¿Conoces los tipos de almohadas más vendidas? Están las viscoelásticas, las cervicales, las almohadas de látex, o las de gel fresh. También, existen otras menos conocidas, pero con muchas ventajas. Las almohadas con relleno de trigo sarraceno 100% orgánico.

¿Sabías que las almohadas hay que cambiarlas cada dos años? Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, por eso vale la pena fijarnos a la hora de escoger una almohada.

¿Qué almohadas me convienen si tengo problemas cervicales?, ¿cuáles no da calor?, ¿soy alérgico a los ácaros, qué almohadas son las mejores? En Periodista Digital repasamos los distintos tipos de almohadas y sus características.

¿Qué características debe tener una buena almohada?

¡Almohadas de viscoelástica, de plumas, de gel, de látex, las opciones para escoger almohadas son muchas! Ya sabemos lo que pasa cuando existen varias opciones, que se complica la elección. En muchos hoteles ya ofrecen un menú de almohadas para que el cliente escoja la que más le gusta. Una almohada debe tener estas características:

Ser transpirable

Ofrecer un buen soporte para la cabeza y cuello (no debe ser excesivamente blanda)

Debe ser suave

No acumular calor

Depende la elección de tu postura al dormir. Si por ejemplo duermes boca abajo, busca una almohada fina y muy ligera que no te oprima, no te de calor y te deje respirar.

Rechaza las almohadas gruesas o que sean muy blandas. Si duermes de lado, busca una almohada ancha, con cierta firmeza para poder apoyar bien el cuello.

A menudo la gente escoge su almohada por el grado de dureza. Esto lo determina el relleno y aquí reside una de las claves para acertar a la hora de comprar nuestra almohada. Fíjate que el relleno no debe ser irregular, sino formar un cuerpo homogéneo. No deben quedar zonas de la almohada vacías.

Una almohada ni fina ni gruesa, y no demasiado dura para que no te provoque dolores de espalda.

¿Qué es una almohada cervical?

El objetivo de una almohada cervical u ortopédica, es dar apoyo al cuello y a la cabeza, para que descansen en una posición anatómica neutral mientras dormimos, ya sea boca arriba o de costado. El apoyo y la comodidad son importantes para lograr un buen descanso y la mejora y prevención de dolores cervicales.

El cuello, una parte con gran cantidad de nervios, músculos, ligamentos y arterias vitales como las carótidas. Si tu almohada es demasiado fina o muy blanda el cuello se hundirá, y se tensan los músculos del cuello a lo largo de la columna vertebral.

Por el contrario si duermes en una almohada gruesa doblarás la cabeza hacia arriba de forma poco natural, esto también causará tensión en los músculos del cuello.

Una almohada cervical puede ayudar a aliviar un dolor intenso, al proporcionar una postura natural y correcta. Están indicadas para personas que padecen hiperlordosis cervical (curvatura de la columna vertebral inferior a la normal), o cuando se tiene lesiones o dolores en la zona cervical.

Al proporcionar una apoyo adecuado al cuello, las almohadas cervicales pueden ayudar a mejorar:

La rigidez del cuello.

Las lesiones por latigazo cervical

Las contracturas articulares en la zona del cuello.

En algunos casos al mejorar la postura, también disminuyen los ronquidos.

Las almohadas cervicales suelen estar fabricadas de distintos materiales como la espuma viscoelástica que acoge el cuello pero no se hunda. Las almohadas de gel (viscoelástica + capa de gel), las almohadas con relleno de trigo sarraceno y las de látex.

Tipos de almohadas: ventajas e inconvenientes

Cambia la forma, ergonómica con contornos redondeados como las cervicales o cuadradas como las almohadas tradicionales. También varía el tipo de relleno, entre las almohadas más populares, están:

Almohadas viscoelásticas

¿Qué es una almohada viscoelástica o almohada inteligente? La espuma viscoelástica, fue lanzada por la NASA en 1980 pero en aquel momento trabajar con este material era difícil. En 1991 la empresa Tempur Pedic comenzó a fabricar colchones Tempur a nivel mundial. En la actualidad es muy común en colchones y almohadas.

Se trata de una espuma especial fabricada en poliuretano y otros productos químicos lo que aumenta su densidad y viscosidad. Tiene mayor densidad a la presión y queda como un molde cuando se presiona sobre esta superficie. Es el llamado efecto memoria o efecto ‘almohadas inteligentes’.

Entre sus ventajas son más resistentes a los ácaros, son cómodas y ayudan a mejorar el descanso de personas con problemas de cervicales. La contrapartida, Kathy R. Gromer, MD, especialista en el sueño con el Instituto del sueño Minnesota, comenta que como esta espuma efecto memoria retiene el calor corporal.

