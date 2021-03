¬ŅEs posible encontrar depiladoras el√©ctricas sin dolor? La respuesta es s√≠. Tienes las de luz pulsada o las l√°ser que no duelen nada, ya que no hay contacto con la piel, pero estas depiladoras son m√°s caras.

Las depiladoras eléctricas de arranque tienen modelos a precios más económicos. Modelos como la Rowenta Skin Respect, la Braun Silkepil 1 SE1370 o la Philips Satinelle Prestige BRP586 están entre los más vendidos de Amazon.

¬ŅDuelen las depiladoras de arranque?

Si nunca has usado una depiladora el√©ctrica¬†‚Äėde arranque‚Äô, la primera vez puedes sentir un ligero dolor o una especie de hormigueo, al pasar el rodillo sobre la piel. Es l√≥gico ya que est√° capturando el vello, y extray√©ndolos de ra√≠z.

Esto depende de la sensibilidad al dolor de cada persona, las siguientes veces apenas notarás molestias. En Periodista Digital te contamos más sobre depiladoras eléctricas que no duelen y una selección de las mejores.

Un portal web especializado en depilaci√≥n (epilatorly.com), hizo una encuesta entre sus seguidores, la pregunta era: ¬Ņduele la primera vez que usas la depiladora el√©ctrica? La respuesta fue que si en un 87%¬†y que no en un 13%.

Para que no te sorprenda las primeras veces que uses la depiladora piensa es posible notar peque√Īas molestias, pero en cinco¬† minutos ya apenas las percibir√°s.

Te acostumbras y luego no duele nada. A√ļn, as√≠, para minimizar esta sensaci√≥n desagradable tenemos que fijarnos en las depiladoras mejor valoradas, ¬°que las hay!

Claves para escoger una depiladora eléctrica (pensando en que duela menos)

Antes de usar la depiladora, exfolia la piel, verás que te queda más suave y dolerá menos la depilación

Para exfoliar usa dos cucharadas de bicarbonato mezcladas con jabón neutro, las pasas por la zona a depilar y masajeas. Deja reposar unos minutos y enjuaga con agua fría. Exfoliar la piel antes de la depilación ayuda a evitar los pelos encarnados.

Elige depiladoras funci√≥n seca/ h√ļmeda

Hay muchas marcas que ofrecen esta opci√≥n, la depilaci√≥n duele menos en la opci√≥n h√ļmeda, puedes iniciarte con esta modalidad, antes de probar la seca.

Accesorios de masaje

Muchas depiladoras incluyen accesorios que se insertan sobre el rodillo y ayudan a preparar la piel para la depilación. Otras llevan un cabezal pivotante que incorpora este efecto masaje para disminuir la sensación de dolor.

El cabezal pivotante es una opción interesante. Se adapta mejor a zonas redondeadas como rodillas, tendrás que apretar menos, (cuando aprietas la depiladora contra la piel la sensación de vibración puede potenciar también el dolor).

Cuantas m√°s pinzas menos pasadas

Las depiladoras eléctricas tienen un rodillo con micro pinzas, a medida que lo pasas por tu piel captura el vello y lo extrae de raíz. Cuantas más pinzas tenga la depiladora más pelo extrae en cada pasada y por lo tanto es más eficaz. Tendrás que pasarla menos veces por cada zona, ideal para las piernas.

Sin embargo, ten en cuenta que en zonas delicadas como axilas¬†o a l√≠nea de bikini no se puede pasar una depiladora con muchas pinzas. En estos casos se reducen dos cosas, la velocidad de la depiladora y el n√ļmero de pinzas.

Todas las depiladoras suelen llevar estos accesorios para disminuir pinzas (una especie de capuchas que se ajustan a máquina), incluso algunas llevan recortadoras específicas como vemos en el siguiente apartado.

√Āreas del cuerpo que deseas depilar

La mayoría de las mujeres usan estas depiladoras en zonas extensas como en las piernas. La depilación en estas zonas no suele ser muy dolorosa.

Es posible al príncipio notes ligeros tirones pero no duelen. Sin embargo, si la depiladora eléctrica que has comprado la quieres usar en las axilas u otras zonas sensibles, deben  tener accesorios espaciales, de otro modo no podrás utilizarla.

¬°No se te ocurra usar la depiladora tal como lo haces en las piernas, en las axilas, te doler√° mucho!

El cabezal para zonas delicadas suelen ser un recortador o cabezal de afeitado. No arranca el vello de raíz como el cabezal que usamos en las piernas, por eso no duele.

