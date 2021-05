Aclarar el pelo rubio es uno de los beneficios más conocidos del champú de camomila, pero no el único. El extracto de manzanilla es un antiinflamatorio natural por eso puede calmar el cuero cabelludo irritado por tintes o permanentes.

Entre otros ingredientes la manzanilla o camomila, tiene flavonoides, terpenoides, lactonas y apigenina. Se lleva usando con fines medicinales desde hace miles de a├▒os, para mejorar la tos, la fiebre, y tambi├ęn para el pelo.

En Periodista Digital te contamos los principales beneficios de los champ├║s de camomila o manzanilla.

Principios activos de la manzanilla

Manzanilla, camomila, o Chamaemelum nobile, se trata de una planta anual con ra├şces finas que alcanza una altura de hasta 80 cm. Tiene flores tubulares de p├ętalos blanco y pistilo amarillo. Las flores alcanzan un di├ímetro de entre 10-30 mm.

Es una de las hierbas aromáticas más populares del mundo. Se la considera un remedio herbal suave, con efectos calmantes. Se usa en  medicina natural para calmar la fiebre del heno, los espasmos musculares, trastornos menstruales y malestar estomacal.

En forma de extracto acuoso la camomila o manzanilla se emplea para calmar los nervios y como inductor del sue├▒o.

Entre los compuestos terap├ęuticamente interesantes:

El aceite esencial

Los flavonoides

Las mucinas

Cumarinas

Ácidos fenol carboxilicos

Aminoácidos

Fitoesteroles

Colina

En varios estudios se ha informado que la camomila o manzanilla tiene propiedades: antiinflamatorias, antiespasm├│dicas, antioxidantes, antibacterianas, antif├║ngicas, antial├ęrgicas, hipoglucemiantes, sedantes y depresoras del Sistema nervioso central.

Beneficios del champú de camomila o  manzanilla

Tal como refleja Bustle.com  el champú de manzanilla tiene usos interesantes, (incluso para cabellos oscuros).

Aclarar el cabello rubio sin da├▒arlo

La manzanilla tiene apigenina, que es, el pigmento amarillo del pistilo o parte central. La apigenina aclara el pelo rubio, pero a diferencia del tinte ÔÇöque penetra en la cut├şculaÔÇö. la camomila no lo hace.

No reseca el pelo, ni tiene efecto ra├şz como los tintes con per├│xido de hidr├│geno y amon├şaco. Su efecto es suave, aclara el pelo rubio de forma gradual.

No confundir champ├║ con extracto de camomila, con ÔÇśchamp├║┬áaclarante de camomila con per├│xido de hidr├│genoÔÇÖ. Estos segundos si oxidan el pelo y no lo aclaran de forma natural. A la hora de escoger un champ├║ de camomila natural, revisa los ingredientes para que no lleve per├│xido de hidr├│geno.

Calmar el cuero cabelludo irritado por tratamientos de color o permanentes

Gracias a los componentes de la manzanilla, ayuda a calmar el cuero cabelludo irritado, y estropeado. Tambi├ęn puede reducir la caspa. Se puede usar en todo tipo de cabellos, incluso en los te├▒idos, (siempre revisando que no tenga per├│xido de hidr├│geno).

Aporta brillo

Este es uno de los beneficios m├ís destacados del uso de champ├║ de camomila. Si tienes el pelo rubio o casta├▒o claro, puede a├▒adirte leves reflejos m├ís claros, y aumentar├í el brillo. En tonos negros, morenos o casta├▒os, no aclara, pero s├ş aporta brillo.

Algunos champ├║s de camomila se puede usar en beb├ęs Si tu beb├ę tiene el pelo rubio, existen champ├║s espec├şficos con extracto de camomila que te ayudar├ín a mantener limpio y brillante su cabello. No todos los champ├║s con camomila son aptos para beb├ęs. Deben ser sin colorantes ni sulfatos ni alcohol, testados por dermat├│logos y pediatras.

Mejores champ├║s con camomila o manzanilla

Champ├║ Klorane a la camomila ÔÇô 200 ml

Un clásico entre los champús de camomila, de la marca francesa. Es tan suave que se puede usar en niños a partir de 3 años. Fórmula no grasa, ayuda a desenredar y proporciona brillo.