Esto significa que estas almohadas dan más calor, en invierno pueden ser perfectas pero en verano si vives en una zona muy cálida seguramente dormirás mejor con otra almohada que no sea visco elástica. ¡Ojo, esto depende de las personas, pero en general las viscoelásticas está demostrado que retienen más el calor!

SEASONS Camapolis – PACK 2 Almohadas Viscoelastica 70cm.Tejido Aloe Vera con hilo plata y doble funda

Estas almohadas de viscoelásticas están entre las mejor valoradas en Amazon, obtienen una puntuación de 4.3 sobre 5. Fabricada en fibra viscoelástica de alta densidad, 50kg/m3.

Con doble funda y tejido de aloe vera con hilo de plata. Al ser un pack el precio sale muy económico

Todocama – Almohada viscoelástica, 90 cm núcleo Compacto. Doble Funda con Cremallera. Tejido Aloe Vera. Termorregulable adaptabilidad al cuello.

Alivia problemas cervicales, dolores de cabeza, migrañas y jaquecas mejorando la circulación sanguínea. Es termosensible y se adapta al cuerpo eliminando cualquier tipo de presión.

Núcleo 100% viscoelástico de alta densidad. .

Funda interior protectora con cremallera.

Funda exterior Strech de poliéster, con cremallera, lavable a 40º.

con cremallera, lavable a 40º. Tratamiento antiácaros y antibacterias.

Recomendada para personas con dolores ce

SABANALIA alviscer70 – Almohada Cervical viscoelástica Aloe Vera, 70 x 33 x 11 cm





Se trata de una almohada viscoelástica cervical, con una funda con tratamiento de aloe vera. Es adecuada para personas alérgicas, ya que la funda es antialérgica y transpirable.

Esta almohada de Sabanalia, también tiene buenas opiniones en Amazon, obtiene 4.3 sobre 5.

Almohadas de gel

Sin duda, una de las mejores opciones, reúnen las ventajas de las viscoelásticas para personas que tienen dolor en las cervicales, y además son muy frescas.

Se trata de una almohada viscoelástica que se recubre de una capa de gel que logra un ‘efecto frío’ regula la acumulación de calor excesivo. Al no darte a penas calor no sudas, y la sensación es muy agradable.

Estas almohadas son algo más caras que las viscoelásticas, pero la inversión vale la pena, ¡no te despertarás con sensación de humedad!

Supportiback Almohada ortopédica terapéutica con contornos de espuma de memoria, gel disipador del calor, funda extraíble hipoalergénica lavable, diseñada médicamente para dolor de cuello y espalda 5.690 Opiniones Supportiback Almohada ortopédica terapéutica con contornos de espuma de memoria, gel disipador del calor, funda extraíble hipoalergénica lavable, diseñada médicamente para dolor de cuello y espalda Diseñada por médicos ortopédicos, esta almohada está especialmente contorneada para alinear cabeza, cuello y espina, y permitir a los músculos relajarse de forma natural. Su forma terapéuticamente probada abraza tu cabeza y tu cuello y distribuye el peso de forma igualitaria, descansando la presión e incrementando el oxígeno. Incluso te ayuda a estar fresco por la noche. Lo sentimos, almohadas normales! la espuma de memoria de alta densidad no se desgasta o pierde la forma

contornos que alinean la espina y reducen la presión en el cuello , hombros y el dolor de espalda

, hombros y el dolor de espalda diseñada por médicos para ajustarse a tus movimientos para un apoyo que dura toda la noche

Gel disipador del calor que mantiene tu cabeza y cuello frescos y sin sudores.

Funda extraíble, hipoalergénica y resistente a los ácaros que se puede poner en la lavadora

a los ácaros que se puede poner en la lavadora Sin ftalato, látex, plomo o BPA, certificado CE

Ayuda con el dolor de cuello, de hombro y de espalda superior, con recuperación de cirugías, problemas discales, dolores de cabeza, ronquidos y más.

Bamibi® Almohada Cervical Ortopédica Terapéutica Viscoelástica con Gel Disipador de Calor, Cojín Ortopédico con Espuma de Memoria Alta Densidad

La combinación ideal para dormir cómodo, viscoelástica + gel. Estas almohadas no dan calor y además ayudan a mantener una postura natural del cuello y la cabeza mientras duermes.

Diseñadas para acoger con suavidad la cabeza, pero al no ser blandas no tenemos sensación de hundirnos. Recomendada por fisioterapeutas como el Dr Kenneth Ross. En Amazon este producto recibe una nota alta, 4.3 sobre 5.