Otro de los accesorios es un molde de plástico que se ajusta sobre las ruedas de arrastre de la depiladora, ocultando la mayoría de las pinzas, para que queden solo unas pocas, esto disminuye la sensación de dolor.

Vale la pena invertir en depiladoras que ofrecen estos accesorios, porque por un poco más tendrás una depiladora para todo el cuerpo.  Algunas te marcas te ofrecen recortadoras, que se usan de forma muy fácil y no duelen nada

No uses la depiladora eléctrica de arrastre en la cara, (en la zona del bigote por ejemplo). Estas depiladoras no están pensadas para la cara solo para el cuerpo. Existen otros métodos depilatorios para esa zona, incluso no hace falta depilar, usando una crema decolorante puedes aclarar el vello en determinadas zonas haciéndolo prácticamente invisibles.

Consejo a a hora de usar cualquier depiladora eléctrica

Sujétala en un ángulo de 90 grados con respecto a la pierna y deslízala en movimiento ascendente, en dirección contraria al crecimiento del vello. No hace falta apretar demasiado, una ligera presión es suficiente.

Mejores depiladoras eléctricas sin dolor

Rowenta Skin Respect EP8060F0 – Sin cable y utilizable bajo el agua, 24 pinzas con cabezal exfoliante y rasurador, accesorio para axilas, cabezal de recorte con cepillo limpiador y neceser

Depiladora que puedes utilizar bajo el agua

La depiladora Skin Respect elimina incluso el vello más corto (0,5 mm) con precisión y sin romperlo

Skin Respect se puede utilizar tanto en la ba√Īera como bajo la ducha.

Sin cable para manejarla de un modo m√°s sencillo y con mayor comodidad en cualquier lugar

Los adaptadores de recorte permiten cortar el vello con precisión para que puedas darle la forma que prefieras a la zona del bikini

Con solo 1 hora de carga podr√°s utilizarla durante 40 min.

24 Pinzas de alta precisión

Cabezal giratorio

N√ļmero de velocidades: 2

Amplia superficie activa

Sistema de guía del vello

Sensor de detección de curvas

Eficiencia desde m√ļltiples √°ngulos

Sistema de masaje

Pinzas probadas dermatológicamente

Tecnología Skin Respect

Superficie de deslizamiento suave

Rodillo de relajación de la piel Dermo Protect: una velocidad de rotación excelente

Pinzas de acero inoxidable higiénicas Peine de 3 mm para la zona del bikini

Cabezal de rasurado

Cabezal exfoliante

Philips Satinelle Prestige BRP586/00 – Depiladora para mujer, inal√°mbrica, 8 accesorios, cepillo facial, color rosa y blanco

Cuidado corporal y facial 7 en 1, de la cabeza a los pies

Para cara, cuerpo, piernas y pies

Discos cer√°micos que atrapan vello fino

7 rutinas para el cuerpo y la cara

+ 7 accesorios + limpiador facial

El cabezal de depilación está fabricado con una superficie de cerámica texturizada que extrae suavemente incluso el vello más fino, cuatro veces más corto que la cera. Además, ahora permite una mayor rotación del disco (2200 rpm) para una eliminación del vello más rápido.

Cabezal de depilación extra ancho para cubrir más piel con cada pasada y eliminar el pelo de forma más rápida

Braun Silk-épil 9 9/990 SkinSpa РDepiladora Mujer, Eléctrica, con Tecnología SensoSmart con 13 Accesorios, Exfoliación, Masaje, Afeitadora, Recortador

Braun Silk-épil 9 SensoSmart es la primera depiladora inteligente del mundo. La Silk-épil SkinSpa es un sistema 4 en 1 completo para la depilación, exfoliación y el cuidado de la piel.

La depiladora incluye la tecnolog√≠a de sensor de presi√≥n SensoSmart para guiarte durante la depilaci√≥n y que consigas eliminar a√ļn m√°s vello en una sola pasada.

para guiarte durante la depilaci√≥n y que consigas eliminar a√ļn m√°s vello en una sola pasada. La mejor depiladora con tecnolog√≠a Wet & Dry de Braun incluye una almohadilla de masaje profundo para mejorar el tono de la piel y dos cepillos de exfoliaci√≥n corporales que ayudan a reducir el vello enquistado.

Con 13 accesorios, incluidos una afeitadora y una recortadora para zonas sensibles, un capuchón de máximo contacto con la piel, un capuchón para la cara, una funda y una base.

