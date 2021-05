Find, Pepe Jeans o Truth & Fable te proponen vestidos de verano elegantes, perfectos para asistir a un evento o una sarao veraniego.

¿Qué tener en cuenta a la hora de escoger un look elegante en verano? En otro artículo de Periodista Digital, hablamos de tendencias en maquillaje primavera verano 2021, hoy de vestidos elegantes para este verano.

Dress code para asistir a eventos en verano

Bodas o comuniones requieren una forma de vestir o ‘dress code’ a tono con la ocasión. No se trata de ponerse lentejuelas o plumas, esto déjalo para otro tipo de fiestas.

A la hora de ir elegante, casi siempre ‘menos es más’. Por ejemplo un vestido de verano bonito combinados con unas sandalias o unos peep toes, puede ser un look perfecto. Si te van más los pantalones tienes monos de fiesta elegantes desde los 10 €.

El largo

Vestidos a la altura de la rodilla o ligeramente por encima, resultan más elegantes que los mini vestidos. Evita los vestidos minifalderos si quieres ir elegante a un evento.

Recuerda ir sexy no implica ir elegante. En el otro extremo los vestidos largos de verano son elegantes, y estilizan la figura, pero quizás es mejor usarlos para la tarde noche que en un evento de mañana.

Colores

En este apartado hay bastante libertad. Los tonos lisos en un vestido resultan minimalistas y elegantes. Transmiten simplicidad y eso resulta elegante, frente a los looks muy recargados.

Los estampados también pueden ser apropiados en vestidos veraniegos, por ejemplo los florales o diseños geométricos siempre y cuando no sean estampados muy llamativos.

El negro y el blanco son colores comodines que siempre resultan elegantes, ‘pero con matices’. Para una boda, mejor no vayas de blanco, para eso está la novia. Puedes llevar un vestido bicolor blanco y negro, pero no es aconsejable el look ‘blanco-total’ si vas a una boda.

¿Y el negro? Si acudes a un evento en verano por las mañanas, con temperaturas que suelen superar los 26 º centígrados, el negro puede resultar algo caluroso. Mejor por las mañanas tonos más claros, como los pasteles. En cambio para la tarde-noche el negro y otros tonos oscuros son una buena opción.

Las telas

Huye de telas que se ciñan en exceso al cuerpo, porque eso no es elegante para asistir a un evento. Huye de telas que se ciñan en exceso al cuerpo, porque eso no es elegante para asistir a un evento, (el ejemplo nos lo da Kim Kardashian con sus looks ceñidos, que tienen todo menos ‘clase’).

Telas con caída, gasas, diseños entallados a cintura con faldas evasés resultan más elegantes. La gran mayoría de los vestidos entallados llevan fibras como poliéster, viscosa o algodón, en mayor porcentaje. Además, un tanto por ciento menor de elastano, que logran que las prendas sean ligeramente más elásticas, y se adapten como un guante a la silueta, pero sin ‘ceñirse’.

El elastano es la lycra, una fibra muy elástica y resistente, cuanto más elastano lleva una prenda más fácil es que se ciña al cuerpo. Por esto algunos vestidos incorporan un porcentaje pequeño, entre el 2-5%.

Vestidos de verano elegantes en Amazon

Vestido midi asimétrico – marca Find de Amazon

Vestido en color azul marino con escote asimétrico y largo a la altura de la rodilla.

Fabricado en 89% poliéster, 11% elastano.

Se puede lavar a máquina a 30º máximo.

Vestido estampado de Tom Tailor

Adecuado para un evento de mañana con un romántico estampado floral. Cuello redondo, sin mangas y largo ligeramente por encima de las rodillas.

Por la parte trasera lleva escote en V. Es de algodón en un 98% y un 2% elastano. Disponible en dos tonos.

Vestidos de Truth & Fable – drapeado en cintura – disponible en 4 colores lisos

Vestido en tono liso ajustado a la cintura. Es 100 % poliéster cuello redondo y sin manga.

Largo a la altura de las rodillas. Tres tonos en liso y uno en estampado para escoger.

Vestido Midi de gasa estampado en forma de túnica – Truth & Fable – 6 modelos distintos

Vestido con cuello de ojo de cerradura. Largo a la altura de la rodilla. La tela es de poliéster en diseño túnica, no se pega al cuerpo, ya que va totalmente forrado. Lleva mangas 3/4 con con lazada.

El estampado floral destaca sobre fondo negro. Se abrocha con cremallera invisible. Tienes distintos modelos para escoger con el mismo diseño. Se puede lavar a máquina a 30º máximo.

Vestido sin mangas con detalle de encaje en la cintura. Fabricado con 95% poliéster y un 5% elastano, por lo que la tela tiende a ceder ligeramente.

Cierre con cremallera, disponible el mismo diseño en varios colores lisos y también estampados.

Vestido de cóctel estilo vintage sin mangas

El negro es un básico cuando buscamos un vestido elegante. Este tiene un diseño original con aire vintage.

Lleva un cuello halter ajustado de que sale una especie de torerita o bolero que deja los hombros al descubierto. Fabricado 100% poliéster por es se puede lavar a máquina máximo a 40º.

TRUTH & FABLE Vestido Midi Evasé de Gasa Mujer

Vestido en color rojo fluido con volantes en bajo y mangas.

Cintura entallada y falda acampanada y manga 3/4.

Fabricado en poliéster 100%.

Se puede lavar a máquina a 30º máximo.

Vestido de verano Corina de Pepe Jeans falda plisada – escote elástico con volante

La conocida marca de moda vaquera, también diseña vestidos como este, alegre y ‘estiloso’. Con falda plisada manga corta y escote elástico.

Diseño que combina varios colores, va forrado, y tiene una ligera transparencia en la parte inferior, en la zona cercana a las rodillas. Fabricado en poliéster, se recomienda lavar a mano.

Vestido con cuello Halter disponible en varios colores

Vestido diseño vintage con cuello halter. y tela tipo encaje en delantero y espalda.

Fabricado con tela 94% spandex y un 6% elastano.

Cierre con cremallera

¿Cómo encontrar las mejores marcas de moda con descuento?

Si te gusta adelantarte a las rebajas, en Amazon, tienes todo el año ofertas en moda para toda la familia. Bañadores, moda para los más pequeños o short para mujer.

Entras en la página y enseguida verás categorías de moda para mujer, hombre, niña o niño. Dentro de cada categoría distintos artículos, ropa, bolsos, zapatos o gafas de sol.

Además en Amazon Moda tienes sección outlet y saldos. En estas secciones tienes de todo, sudaderas, camisetas, ropa interior, son artículos que pueden ser de otras temporadas y que Amazon pone a la venta a precios más bajos. Lo mires por donde lo mires en Amazon siempre vas a encontrar descuentos, ¡solo tienes que comparar!

Las máximas ventajas de comprar en Amazon las tienen los clientes Prime . Por ejemplo envíos gratis ilimitados sin coste adicional. Además tus compras pueden llegarte hasta en un día en millones de productos o como máximo en 3 días. No hay compra mínima, da igual si el pedido son 10 o menos euros.

Tendrás acceso a Amazon Photos, almacenamiento en la nube ilimitado para que guardes tus imágenes. También acceso a Amazon Video con muchas series y películas. Puedes probar a ser cliente Prime, sin pagar nada durante el primer mes, es gratuito. Sin permanencia. Una vez ha pasado el período de prueba el precio de Prime es de 36 euros, pago único al año.