Contornos que alinean la espina y reducen la presión en el cuello, hombros y el dolor de espalda

Diseñada por médicos para ajustarse a tus movimientos para un apoyo que dura toda la noche

para ajustarse a tus movimientos para un apoyo que dura toda la noche Con gel disipador del calor que mantiene tu cabeza y cuello frescos y sin sudores.

Funda extraíble, hipoalergénica y resistente a los ácaros que se puede poner en la lavadora

a los ácaros que se puede poner en la lavadora Medidas: 55cm de largo x 31 de fondo. De altura 8 cm en la parte más baja y 10 cm la más alta

Almohada Cervical Viscoelástica de Gel con Espuma de Memoria Previene dolor de Espalda y Cuello | Cojín Flex Visco Firme y Suave para Dormir con Funda Antiácaros y Antibacteriano Transpirable y Lavable

Almohada con centro de gel refrescante con curvatura de ondas, regula la temperatura en verano.

Forro antibacteriano y antiácaros.

Reduce los puntos de tensión del cuello y los hombros.

MARCAPIUMA – Pack de 2 Almohadas Viscoelásticas Memory GEL 70 cm con funda de protección 100% ALGODÓN – Almohada Viscoelástica GEL FRESCO VERANO – Ortopédica contra dolor de cuello

Un pack de almohadas viscoelásticas con capa de soft gel perforado con baja conductividad térmic a. Adecuada para personas con alergia al polvo ya que es antialérgica.

a. Adecuada para personas con alergia al polvo ya que es antialérgica. Ergonómica ayuda a mantener una postura natural durante el sueño. Con funda de algodón 100% natural. Considerado un producto sanitario clase 1 DIRECTIVA 93/42/CEE. Medidas: 72 x 42 x 10 cm.

Cervical Almohada Viscoelástica con Gel, TravelEase Cojín Ortopédico con Espuma de Memoria Alta Densidad para Soporte de Cuello y Dormir de Lado y Boca Arriba,con Cubierta Fría Extraíble 175 Opiniones Cervical Almohada Viscoelástica con Gel, TravelEase Cojín Ortopédico con Espuma de Memoria Alta Densidad para Soporte de Cuello y Dormir de Lado y Boca Arriba,con Cubierta Fría Extraíble Almohada ergonómica e hipoalergénica. Está fabricada con espuma viscoelástica y una almohadilla de gel, la cubierta exterior es de Tancel hipoalergénico, un material suave. Diseño con estructura de 5 capas. La funda exterior azul es de tacto frío con bordes de Tancel, además lleva una funda protectora antiácaros

Mide 65×38 x10 cm, más ancha que las almohadas convencionales. Ofrece una mayor superficie de apoyo.

Su diseño puede aliviar, el dolor de cuello, espalda y mandíbulas

Almohadas con relleno de látex

Otro de los rellenos más novedosos, es antialérgico, adaptable y resistente al hundimiento. El látex proviene de la savia del árbol del caucho, el árbol Hevea-Brasiliensis.

Esta savia se procesa en forma de espuma y mantiene una gran elasticidad y maleabilidad, sin dar al durmiente la sensación de estar ‘atrapado’ o hundido en la almohada.

Las almohadas de látex, son almohadas adecuadas para quienes sufren dolores de cuello o cervicales al ser menos blandas. Proporcionan un soporte ideal para mantener la cabeza, cuello y hombros en una posición natural.

Otra gran ventaja, las almohadas de látex son hipoalergénicas. Ideales para personas alérgicas (salvo que tengas alergia al látex). Son resistentes al moho, ácaros y polvo.

Ideales para personas alérgicas (salvo que tengas alergia al látex). Son resistentes al moho, ácaros y polvo. Entre los inconvenientes, suelen ser más caras, su textura (son menos envolventes) no gusta a todo el mundo. Tienen un diseño algo menos ergonómico que las viscoelásticas.

Almohada núcleo Látex 70cm | Núcleo 100% LÁTEX | Microperforado | Descanso Natural | Funda Stretch Aloe Vera | Gran Confort | 21 Opiniones Almohada núcleo Látex 70cm | Núcleo 100% LÁTEX | Microperforado | Descanso Natural | Funda Stretch Aloe Vera | Gran Confort | El látex es un material natural altamente beneficioso para el descanso. Adaptable y de alta densidad, mantiene sus propiedades durante mucho tiempo y es capaz de recuperar su forma con gran rapidez. Núcleo 100% Látex microperforado Funda lavable. Funda Stretch Aloe Vera alta transpirabilidad. Con cremallera para su fácil extracción y lavado. Fino tejido de alta calidad que permite la ventilación del núcleo de látex. Con tratamiento ALOE VERA que aporta suavidad. Confianza. 3 años de garantía ante defectos de fabricación.