SensoSmart‚ĄĘ, un sensor inteligente te gu√≠a mientras te depilas para garantizar que ejerzas la presi√≥n exacta y eliminar a√ļn m√°s vello de una pasada.

La Braun Silk-√©pil 9 SkinSpa tiene un cabezal un 40 % m√°s ancho¬Ļ que elimina mucho m√°s vello en una pasada, para una depilaci√≥n m√°s r√°pida. Un nuevo est√°ndar en depilaci√≥n para que disfrutes de hasta 4 semanas de piel suave. ¬Ļcomparado con otras depiladoras Braun.

Tecnología MicroGrip, elimina eficazmente el vello desde la raíz para una suavidad duradera.

elimina eficazmente el vello desde la raíz para una suavidad duradera. Sistema de masaje de alta frecuencia, con vibraciones activas de pulsación para una depilación extrasuave .

con vibraciones activas de pulsación para una depilación extrasuave Cabezal pivotante, se adapta suavemente a los contornos del cuerpo para proporcionarte una comodidad y eficacia superiores.

Braun 7-561 Wet&Dry Silk-épil 7 РDepiladora sin cable con 8 accesorios y recortadora de bikini, con rodillos de masaje

Una de las depiladoras el√©ctricas m√°s vendidas en Amazon, calificada como ‚ÄėAmazon choice‚Äô o una buena elecci√≥n por su relaci√≥n calidad precio. Esta depiladora es eficaz y apenas duele nada, gracias a la tecnolog√≠a SensoSmart.

Esta tecnología dota a la depiladora de un sensor inteligente que te guía en la depilación para ejercer la presión exacta sobre la piel. La luz roja te avisa si estás presionando demasiado para que obtengas un buen resultado sin apenas molestias.

Con rodillos de masaje que ayudan a disminuir la sensaci√≥n de molestias¬†en la depilaci√≥n. Es 100 % resistente al agua y si la uses con la piel h√ļmeda es pr√°cticamente indolora. La depilaci√≥n m√°s completa, m√°quina de depilar inal√°mbrica; 8 x accesorios; 1 x recortadora para l√≠nea del biquini.

Consiguen eliminar vello de hasta 0,5 mm, cuatro veces m√°s cortos que la cera .

. Su cabezal pivotante se adapta a cada contorno para una depilación suave y eficaz, incluso en las zonas difíciles como rodillas y axilas.

No temas depilarte la línea de bikini, con esta depiladora es muy fácil y sin dolor. Incluye una recortadora facial que te hará el trabajo supercómodo.

El mismo accesorio, quitando el cabezal, te sirve para recortar vello facial.

Tecnolog√≠a Close-Grip, 40 pinzas de dise√Īo especial atrapan el vello tan corto como 0,5 mm para una eficacia insuperable.

Puedes usarla durante el ba√Īo o en la ducha para una depilaci√≥n m√°s suave.

Depiladora Philips Satinelle bre635/00, 7 accesorios, 100% impermeable

Esta depiladora, tiene un cabezal de 30 mm, m√°s 7 accesorios adicionales, incluido un cabezal de afeitado. Totalmente recargable para uso inal√°mbrico, h√ļmedo o seco, este dispositivo es vers√°til y f√°cil de usar.

Lleva  discos cerámicos que comparativamente, hacen menos ruido que los metálicos regulares. Tiene un área de depilación más grande con superficie curva. Hace que el movimiento y la depilación sean fáciles y comparativamente rápidos.

Luz LED incorporado en el cabezal

Depilación más rápida capta vello de 0,5 mm. Elimina el vello de raíz con su uso se logra ir perdiendo vello en muchas zonas.

Uso sin cable, en seco o h√ļmeda

Cabezal para el vello facial.

Cabezal de masaje

Remington EP7035 – Depiladora inal√°mbrica 7 en 1 recargable, 2 velocidades

Esta depiladora est√° dise√Īada para eliminar el vello de la forma m√°s suave posible. Piel suave 4 semanas. El cepillo exfoliante eleva con suavidad el vello y ablanda los fol√≠culos capilares y facilita la depilaci√≥n, adem√°s de retirar las c√©lulas muertas, para que los resultados sean a√ļn m√°s suaves y menos propensos a la encarnaci√≥n del vello.

Además, el accesorio de masaje está recubierto de aloe vera, que calma la irritación en cuanto se elimina el vello.

Incluye cabezal para recortar el vello de la línea del bikini y cabezal de afeitado.

