y furiosa. En su cuenta de X, arremetió contra la consellera de Interior, Núria Parlon, a quien reprochó el silencio institucional: «Me he enterado gracias a una marroquí y no al Departamento de Interior. Inverosímil e inadmisible. Y que esta noticia no abra los telediarios, aún más» .

Desde el Ayuntamiento se ofrecieron recursos jurídicos, apoyo social y asistencia psicológica a la familia de la víctima, mientras el clima en el municipio se enrarece.

¿Pero quién es el Imán de Ripoll?

La detención del imán reaviva fantasmas del pasado: en la misma mezquita predicó años atrás Abdelbaky Es Satti, el cerebro de los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils, quien reclutó allí a los jóvenes que sembraron el terror en Cataluña.

El eco de aquel horror vuelve a sentirse en Ripoll. Una población que intenta rehacerse, pero que de nuevo se ve envuelta en un caso oscuro que enfrenta a la fe, la política y el miedo a perder la calma que tanto le costó recuperar.

Y el juez le deja en libertad…

El juez de guardia de Ripoll (Girona) ha dejado en libertad al imán acusado de agredir sexualmente a una niña de 13 años, pese a la denuncia y las pruebas iniciales del caso. Los hechos habrían ocurrido en la mezquita Annur, donde el religioso impartía clases y presuntamente realizó toques a la menor.

El magistrado ha decretado una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima mientras continúa la investigación.

El Ayuntamiento de Ripoll, ha expresado su malestar por no haber sido informado oficialmente del arresto, ha condenado la agresión y se personará como acusación particular en el futuro juicio.