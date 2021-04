Zapatillas urbanas para mujer más vendidas en Amazon 👈

¬†¬ŅCu√°l es la marca m√°s vendida en Amazon de zapatillas urbanas para mujer? Skechers con el modelo Graceful get connected¬†disponible en¬†7 colores.

A la hora de escoger calzado, el suelo que  pisamos, condiciona la elección: tipo de suela, sujeción y otras características. Por ejemplo, el suelo urbano suele estar pavimentado y es más liso que el suelo en zonas rurales.

Unas zapatillas de senderismo o trekking suelen tener suelas gruesas y por lo tanto pesan m√°s que unas urbanas, al necesitar un mayor agarre a terrenos irregulares.

¬ŅEn qu√© fijarse para escoger bien unas zapatillas para usar en la ciudad? En Periodista Digital te contamos claves para elegir unas zapatillas de uso urbano y modelos que triunfan en Amazon.

Claves para escoger zapatillas urbanas

Como verás en la selección de zapatillas las hay muy distintas, por eso, como la oferta es amplia, hay que tener claro un criterio fundamental:

¬ŅSon para andar a menudo o solo ocasionalmente?

Si buscas unas zapatillas para darles un uso intensivo, (por ejemplo sueles ir a trabajar andando o caminas por la ciudad dos o tres horas). Para este tipo de uso la suela debe adaptarse a varios terrenos, ya que aunque en la ciudad el suelo sea firme, pueden haber zonas empedradas.

Se recomiendan suelas semi duras, (flexibles pero no demasiado). Tampoco  pueden ser suelas muy finas, ya que entonces la suela apenas absorbe los impactos que sufre el pie al caminar.  Suelas mínimo de 3 cm, usar suelas muy finas para caminar mucho ocasionará dolor de pies antes o después.

La sujeci√≥n, el calzado debe ajustar bien al pie, para que no se produzcan movimientos que puedan llevar a torceduras. Si caminas por la ciudad deprisa, no puedes permitirte un calzado que no se ajuste bien. Lo ideal es que tengan sistemas de sujeci√≥n mediante cordones o velcro que permitan ajustar el calzado seg√ļn el volumen del pie.

Uso ocasional

En este apartado, se suele primar el dise√Īo y la comodidad. Las sueles pueden ser algo m√°s finas que para el uso intensivo, pero tampoco ‚Äė‚Äômuy finas‚Äô‚Äô. Los pod√≥logos recomiendan un tac√≥n de unos 3 cm.

En el uso ocasional tambi√©n¬†nos encontramos zapatillas urbanas con cu√Īas o plataformas. Y las hay hasta de 7 cm, los pod√≥logos recomiendan que las cu√Īas o plataformas no sean superiores a los 4 cent√≠metros.¬†¬ŅPuedes¬†usar unas zapatillas con plataformas¬†altas? Si, pero siempre para uso ocasional, si son para uso frecuente, no se recomiendan.

El uso de tacones o cu√Īas de m√°s de 4 cm, provoca una carga y presi√≥n mayor de las rodillas y el antepi√©, si esa carga se realiza de forma frecuente las articulaciones sufren.

Cuando usamos tacones, no nos damos cuenta, pero modificamos nuestra postura y la forma de pisar. Si por trabajo tienes que llevar zapatillas o zapatos con¬† plataforma¬† o zapatos de tac√≥n superior a 4 cm, procura todos los d√≠as relajar el pie haciendo ejercicios con una pelota¬† peque√Īa, rode√°ndola con los pies.

Zapatillas urbanas para mujer m√°s vendidas en Amazon