El accesorio de √°ngulos perfectos abraza el contorno del cuerpo a la perfecci√≥n y elimina el vello de incluso 0,5 mm de longitud desde la ra√≠z, por lo que los resultados son el doble de efectivos. En zonas m√°s peque√Īas puedes utilizar el accesorio cortador de precisi√≥n.

Cabezal de pedicura que elimina la piel muerta y endurecida para unos pies bonitos y suaves

Dos velocidades

Luz de precisión

Panasonic Depiladora 6 en 1

Depilaci√≥n r√°pida y efectiva, gracias¬†a sus 48 pinzas, con protector para pieles sensibles. Cabezal regulable en 60 ¬ļ. Uso¬†en h√ļmedo o seco. Bater√≠a de litio, con 40 minutos de autonom√≠a.

Los  48 discos de pinza nunca entran en contacto con la piel, lo que implica menos dolor e irritación, así como menos cortes o abrasiones, incluso en la piel más sensible.

Los dos rodillos discos atrapan el vello de manera efectiva para una depilación rápida. Las placas se alinean uniformemente para capturar incluso los vellos más cortos y extraerlos desde la raíz.

Braun Silk-épil 5-541 РDepiladora eléctrica inalámbrica, tecnología Wet & Dry, 4 accesorios incluido un cabezal de afeitado

Capuchón de contacto con la piel

Agarre mejorado que permite que se adapte mejor a las zonas del cuerpo.

Gracias a su mango antideslizante es muy cómoda de usar, incluso con la piel mojada.

Tiene un sistema de masaje de alta frecuencia que estimula la piel y logra una depilación prácticamente indolora. Tiene 28 pinzas MicroGrip elimina vello de hasta 0,5 mm. Con cabeza de afeitado y recortadora , que pueden convertir tu depiladora en una afeitadora eléctrica.

, que pueden convertir tu depiladora en una afeitadora eléctrica.

Sistema de masaje de alta frecuencia.Estimula la piel para obtener una experiencia m√°s agradable.

Rowenta Silence Soft EP5660E0 -Depiladora 2 velocidades, sistema antidolor de 24 pinzas, luz frontal Led, cabezal exfoliante

Tecnología silence y a su doble carcasa hermética.

 Depilación es hasta cuatro veces más silenciosa.

Tecnología patentada micro-contact asegura un 100% de contacto con la piel y unas pinzas ultra-precisas junto con una luz de visión especial, permiten agarrar incluso el vello más corto y ligero para obtener resultados perfectos.

Cabezal exfoliante para una depilación más suave, un cabezal de afeitado para áreas sensibles y un peine de bikini, así como accesorios para las axilas y bikini, los cuales son removibles y lavables para una higiene mejorada y fácil limpieza.

Pinzas de alta precisión: 24 pinzas.

VOYOR Depiladora El√©ctrica Inal√°mbrica 3 en 1 Cabezal Depilaci√≥n, Exfoliante, de Afeitado Unisex Dise√Īo Port√°til Recargable BM310

Depiladora con 28 pinzas y tres cabezales intercambiables.

Tiene dos niveles de velocidad.

Cuchillas de acero inoxidable recubiertas de aluminio.

Malla protectora que recubre las cuchillas para un corte preciso pero suave.

Recargable con batería de 500 mAh.

Ligera pesa solo 148 g

¬°Accesorios para el cuidado personal al mejor precio en Amazon!

Si necesitas una plancha para alisar el pelo, una depiladora o cualquier otro accesorio de cuidado personal. Antes de comprar compara precios en Amazon.

En muchas tiendas físicas los productos más populares están agotados, en cambio en Amazon al ponerlos a la venta distintos vendedores puedes encontrarlos con más facilidad. Además te puedes orientar la franja de precios, puedes comparar luego tanto en tiendas físicas como en otras tiendas online.

¡No falla si lo has visto en Amazon en la mayoría de las ocasiones el precio es  mejor¡ Encontrar buenas ofertas siempre nos gusta pero el buen servicio al cliente también. En este sentido Amazon te ofrece total garantía en las devoluciones.

Si quieres que tus envíos sean  gratis y rápidos tienes la posibilidad de ser cliente Prime . Estos son los clientes que se aprovechan antes que el resto de ofertas flash, tiene acceso a Amazon Video y entregas gratuitas.

Si te gustaría probarlo para ahórrate gastos de envío en tus compras, puedes hacerlo gratis durante un mes. No hay permanencia y durante tu periodo de prueba disfrutarás de todas las facilidades que tienen estos clientes de Amazon.